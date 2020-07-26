Будущее в тумане. Эритрея по-прежнему находится под гнётом Исайяса Афеверки

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26 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Исайяс Афеверки – один из тех самых «освободителей» и «борцов за народное счастье», которые никогда не придерживаются собственных идей.

Все их громогласные лозунги на деле – не более, чем простые слова для привлечения внимания толпы. С 1967 года вплоть до избрания президентом Афеверки считался достойным сыном своего народа и борцом за свободу от Эфиопии. В 70х-х годах он активно противодействовал войскам императора Хайле Селассие. Ещё ранее он был назначен соучредителем Национального фронта Освобождения Эритреи. Местные жители доверяли своему лидеру и шли с ним на верную смерть, не задумываясь о последствиях. Когда в Эфиопии произошла революции Афеверки и его отряды поначалу поддержали генерала Мариама, свергнувшего тиранию «богов-джа». Но затем эритрейцы снова объявили войну абиссинцам. Вопрос о независимости этой страны решился уже в 1991 году. Тогда Афеверки уже возглавлял подконтрольные регионы. Он сумел получить власть над всем Временным правительством.



Уже в 1993 году в результате референдума о независимости, Эритрея стала независимым государством. «Народны герой» Исайяс Афеверки получил должность главы государства. Но как оказалось, он никогда не придавал значения собственным словам. Едва только Эритрея получила суверенитет, она сразу же погрузилась в пучину средневековой монархии. Афеверки беспощадно расправлялся с неугодными. Уже в 1997-м диктатор полностью отменил президентские выборы, превратившись в пожизненного лидера. В 2001 году он запретил эритрейскую прессу, тем самым, сделав свою страну подобием Северной Корее. В Эритрее была введена бессрочная служба армии для всех представителей молодёжи. Держава, по сути, превратилась в один большой концлагерь, в котором воцарились бесчеловечные условия для населения. Уровень жизни опустился, пожалуй, ниже ноля. Здравоохранение было полностью уничтожено. В то время как народ голодал и умирал от различных лихорадок, Афеверки расширял собственное влияние и знатно обогащался. Под его руководством страна превратилась в неплохого посредника в торговле оружием на мировом рынке. Естественно, все доходы шли прямиком в казну диктатора. С местными никто делиться попросту не собирался. В Эфиопии Афеверки давно именуют «вторым Гитлером». В соцсетях идёт активное обсуждение его преступной деятельности.

Эритрея считается одной из главных стран мира, где массово нарушаются права человека. Правоохранители там часто прибегают к жутким пыткам по отношению даже к совсем безвинным людям. Казни свершаются одна за другой. Пока что государство закрыто для остального мира, и посему об истинном положении дел осведомлены разве что только спецслужбы, которым удаётся добывать необходимую информацию. Каждый год из Эритреи сбегают тысячи людей, в основном через Красное море. Так начинается их путь в окрестные страны. Некоторые просят помощи у европейских стран, рассчитывая на должные меры поддержки. Беженцы рассказывают, что Афеверки до сих пор продолжает геноцид собственного народа. Но всё же эксперты полагают, что подобная тирания – далеко не вечна. Не стоит забывать, что даже в Африке люди порою склонны к жестоким расправам над диктаторами.

К примеру, власть Омара-аль-Башира в Судане продолжалась более 35 лет, и вскоре обрушилась, как карточный домик. В 2019 году произошёл военный переворот, в результате которого «людоедский» режим Аль-Башира был свергнут. Тиран до сих пор находится под стражей. Вероятно, ему грозит смертная казнь за геноцид и преступления против человечества. Не исключено, что в скором времени нечто подобное произойдёт и в Эритрее. Ведь люди, как поговаривают беженцы, уже давно устали от деспотии самопровозглашённого «императора». Как говорят в народе, нет ничего хуже израненного и избитого зверя, которому попросту нечего терять. Загнанный в угол лев бывает намного опаснее, чем тот, что шествует свободно по прериям.