Худшие дни для Америки. Коронавирус в США убил уже более 150 000 человек

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1 августа 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная обстановка в США рискует полностью дестабилизировать ситуацию и привести могущественную державу к небывалой катастрофе.

На сегодня в Штатах уже почти 4 с половиной миллиона заразившихся (точное число – 4 496 737). Количество умерших составляет 152 074 человек. Местные врачи бьют тревогу. Из-за непрекращающихся акций протеста ситуация стремительно ухудшается. Массовые скопления людей и уличные демонстрации приводят к колоссальному всплеску заболевших. Пожилых вирус не щадит вообще, особенно тех у людей, у кого есть побочные заболевания. К счастью, растёт и число выздоровевших, которых теперь почти полтора миллиона (1 414 155).

В США каждую минуту кто-то умирает от коронавируса. Смертность начала расти шокирующими темпами. Буквально за 29 июля по данным служб здравоохранения, скончался 1461 пациент. За последнюю неделю там умерло более 10 000. Однако радикальные группировки по-прежнему не прекращают противодействию правящей системе Дональда Трампа. Народные выступления по-прежнему продолжаются. «Это худшие дни для Америки», - заявляют американцы в соцсетях, «Никогда ещё не было подобного ада». Многие уже начинают бояться, что США и вовсе останутся без пожилых людей, и это может произойти уже к концу 2020 года.