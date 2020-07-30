Острова Солнца

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2020, 02:02 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи" ]

фото: соцсети

- Есть ли рай на Земле? - Реален ли в сегодняшнем бурлящем мире Город Солнца великого утописта Томмазо Кампанеллы?

Вы скажете : Сказки!

Но нет! Все это существует на нашей огромной и прекрасной планете.

Но это не город! Это Острова Африки в Индийском океане. Сейшелы и Маврикий. О Сейшельских островах я расскажу в ближайшее время. А сегодня в объективе - Маврикий.

На первых порах кажется, что маврикийцы - это смешение людей всех рас, языков, культуры и традиций. Выходцы из Индии и Китая, Франции и Великобритании, африканцы, арабы, люди от очень распространенных ​ смешанных браков. И никаких расовых и этнических проблем. В небольшом государстве сразу три государственных языка - английский, французский и хинди. А кроме того - очень распространенный креольский язык, который понимают все.

Я очень благодарен своей богатой журналистской судьбе, что мне довелось познакомиться и даже брать интервью у Отца маврикийского чуда, которого, к сожалению, практически не знают в нашей стране. Это великий политик, философ, поэт, прозаик Сивусагур Рамгулам.



В этой прежней колония не раз менялись властители. Голландцы, французы, англичане. Кстати, в европейских энциклопедия говорится, что остров открыли люди из Страны тюльпанов. На самом деле, задолго до них, еще в 10 веке его знали и использовали для пополнения запасов воды и продовольствия арабские мореходы. Последним властителем Маврикия был Лондон.

Сивусагур родился в бедной индийской семее. Еще в самом раннем детстве проявил невероятные способности. Экстерном закончил школу, Свободно говорил и писал на всех четырех языках. Мальчика заметили и, сбросившись всей индийской общиной, собрали деньги для дальнейшей учебы в одном из самых престижных и старых университетов Англии.

Оказавшись на Альбионе, молодой студент сначала заинтересовался коммунистическими идеями. Но вскоре в них разочаровался и вступил в Лейбористскую партию, примкнув к ее левому крылу. Еще студентом начал печататься в самых известных британских философских и литературных журналах и издательствах.



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Вернувшись домой, он окунался в политическую борьбу. Создал и вскоре возглавил Маврикийскую лейбористскую партию, приобрел общенациональную известность и уважение. После обретения страной независимости выиграл президентские выборы. На остров он перенес лучшее, чему научила его британская демократия - систему сдержек и противовесов.

Долгие годы был признанным национальным лидером. Рамгулам пользовался огромным влиянием в Организации африканского единства - объединении стран континента, возникшего после краху колониальной системы. Когда он ушел из жизни, горевал весь маврикийский народ.

А затем, когда у лейбористов не стало лидера, на первый план выдвинулась другая левая партия - Боевое движение маврикийцев (МММ). Ее лидером стал молодой и также харизматичный лидер - Поль Беранже. В нем текла кровь французов и африканцев. Поль был желанным гостем в Москве, где мне и довелось встретиться и поговорить с ним. Сейчас МММ уверенно выигрывает президентские и парламентские выборы.



Долгие годы страна жила в основном за счет туризма. Райский остров привлекает повышенное внимание состоятельных людей из стран Запада. Там останавливаются и океанские круизные суда. Но сейчас появилась и другая весомая статья доходов. Это ИТ-технологии, в которых маврикийцы очень сильны. Не уезжая с родины, они работают на глобальные корпорации.

Но и на Солнце есть пятна. Идиллическую картину портит одна проблема. Но создана она отнюдь не маврикийцами.В канун обретения независимости Лондон насильственно отторг от нового государства часть его территории - архипелаг Чагос. А его жителей под угрозой оружия переселил на Маврикий. Все это было сделано в нарушение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Предоставлении независимость колониальным странам и народам. Вскоре стало ясно, зачем это проделано. На атолле Диего-Гарсия развернулось строительство очень крупной базы ВМФ и ВВС США.

В самом начале 80-х, уже после поездки на Мадагаскар, я поступил в заочную аспирантуру Института Африки Академии наук СССР. Моим научным руководителем был человек сложной судьба Евгений Анатольевич Тарабрин, доктор исторических наук. В Институте он заведывал сектором международных проблем. А в свое время молодым и бравым офицером прошел всю Войну, от первого до последнего дня. И вместе мы нашли очень важную в те годы тему. Роль в геополитике островных государств Индийского океана. Этот талантливый человек научил меня структурной работе над большими текстами.

В 1986 году я защитил диссертацию, с которой предсказал роль Диего-Гарсии в будущих войнах в энергетическом сердце мира - в Персидском заливе. Прошло несколько лет. И вот во время двух войн в Заливе тяжелые бомбардировщики Б-2 и Рокуэлл утюжили бомбами иракские Басру и Багдад.

Маврикийцы не смирились со своей ролью обманутых и обворованных. Их поддерживало и поддерживает мировое сообщество. Международный суд ООН и даже Верховный суд Великобритании требуют от Лондона вернуть архипелаг законным хозяевам. Но пользуясь правом вето, Лондон и Вашингтон саботируют решения практически всех стран мира. Кстати, в этом устойчивом тандеме для меня до сих пор до конца не понятно - кто кем вертит. Кто пес, а кто - хвост.

И об еще одной геополитической проблеме. По инициативе государств региона Генеральная Ассамблея ООН приняла концепцию создания Зоны мира в океане, где не должно было быть места оружию массового уничтожения и военным флотам стран, расположенных за его пределами. В годы ожесточенного противоборства двух сверхдержав Москва поддержала эту инициативу. И готова была ликвидировать в те годы довольно многочисленные базы ВМФ. Однако наша пара неразлучников торпедировала и эту идею, наложив вето в Совете безопасности ООН. А в самом конце 80-х - начале 90-х мы ушли из региона сами понимаете по каким причинам. Сейчас там доминируют ВМС США, Великобритании и Франции.

Но вернемся на Маврикий. Стремление к миру и безопасности, а также проблема архипелага Чагос сплачивают и без того единую молодую маврикийскую нацию. И результатом этого становится удивительная для сегодняшнего пылающего мира социальная, расовая и политическая стабильность.

От редакции.

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