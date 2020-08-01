Психически больной кандидат рэпер Канье Уэст имеет непростой диагноз и даже лежал в клинике

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1 августа 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Кандидат в президенты США, известный рэпер Канье Уэст, уже успел зарегистрироваться на будущие выборы. Темнокожий музыкант является одним из богатейших людей Америки, готовый идти в политику с непревзойдённой храбростью.

На его счетах находятся до 1.3 миллиарда долларов США. Недавно он прославился ещё и тем, что совместно с компанией Adidas, выпустил особые кроссовки «Yeezi». Помимо составления рэп-композиций он давно известен, как преуспевающий бизнесмен. Вот только в семейном плане он не слишком удачлив. О его браке с моделью Ким Кардашьян ходят самые разные слухи, и в основном негативные. Кимберли признаётся, что не одобряет желания Уэста встать во главе Соединённых Штатов.

На самом деле Канье Уэст имеет целый ряд психических заболеваний. Неизвестно, как это сможет отразиться на его возможной карьере президента. Как бизнесмен и медиамагнат, он уже вполне сформировался и достиг пьедестала. Но возглавлять крупнейшую ядерную державу – задача не из лёгких. Порою это «выводит из строя» даже людей со здоровой психикой. Известно, что Уэст является психически нестабильным человеком. Буквально в 2016 году он успел побывать в лечебнице для душевнобольных. Его основные диагнозы – паранойя и биполярное расстройство. Ким Кардашьян уже устала от совместной жизни с таким человеком. Их брак давно пребывает на грани развода. К тому же Уэст официально поддержал экстремистское движение «Black Lives Matter», разрушающие сами основы Соединённых Штатов. Многие сторонники Трампа всерьёз опасаются, что Канье когда-нибудь действительно выиграет выборы и встанет во главе государства. По их мнению, в этом случае США ждёт небывалый кризис и погружение в пучину тирании.