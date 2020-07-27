Как попасть в десятку?

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Александр БОБРОВ ]

фото: соцсети

«Точно в десятку!» – говорят про меткий выстрел. Но ведь случаются и досадные выстрелы – «в молоко, как в копеечку»... 23 июля завершился основный этап сдачи Единого государственно экзамена — впереди будут только два резервных дня и дополнительный период в августе для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине. Результат – не просто в «молоко», а порой – мимо мишени.

В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который в Кремле самонадеянно назвали судьбоносным, президент Владимир Путин поставил очень мало задач мирового масштаба. В частности, больше не ставится задача вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу пояснил, что «из-за неблагоприятной конъюнктуры ее выполнение невозможно». А зачем тогда оставили другой несбыточный пункт? Дескать, России предстоит выстрелить и не просто войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования, но и сформировать действенную систему выявления и развития талантов.

АМБИЦИИ И РЕАЛИИ

Напомним, что такая цель ставилась национальными проектами не вчера –на 2019-2024 годы, но по ясным причинам всё решили отодвинуть. И тут – не только пандемия… Посмотрите на бюджет первоначального проекта – 784.5 млрд рублей. Но это меньше, чем фонд одного только вуза в США, например, Массачусетского технологического института. Может, правительство теперь добавит, вняв резкой критике на слушаниях в Госдуме, но пока результаты в мировых рейтингах плачевны. Давайте взглянем на результаты последнего исследования PISA – Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, которое проводилось в 2018 году. Итоги России:

Естественнонаучная грамотность – 33 место

Математическая грамотность – 30 место

Читательская грамотность – 31 место

До 10 места пока далеко. Если проанализировать исследования «Education Index 2018», в котором каждой стране присваивался индекс развития начального, среднего и высшего образования, то результаты для России будут столь же неутешительными. Там в объективный расчет берется уровень грамотности, количество школ, ВУЗов, качество получаемого образования, профессионализм преподавателей и работников, и многое другое. Индекс варьируется от 0 до 1, причем развитые страны должны иметь 0,8 и выше.

Лидером рейтинга уже долгие годы заслуженно является Германия (0,940), где самое качественное образование в мире. Там – полностью бесплатное высшее, дольше всех не вводила его земля Саксония… Вот наглядный пример, как высокий индекс образования населения коррелирует с экономикой и уровнем жизни. Приведем данные по еще нескольким странам: Австралия на 2-м месте (О,929), Дания – на 3-м (0,920). Наша соседка Финляндия – на 10-м (0,905). Япония – 0.848, 26 место, Франция – 0.840, 29 место. Беларусь (0.838) и Россия (0.832) имеют хорошие показатели и находятся в рейтинге на 30 и 32 месте соответственно. У Украины, где разрушается образование самим языковым законом – пока 0.794, 44 место. У богатейших Объединенных Арабских Эмиратах – 0.738, 65 место (так что деньги – ещё не всё!). Полным аутсайдером рейтинга является Нигер с индексом 0,214 на 189 месте.

Можно не соглашаться с оценками, с методикой подсчёта этого коэффициента. Например, глядя на то, что творится в США, я не верю, что они входят в двадцатку самых образованных стран мира. Сомневаюсь, что провинциальная Литва и хуторская Эстония, изгоняющие русский язык, ждущие подачек от ЕС, тянут на место в двадцатке. А вот высокому месту Норвегии – верю: образовательная система и школьного, и высшего образования там почти полностью финансируется из нефтяного бюджета страны. Всего в небольшой северной стране 8 полноценных университетов. Даже обучение иностранных студентов финансируется средствами национального бюджета. А наши нефтяные доходы уплывают в офшоры олигархов и в карманы чиновников! Поэтому нам не обогнать даже Чехию, где высшее образование тоже стало бесплатным. Итак, я рассматриваю только две позиции, в которых нужно принципиально, на высшем государственном уровне, менять подход: одна из ипостасей высшего образования и принципиально губительная система оценок в школе.

НЕДОСЯГАЕМЫЙ БОХУМСКИЙ

В ведущих странах Европы высшее образование, как правило, бесплатное. Мне рассказывала коллега, у которой муж преподаёт в Сорбонне: в начале учебного года поступает большое количество студентов, на некоторых лекциях первокурсники сидят на полу. После первой же сессии остаются те, кто хочет и может учиться. Но ведь такую роскошь надо оплачивать. Она показала расчётный лист мужа – 3 200 евро после всех вычетов… Германия полностью перешла на бесплатное обучение, даже для иностранных студентов. Там я многое понял изнутри, приехав на берега Рейна. Последняя шахта Рурского угольного бассейна Германии была только недавно закрыта. Но центр бассейна – город Бохум заблаговременно сделал ставку на университет. Он огромный и, конечно, бесплатный. Моя внучка проходила стажировку на филологическом факультете, там учится 20 000 (!) будущих филологов, из них около 1000 – славистов. Основные – русская и польская филология, хотя есть и другие языки. Мне показали имидж-фильм о факультете славистики, потому что университет сам ищет студентов – «больше, чем они нас». Ищут не тех, кто может заплатить, как у нас, а кто хочет заниматься филологией в столь прагматичное время. Многие предметы и порядок обучения студенты сами выбирают и организовываются. Обучение достаточно свободное, главное: контроль – научные работы, семинары, экзамены и самоответственность, потому что «правительство решило, что мы не должны заставлять посещать занятия». А у нас наберут лоботрясов-платников, и главное – формальный контроль посещаемости для УМУ и УМО: ходят на лекции и ладно, а что в голове оседает – неважно: ты, главное, плати, а преподаватель – тяни платников дальше. Что такое уважение к преподавателю я понял, побывав в Бохуме на этом самом факультете славистики (огромный – два корпуса), побеседовал с коллегой Хольстером (первый профессор – выше меня ростом). Ну, знал, что это другой мир – всё высшее образование бесплатное, а студентам из несостоятельных семей ещё и стипендию платят. Но чтобы такая разница! Может, так и было бы в России, если бы не загубили страну, само социальное государство и лучшее в мире образование...

А какое отношение к преподавателям! Ну, вот три факта: профессора получают около 5 000 евро и больше, а сам Хольстер имеет нагрузку всего 13 часов в неделю, считается чиновником земли Рейн-Вестфалия – штуриндиректор (пенсия потом ого-го!), решением учёного совета получил договор на ВСЮ жизнь. Говорит с уважением: «О, я смотрел Ваш сайт – сколько званий писательских и учёных, сколько книг, учебников и заслуг, как интересно!»... Подарил свои книги кафедре и не стал признаваться, что я, переживший семь ректоров, получаю гроши, а договор теперь стали заключать НА ГОД, чтобы заслуженные преподаватели, мастера, воспитавшие столько учеников, были в подвешенном состоянии… Какая там десятка с этаким подходом?

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз был представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия» до пандемии. При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Так что же, наше правительство, получившее задание войти в десятку лучших, знает что-то больше и мудреней, чем власти Германии, Финляндии, Франции, Чехии? Тогда почем же мы гораздо ниже во всех рейтингах?

Теперь о другом факторе образования – школе вообще и ЕГЭ, в частности. Любой преподаватель вуза подтвердит, что с каждым годом приходят всё хуже подготовленные, зашоренные, не владеющие языком, выпускники школ. Это особенно сказалось, когда учителей старой школы сменили уже те педагоги, кто сам вырастал на ЕГЭ, усвоил и принял эту формалистику, зачастую не имеющую никакого отношения к знаниям, к способностям мыслить и принимать творческие решения.

ЕГЭ ГУБИТ СУТЬ

После отчёта председателя правительства Михаила Мишустина в Государственной думе, выступил с критической речью лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В самом конце, уже боясь не уложиться в регламент, он сказал: «Мы должны все сделать, чтобы пересмотреть порочную систему образования, навязанную стране. Что касается ЕГЭ, то он никуда не годится. Алферов, Мельников, Смолин, Плетнева подготовили блестящий закон «Образование для всех», который должен быть реализован». Но ведь общественность про него даже не знает, мы преступно не рассматриваем приемлемых альтернатив!

Многострадальный ЕГЭ-2020, который несколько раз переносили из-за COVID-19, показал, что он крайне несовершенен, не является решающим критерием знаний и возможностей учеников, а главное, что при экстренных обстоятельствах подготовиться в традиционному экзамену, провести его небольшими группами – было бы и лучше, и безопасней, и плодотворней, но уже разрушены традиции, утрачены методики, потеряны кадры. «Как же без ЕГЭ?» – в ужасе вопрошало правительство… И экзамен начал проходить с дурацкими итогами и скандалами. Больше всего нахимичили с химией. Сначала затрещала информатика, жалобы на которую остались незамеченными, затем химия, которая довела школьников до истерики, потом русский язык, после которого, похоже, придется подавать на апелляцию. «Где 26 задание?» — с этим вопросом на Министерство просвещения обрушились выпускники и родители после сдачи ЕГЭ по русскому языку. Ведомство, жалобы, очевидно, решило проигнорировать, поскольку совета о том, что делать дальше, гражданам пришлось просить друг у друга. Интернет переполнен: «У нас тоже пропало 26 задание... итог: минус 8 баллов». Раньше было героическое понятие – 26 бакинских комиссаров, теперь будет жалкий мэм – 26-е задание. Граждане адресовали министру просвещения РФ Сергею Кравцову петицию с требованием аннулировать результаты ЕГЭ по английскому языку. Причина, похоже, кроется в аудировании: аудиозаписи, по мнению негодующих, были сделаны с дефектами, проигрывались на плохой школьной аппаратуре и содержали сложную лексику. Но что умного может ответить и сделать этот министр, который губительный ЕГЭ и внедрял, и курировал ещё в Рособрнадзоре?

Отдельные ляпы – тупые просчёты чиновников от образования, которые живут в условиях формализма припеваючи, но главная беда в другом: всё очевиднее, что многие знания, особенно по гуманитарным, мировоззренческим предметам просто невозможно внедрить через подготовку к ЕГЭ и проверить через ЕГЭ первоначальную форму экзамена для умственно отсталых детей в США. Его – принципиально нельзя усовершенствовать по самой сути, по тупым заданиям для компьютера, а главное – по методикам проверки, которая должна быть элементарной и единой для целой армии проверяющих.

Министерства образования многих регионов уже отчитались, что у них выросло число высокобалльников и стобалльников. В Петербурге сообщили о рекорде – на 25% увеличилось число стобалльников по литературе (ими стали 106 выпускников) и ещё шесть человек получили 100 баллов по географии – против двух в прошлом году. Как раз географию ещё можно проверить с помощью тестов (сразу был виден уровень фрау Меркель, когда она на контурной карте стала искать родной Гамбург в районе Вологды), но литературу…

При повальном насаждении ЕГЭ учителя-словесники сами организовали в Москве форум словесников России, на который приехали учителя, методисты, преподаватели вузов из 24 регионов страны. Итоговый документ форума направили в министерство и в Рособрнадзор. В нем заступники Слова потребовали отказаться от тестовых форм при итоговой аттестации по литературе и инициировать соответствующие поправки в закон «Об образовании». В ответе тогдашнего заместителя министра образования и науки РФ Исаака Калины прозвучала обида: «Не кажется ли авторам документа, что фраза: «Литература как школьный предмет в образовательной системе обеспечивает нравственное и эстетическое формирование личности; обучает умению понимать как художественные произведения, так и научные, публицистические, другие тексты; вырабатывает навыки устной и письменной речи, становящиеся интеллектуальным фундаментом человека на всю жизнь» является достаточно обидной для учителей других предметов? Например, я, как учитель математики, всегда надеялся, что тоже…». Конечно, учителя понимали, что «и он тоже воспитывал», что математика в исполнении Исаака Иосифовича – Песнь песней, но все-таки нельзя губить остатки просвещения в школах. Теперь Калину, который внедрил электронное образование в школах Москвы (ещё нет исследований психологов и медиков о вредоносном действии этой системы – во Франции школьникам, например, вообще запретили пользоваться гаджетами!), сменил на посту главного управленца финансист и менеджер, не преподававший в школе ни дня!

С кем разговаривать? Кому доказывать? Я мог бы приводить море примеров формального губления самой сути русской литературы через ЕГЭ, но ограничусь одним. Михаил Лермонтов всегда был близок и понятен именно юным читателям: ранний взлёт их ровесника, трагическая судьба, юношеская непокорность и любовные страдания с младых ногтей – это ли не понятно входящим в жизнь поколениям? И вот задание по классическому стихотворению 16-летнего юноши:

НИЩИЙ

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

(М. Ю. Лермонтов, 1830)

Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или последовательность цифр. Запишите ответы без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (ЗАЧЕМ язык уродовать приучать со школы? – А.Б.)

10 Укажите род литературы, к которому относится стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нищий».

11 Как называется стилистический приём, основанный на повторе одинаковых гласных звуков в стихотворной строке («Стоял просящий подаянья»; «От глада, жажды и страданья»)?

12 Как называется созвучие концов стихотворных строк (любви – мои; тоскою – тобою и т.п.)?

13 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении.

1)риторический вопрос

2)эпитет

3)инверсия

4)анафора

5)гипербола



14 Определите размер, которым написано стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нищий» (без указания количества стоп).

Ваше имя:

Моё имя – Бобров, который как поэт и профессор кафедры заявляет, что это образец убийства поэзии, смысла преподавания литературы. Начиная от ничтожности и неточности задания – аллитерация в этом стихотворении как раз почти никакая, рифмы слабые, а выразительных средств не 3, а 4. Но это всё – частности. Главное, что школьник, готовясь к такому ЕГЭ, не узнает, что Лермонтова ещё подростком провезли по главным монастырям Московии, открывая ему глаза на духовную культуру и историю (ведь монастыри были крепостями!), что Миша был наблюдательным, сострадающим подростком ведь побудительным мотивом стал реальный случай, наконец, что он был уже тогда страстно, но не слепо влюблён. Стихотворение «Нищий» Лермонтов написал после посещения Троице-Сергиевой лавры в компании молодежи. Он посвятил его Екатерине Сушковой, в которую был страстно влюблен. Многие исследователи считают, что произведение основано на реальном жестоком поведении легкомысленной возлюбленной поэта. У стен монастыря Сушкова в шутку подала нищему камень. Лермонтов был настолько возмущен этим поступком, что юная особа сразу же утратила в его глазах всю привлекательность. Современники утверждали, что все так и было. Сама Сушкова в записках категорически отрицала этот неприглядный факт в своей биографии. Но как бы там ни было – школьники при подготовке к такому плоскому ЕГЭ – не узнают вообще ничего по сути. Ну и что, что написано ямбом? – кстати, не классическим: предпоследняя строка «Так чувства лучшие мои» должна читаться со смысловым ударением на первом слоге, что противоречит ямбу, но вполне согласуется с чиновничьим примитивизмом задания. С внедрённым общим губительным подходом, который надо – принципиально менять!

Про ЕГЭ по истории уже написано столько, что пересказывать и грустно, и бессмысленно. Например, дети должны знать совершенно ненужные даты и факты, будто нет ни интернета, ни справочников: точное время жизни и правления короля Стефана Батория, ещё – не перепутать дату Плюсского перемирия и уж совершенно точно назвать дату наступления Ясского мира. Интересно, хоть кто-то из читателей помнит это, а главное – объяснит, зачем забивать этим воспалённую голову? Лихорадочное запоминание, что Плюсское перемирие было в 1583 году, может обернуться крахом: проверяющий при желании может зарубить и эти не абсолютные знания. Оказывается, было два Плюсских перемирия – первое в 1583 году, второе в 1585 году, а вступило оно в силу в 1586 году. Какая дата верная? Кстати, если вы ответите в задании про Смуту, что действовал тогда-то просто Лжедимитрий, то компьютер ответ не зачтёт: надо Лжедимитрий I. А мы привыкли говорить: «Мнишек и Лжедимитрий» или «реформы Александра» – без указания порядкового номера. Но юным буквоедам – нельзя! То, как составлены методички по проверке более свободных зданий, говорит такой выразительный пример. Вот навскидку два напутствия проверяющим от ФИПИ – федеральной инспекции: «Неточные ответы, которые можно считать правильными:

Горбачев развалил СССР

Наполеон выиграл Бородинское сражение…».

А чего тут неточного, господа фиписты? Да, Горбачёв своей бездарной политикой и предательством развалил СССР, а Наполеон формально выиграл Бородинское сражение: он же пошёл свободно дальше и взял Москву. Победа при Москве-реке начертана на его могиле в Доме инвалидов Парижа. Это мы тут знаем про равные потери в битве, про «ничью» в компании, про мучения Кутузова и совет в Филях, а школьник имеет право ответить кратко, по-европейски: вы ж сами содрали Болонскую систему. В Болонье и окрестностях твёрдо знают, что выиграл Наполеон.

А вот как нам выиграть сражение за образование, озаботиться не десятым местом в мифических рейтингах, а реально вернуть лучшее в мире образование?