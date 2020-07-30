Семь футов под килем и куча ляпов на ТВ

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Михаил Смиренский ]

фото: соцсети

Совсем недавно отгремели салюты в честь дня ВМФ. Боевые корабли ушли с рейда Невы к местам своего постоянного базирования. Кто-то, возможно, сразу – в океан для несения боевой службы. Что же осталось в сухом остатке на берегу? Давайте посмотрим.

А волны и стонут и плачут…

Автор, сам когда-то, будучи морским офицером, не понаслышке знает как богат и консервативен флот своими традициями, многие из которых пришли к нам еще из петровских времен. Их, наряду со статьями Корабельного устава, прививают будущим офицерам еще в стенах военно-морского училища как некий неписанный кодекс профессиональной чести.

Для любого моряка его корабль не только дом, но и боевой собрат, оскорблять который не дозволенно никому. Ни сознательно, ни по незнанию каких-либо флотских правил и уставов.

Например, никому категорически нельзя садиться на корабельный кнехт (металлическая тумба, на которую крепятся швартовые канаты – авт.). Через комингс (т.е. порог – авт.) нужно лишь перешагивать, но никак не наступать на него. Спускаться по трапу нужно лишь спиной к нему, а не наоборот. Плевок же на палубу моряки расценят как плевок в лицо им самим со всеми вытекающими и т.д.

Но более всего, аж до зубовного скрипа моряков коробит, когда их корабль кто-то называет судном, а командира – капитаном.

Кому-то все перечисленное может показаться неким пижонским флером, но никому ведь не придет в голову осуждать, например, церковные правила, которые тоже не прописаны в светски законах. Потому пороги храмов мужчины покорно переступают лишь с непокрытой головой, а женщины наоборот только в платках. К чему это я? А вот к чему.

Капитан, капитан, улыбнитесь?

Военно-морской парад на Неве, который принимал Президент, наиболее широко освещал Первый канал.

Его корреспонденты, точнее сказать, корреспондентки, весело порхали по палубам серых морских громадин с микрофонами в руках и время от времени брали интервью у их настороженных командиров. Почему настороженных? Да потому, что уже само присутствие женщины на корабле, невзирая на причину ее там появления, всегда считалось на флоте плохой приметой.

Наверняка, в отсеках самого Первого канала без труда смогли найти бы журналистов, которые сами когда-то служили в ВМФ (например, тот же Анатолий Кузичев) и которые гораздо более профессионально расспросили бы офицеров, не создавая неловкой ситуации для всего экипажа. Но не нашли. Может, посчитали, что кокетливые девицы оживят довольно однообразный быт моряков, может просто не знали, что на флоте есть свои традиции. Впрочем, это не самое главное, хотя к таким специфическим праздникам как День ВМФ все же готовиться надо особо.

На деле же, т.е. на экране в режиме «он-лайн» это выглядело весьма нелепо.

- «Мы с вами находимся на палубе боевого ракетного судна, где я сейчас задам несколько вопросов его капитану» - бойко рапортовала нам симпатичная барышня, откровенно не понимая, что лишь этой вступительной фразой (не цитата, но близко к тексту – авт.) она загоняет стоящего перед ней командира корабля в состояние жуткой неловкости и ступора.

- «Почему вы решили стать моряком?» - в душе очевидно гордясь своей журналисткой оригинальностью задает свой вопрос офицеру девушка. Тот за секунду (что видно по мимике) перебрав варианты возникших ответов и выбрав из них, очевидно, самый деликатный, начинает что-то уныло отвечать.

Я выключил телевизор. Справедливости ради замечу, что громких ляпов типа «судно» и «капитан» в тот торжественный для любого военного моряка день и на других каналах было достаточно. А моим коллегам, что задают на всю страну вопросы серьезным людям, пора бы знать, что фразы типа «каковы ваши творческие планы?», «что вы делаете в свободное время?», «почему вы выбрали эту профессию?» всегда в журналистике считались моветоном и их стараются избегать даже профессиональные графоманы. Оказалось, не все…

К любому интервью надо тщательно готовиться, ведь интервью – один из самых сложных жанров нашей профессии, хотя многие почему-то считают его лишь необременительно-светской болтовней. (Ведь никому из моих коллег, например, не придет в голову мысль на ежегодных встречах СМИ с Президентом спросить у Владимира Путина, почему он согласился таковым стать? И не только из чувства самосохранения, но из-за многих других и человеческих, и профессиональных качеств и причин. Впрочем, внушать эту мысль своим авторам следует не мне, а их творческим руководителям, чего им и желаю.

Как говорит своим неподготовленным оппонентам один из ведущих того же Первого канала Артём Шейнин: «Учите матчасть!», Правильно, кстати, говорит.

Пробоина ниже ватерлинии

В преддверии Дня ВМФ тот же Первый канал бабахнул в медийное пространство еще одним своим главным калибром – 16-ти серийным фильмом «Андреевский флаг».

Каюсь, на это время я, отложив все дела, прильнул к экрану, чего в силу его нынешнего скудоумия, не делаю давно. Досмотрев до конца скорее силой воли нежели художественной ценностью предложенной теперь уже военно-морской «мыльницы». Видимо, многосерийное безумие и с честными ментами, и ментами-оборотнями походит к творческому финалу и рекламодатели требуют иной, менее затертой зрительским глазом телеплощадки. А желание рекламщиков – закон для телевизионщиков! Как в известном стихотворении «Мистер Твистер»: «Того, что требует дочка, должно быть исполнено. Точка!» Ну и исполнили.

Сюжет казалось бы трогателен и должен был, очевидно, всех нас растрогать: судьба династии флотских офицеров семьи вице-адмирала Чернобаевского со всеми сложностями и службы, и семейного быта, и прочего бла-бла-бла. Но…

Уже с первых кадров на зрителя волной-цунами поперли насквозь фальшивые, как напечатанные в Одессе доллары, авторские выдумки. Например, обряд проводов в отставку главы династии самого Григория Чернобаевского своими нудными и заштампованными речами, диалогами, поучениями скорее напоминал партсобрание времен Брежнева на какой-нибудь лодочной станции, но никак – традиционный флотский ритуал. Впрочем, остальные сцены сериала также натужны, искусственны и примитивны и к защите Родины не влекущие.

Сын адмирала Сергей волей сценаристов из командира подводного атомохода был «низложен» до командования дизельной ПЛ за то, что во время боевых океанских учений …самостоятельно вышел из них, чтобы спасти каких-то заблудившихся на заполярном берегу метеорологов.

По меркам людского обывательства – герой. По военно-морским законам – преступник, за что в реальной жизни был бы отдан под трибунал. Не помог бы ни папа вице-адмирал, ни его связи. Никакой дизельной лодки ему бы конечно никто не доверил, даже к шлюпке бы не подпустили. Кстати, служба на «дизелюхах», как их величают на флотах, точно также почетна, уважаема и опасна, как и на атомоходах. Неужели нельзя было проконсультироваться у специалистов?

Далее все в том же пошлом «тренде»: тут и контрабанда, и уголовщина, и чекисты, и забытые со времен войны мины (наверно, подсмотрели в «72-х мерах» - авт.) и прочая белиберда. Возможно, перед слабенькими авторами был поставлен жесткий временной график, а может просто на профессионалов-консультантов денег пожалели, но вышло, увы, «как всегда», Праздничный пирог на стол нашим подводникам к их празднику Первый канал преподнес сырым и отвратительным на вкус. Жаль.

P.S.

Уверен, что сам День ВМФ на Флотах отметили так, как его отмечают всегда: широко, хлебосольно и с флотским шиком. Были забыты и неподготовленные комментаторши, к облегчению всех с визгами, наконец, сползшие по трапу на берег. Туда же, думаю, последовал и сериал-неудачник.

Впрочем, всем этим людям, кто успел подсуетиться и частично отметиться в праздновании Дня ВМФ, можно сказать и «спасибо». За то, что хотя бы на палубу никто из них не плюнул.