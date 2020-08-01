Lucasarts обвиняют в некомпетентности? В «Дисней» осознали провал новой трилогии «Звездных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Последняя трилогия «Звёздных войн» сильно разочаровало фанатов франшизы. Истинные ценители вселенной пребывали едва ли не на грани безумия от того, что они увидели на экранах.

По их мнению, компания «Дисней» попросту уничтожила любимый сеттинг. Первым ударом по сообществам фанатов, было приравнивание «Расширенной вселенной» к Неканону. Это означало, что все события, расписанные на 230 лет вперёд после битвы при Эндоре, уже неактуальны. В «Дисней» спокойно приравняли огромную историю сеттинга к обычным фанатским сказкам. Потому в главной энциклопедии вселенной теперь каждая статья разделяется на два сектора – «Легенды» и «Канон». «Канон» - это то, что официально одобрено в «Дисней». А вот «Легенды» - это уже пройденный этап вселенной, и все его факты не являются достоверными.

В начале июля прошла новость о том, что в «Дисней» серьёзно задумались о перезапуске новой трилогии. По отдельным слухам, недавние фильмы могут приравнять к событиям в альтернативной реальности вселенной, и сделать вид, будто бы всё произошедшее – не более, чем одна из линий будущего Скайокеров. Напомним, что Сага о Скайокерах – это основное направление франшизы. Параллельно имеются спин-оффы, повествующие о событиях в тот или иной период Галактической Гражданской войны. В «Дисней» давно идут разговоры о массовой ненависти, испускаемой со стороны фанатов к прошедшим трём фильмам. Если «Пробуждение Силы» ещё хоть как-то вселило надежды (хоть и малые), то последующие два блокбастера превратились в сплошное тёмное пятно. Фанаты тут же повыпускали видео на Youtube с рассуждениями о гибели вселенной. Подобное обычно не остаётся незамеченным. Особенно добила поклонников последняя часть новой трилогии под названием «Скайокер. Восход». Несмотря на то, что в названии фильма ясно говорится про Скайокеров, сама сюжетная линия посвящена совершенно иным персонажам. Всем известный сын Дарта Вейдера (он же магистр Люк Скайокер) фигурирует в фильме не более, чем 10 минут.

Последняя часть трилогии отчётливо показала некомпетентность сценаристов из «Диснея». Они едва не превратили вселенную в банальную фэнтези-сагу о борьбе с тёмными колдунами, сконцентрировавшись лишь на противостоянии ситхов и джедаев. Нередко всё это напоминает… «Гарри Поттера». Император Палпатин, уничтоженный во время битвы при Эндоре, каким-то образом воскресает и с помощью своих сектантов пытается возродить Галактическую Империю.

Естественно, нам совсем не объясняют, как бывший канцлер сумел вообще выжить после падения в реакторную Звезды Смерти. Он появляется в фильме вовсе не как призрак (как тот же Некромант из «Хоббита»), а вполне как человек, только сильно ослабленный. Палпатин очень напоминает Волан-де-Морта из «Гарри Поттер и Кубок огня». Там величайший из тёмных волшебников представлял собой форму уродливого младенца, мечтавшего о возрождении. В «Скайокер. Восход» происходит почти то же самое. Палпатин предстаёт перед нами в облике недоразвитого существа, соединённого с многочисленными кабелями. Вокруг него то и дело шныряют сектанты в чёрной форме, отдалённо напоминающие «Пожирателей смерти». В финальной битве он вытягивает из главных героев (Рей и Кайло Рена) почти всю энергию и восстаёт из мёртвых под рукоплескания чернокнижников. Но всё заканчивается, как обычно, хэппи-эндом. Палпатин погибает, а добрые герои в очередной раз спасают галактику.

Вот только никаких точных объяснений о том, что же было в предыдущих частях нам не даётся. Генерал Армитадж Хакс, яро сочувствующий идеям Империи, вдруг оказывается шпионом Сопротивления. А ведь ещё в первой части именно он тщательно следил за уничтожением Новой Республики с помощью орудия «Старкиллер». Главный злодей первых двух фильмов по имени Сноук оказывается то ли клоном Палпатина, то ли инопланетянином, которого он завербовал. Ничего не сказывается про то, кем именно являлся Верховный Лидер Первого Ордена. В «Вукипедии» говорится, что Сноук был искусственно создан ситхами на планете Эгзегол. Подобных сюжетных дыр в последней трилогии навалом. Почти ничего толком не рассказывается про родителей главной героини Рэй, которая, как оказалось, внучка самого Палпатина. Они фигурируют не более, чем несколько секунд. Сын императора, который по идее должен был вобрать в себя всю космическую мощь ситхов, оказывается обычным человеком, которого прикончили за измену, как собаку. Всё это было воспринято фанатами в штыки. Почти никто из истинных ценителей франшизы не одобрил последнюю часть трилогии. Фильм получил крайне негативные оценки любителей. На «Кинопоиске» он имеет рейтинг 6.1, что приравнивает кино к самым обычным боевикам, никак не относящимся к легендарной вселенной. Напомним, что предыдущие фильмы франшизы получали едва ли не сплошные десятки.

Возможно, в скором времени мы действительно узнаем что-нибудь новое от «Диснея» по поводу перезапуска трилогии. В руководстве уже давно поняли, что ошибки надо исправлять, и в случае со «Звёздными войнами» лучше сделать это как можно скорее. Фанаты искренне надеются на благоразумие команды «Диснея» и на дальнейшее участие в разработках самого Джорджа Лукаса. А Лукасу, как известно, давно надоело слышать стенания поклонников.