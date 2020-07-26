Отношения США и КНР предельно обострились из-за хакерских атак

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26 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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2020-й стал годом настоящим испытаний для китайско-американских отношений. Ещё в мае человечество думало, что начнётся полномасштабная война между двумя сверхдержавами. Тогда президент Трамп официально обвинил КНР в создании коронавируса.

Это выступление значительно усилило синофобские настроения в Штатах. Китай обвиняют в агрессии даже представители демократов, не раз осуждавшие радикальную политику Трампа по отношению к заморским соседям. Недавно правительство США обвинило Поднебесную в использовании хакеров на территории страны. По мнению спецслужб, таинственные взломщики из КНР пытались похитить данные о разработках вакцины от коронавируса и передать её своим властям. Обвинения руководства Си Цзиньпина в утаивании информации о «ковиде» и даже в его разработке до сих пор продолжаются.



Из-за серьёзного конфликта правительство Штатов потребовало немедленно закрыть китайское генеральное консульство в Хьюстоне. После высылки дипломатов и местных работников агенты ФБР вместе с полицейскими и техспециалистами взломали двери здания и проникли внутрь. Люди с эмблемами Госдепартамента США буквально наводнили территорию консульства. Китай уже выразил свой официальный протест. В Компартии потребовали немедленного прекращения «вторжения» и обысков. Си Цзиньпин угрожает поступить точно так же и закрыть консульство Штатов в Чэнду. Причём он заявляет, что поступит с американскими дипломатами таким же образом.



Общие отношения между странами обострились настолько, что ситуация рискует выйти из-под контроля в любой момент. Многие эксперты и аналитики крайне опасаются полномасштабной войны. Ведь все вооружённые столкновения обычно начинаются с полных разрывов дипломатических связей. Неизвестно, как именно поступит Си Цзиньпин. Лишение свободы Гонконга и агрессивные действия в Синьцзянском округе уже показали все истинные намерения этого человека. Трамп же не считает должным налаживать с КНР отношения и идти на какие-либо уступки. Напротив, он даже заявляет, что готов пойти на закрытие всех остальных китайских консульств, расположенных на американской земле.