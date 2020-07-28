Экономика и пандемия: настоящее и будущее

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28 июля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Общественный и политический деятель Жан-Поль ЧУРКИН рассказал «АН» о том, в каком состоянии находится экономика России после карантина и сделал свой прогноз.

Экономическая ситуация сейчас крайне напряженная, компании сокращают персонал и снижают зарплаты, пострадало огромное количество отраслей бизнеса, а российская экономика, возможно, войдёт в состояние рецессии.

Жан-Поль ЧУРКИН

«Вообще пандемия поспособствовала тому, что доходы населения стали резко снижаться, – уверен Чуркин. – Ухудшается покупательская способность, растёт безработица. На данном этапе Правительство проводит ряд мер по восстановлению экономики страны, создается стратегический план, направленный на обеспечение устойчивого роста доходов населения.

Безусловно, на все это нужно время. К большому сожалению, COVID-19 не исчез, и, возможно, осенью будет объявлен новый этап ограничений из-за второй волны пандемии. Вакцина до сих пор недоработана, а сроки её распространения неизвестны. Конечно, минимизировать риск кризиса можно путем введения определенных мер, ведь уже есть наработанный опыт, а благодаря средствам дезинфекции и разработанным лекарствам, такой масштабной эпидемии можно избежать. Также время нынешнего карантинного послабления можно использовать для разработки новых мер поддержки и предотвращения кризиса в экономике.

В числе мер поддержки бизнеса однозначно необходимы не только льготы и отсрочки, но и дотации. Конечно, полная отмена налоговых выплат и раздача выплат стимулирующего характера может привести к опустошению государственной казны, а также к таким последствиям, как инфляция, обесценивание валюты и прочее, но очевидно, что принятых мер в первую волну было недостаточно. Более того, на опыте стало ясно, что план Правительства по оздоровлению экономики был сырым и недоработанным. Остаётся надеяться, что второй волны либо получится избежать, либо в следующий раз наша страна будет лучше подготовлена к ситуации».