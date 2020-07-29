Как чиновники удивляют российских учителей

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29 июля 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург поделился мнением о происходящем в настоящее время в системе российского образования. В своей статье он рассказал о впечатляющих новшествах, которые чиновники внедряют в образовательный процесс.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург:

Учителя России впали в панику из-за чиновничьих новшеств

В настоящее время в Государственной думе рассматривается еще одна поправка к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», обязывающая учителей представлять по месту работы справку из психдиспансера не раз в пять лет, как было раньше, а раз в два года.

Видимо, эту инициативу стоит рассматривать как косвенное признание сложности педагогического труда. Депутаты полагают, что в результате невероятного двухлетнего напряжения у учителя могут произойти психические сдвиги, или, говоря проще, «поехать крыша». Но справедливости ради надо отметить, что потеря дееспособности вследствие психических расстройств наблюдается ныне и среди чиновников.

Судите сами. Один из региональных министров образования издал приказ, предписывающий преподавателям вуза возвратить в казну часть выплат, полученных за то время, когда они работали в zoom в период пандемии. Они в этот период, видите ли, не вели аудиторных часов. Выплаченные суммы доцентам и профессорам поражают своей величиной. Это целых 16 тысяч рублей!

Изумленный ректор вуза потребовал у регионального министра дезавуировать этот приказ, поскольку он не отвечает руководящим установкам и сложившейся в стране во время карантина практике. На что, не моргнув глазом министр ответил, что не несет ответственности за данный приказ, ибо выполняет предписание финансовых органов. Но там стоит его подпись! Не нести ответственности за подписанный тобой документ — это ли не потеря дееспособности? Или, быть может, данная территория живет по своим законам. Вы думаете, он один такой? Ошибаетесь.

Приметы чиновничьей неадекватности наблюдаются повсеместно. Страшная жара поразила в этом году Поволжье и ряд других регионов страны. Ребят из сельских школ везут на пункты приема ЕГЭ в школьных автобусах. Скорость передвижения их ограничена по соображениям безопасности. Время доставки подростков к месту назначения составляет от одного до двух часов. Весь этот путь выпускники сидят плечом к плечу, что многократно повышает опасность заражения вирусом COVID-19.

Зато на пунктах приема их, как положено, выстраивают на безопасном расстоянии, требуют надеть маски и перчатки, а затем разводят по классам. Подняться ни свет, ни заря, трястись два часа по нашим специфическим дорогам, а затем пройти через положенные карантинные меры. Стоит ли после этого удивляться частым обморокам выпускников? К счастью, на каждом пункте дежурит медсестра. В ее распоряжении нашатырь и вентилятор — наши испытанные дедовские способы приведения в чувство.

Не успеешь оглянуться, как начнется новый учебный год. Одному богу известно, как это будет. Уже готово предписание в целях безопасности сократить количество детей в классах и ввести гибкий график перемен, дабы до минимума сократить контакты школьников в коридорах. Возникают резонные вопросы. Где мы найдем дополнительно столько учителей? В каких помещениях сможем расположить дополнительные классы? Как будет осуществляться оплата труда педагогам, ибо до сих пор она зависела от количества детей в классе? На все эти вопросы другой региональный министр строго одернул директоров: «Распоряжения вышестоящих органов не обсуждаются, а выполняются». Можно ли считать такого чиновника вполне адекватным?

Отдельную смуту в учительских сетях вызвало известие о том, что с нового учебного года тем педагогам, кому за шестьдесят, откажут в праве живьем являться в школу и заставят работать исключительно в дистанционном режиме. Но во многих учреждениях образования доминирует именно эта возрастная группа учителей.

Как ни прискорбно об этом говорить, но складывается такое впечатление, что многие наши законодатели действительно работают на большой дистанции, оторвавшись от реальной жизни. А место их безопасного пребывания - психиатрическая больница им. Н.А.Алексеева, больше известная в народе как Канатчикова дача, воспетая В.С.Высоцким.

Судите сами. В настоящее время в пожарном порядке уже в первом чтении принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Цель нового законопроекта - определение системы организации воспитательной работы в сфере образования. Государство намерено вторгнуться в эту тонкую деликатную сферу и железной рукой навести там порядок. Между тем еще Карл Маркс, набирающий популярность на волне возросшей во всем мире жажды социальной справедливости, в «Критике Готской программы» утверждал, что: «Следует, наоборот, отстранить как правительство, так в равной мере и церковь от всякого влияния на школу». Он был твердо убежден в том, что никакое государство не может быть воспитателем народа. Но нынешние «эффективные менеджеры» не утруждают себя чтением классики. Для такого серьезного чтения надо владеть языком, но у них свое арго, именуемое «канцелярит» (канцелярско-бюрократический стиль речи).

Через эти казенные обороты трудно пробиваться, но придется. Откроем пояснительную записку к закону.

«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы по воспитанию и примерного календарного плана воспитательной работы. <...>

Календарный план воспитательной работы, разработанный воспитательной организацией, будет содержать конкретный перечень событий и мероприятий, которые проводятся и организуются образовательной организацией и (или) в которых образовательная организация принимает участие в соответствии с основными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными формами, средствами и методами воспитания в учебном году или периоде обучения». Цитирую выборочно, ибо читать этот текст тошно. Помимо прочего школам предлагается выработать показатели эффективности воспитательной работы и указать планируемые личностные результаты воспитания каждого ученика, по которым школа же будет отчитываться. Иными словами, школам предстоит самостоятельно изобрести удавку, которую вышестоящие инстанции накинут ее же на шею и будут затягивать. К примеру, необходимо прогнозировать, насколько у Васи Пупкина вырастет честь, умножится совесть и прибудет патриотизма.

Возникает законный вопрос: вполне ли адекватны законодатели, предлагающие педагогам подобный способ профессионального самоуничтожения? Нет, как хотите, если педагогов все-таки решат регулярно проверять на психическую и интеллектуальную адекватность, то ровно такие же меры следует принять по отношению к государственным мужам.

Впрочем, определение вменяемости того или иного субъекта управления относится к компетенции специалистов. Надеюсь, что это конструктивное предложение не будет воспринято в качестве оскорбления невероятно разросшегося социального слоя чиновников. Тем временем 4 миллиона педагогов страны уже готовятся построиться в колонны по четыре и маршировать к психдиспансерам. Они, конечно, обижены, но, как известно из поговорки, на обиженных воду возят. Что и происходит на наших глазах.