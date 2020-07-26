«Даёшь племянника в депутаты». Непотизм – всё ещё актуальное явление в общественной системе

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Понятие «непотизма» появилось ещё в XV столетии, когда Ватиканские властители стали раздавать своим родственникам и друзьям всевозможные титулы и саны, приближая их к Папскому Престолу.

Напрасно некоторые эксперты полагают, что термин произошёл от римских императоров, живших в конце античного периода. Напротив, те, кто властвовал в Риме с родовой фамилией Непот, были в основном достойными людьми и не склонными к коррупции. Само понятие происходит от банального латинского слова “nepotis”, обозначающее «племянника» или «внука». В народе это явление называют «кумовством».

Расцвет непотизма пришёлся на эпоху Борджиа. Всё случилось после избрания каталонца Альфонсо де Борхи Верховным Понтификом Рима Калликстом III в 1455 году. За три года правления в Италию переехали почти все члены семейства Борха, включая дальних родственников.

Калликст сделал своих племянников Родриго и Луиса кардиналами, а младшего брата Педро назначил верховным командующим армии. Родриго же сумел добиться небывалых высот, и уже в 1492 году официально стал Папой Александром XVI. Род был переименован на итальянский манер и стал называться Борджиа. Это был один из худших понтификов в истории. Он прославился как любитель извращённых развлечений, склонный к бисексуализму и инцесту. Многие жаждали скорейшего уничтожения Борджиа. Ведь при господстве этой фамилии Италия едва не превратилась в оплот всего европейского зла. Коррупция, господствующая при Александре VI, привела многих представителей рода Борджиа к руководящим постам. Папа не стеснялся продвигать по службе своего внебрачного сына Чезаре, которого он сделал кардиналом и дворянином. Но вскоре каталонская династия пала. Папский Престол был окончательно дисквалифицирован в глазах европейских монархов. В Священной Римской Империи начались массовые антицерковные выступления. Люди стали поддерживать течение Мартина Лютера, впоследствии получившее название Реформации.

По официальным данным считается, что непотизм начал подходить к концу уже в XVIII столетии. При Иннокентии XII «кумовство» в Ватикане постепенно угасало, благодаря новой реформе. В кардинальской коллегии имелось место лишь только для одного непота. Остальные родственники понтифика не имели права приближаться к высшей церковной иерархии. В XIX веке непотизм был полностью ликвидирован в Папской Области. Однако он стал активно проявляться в политической жизни многих стран. Особенно в этом славились державы с преобладанием средневекового мышления у представителей населения. В России тоже имели место случаи непотизма. Благодаря «определённым встречам и разговорам» к самым верхам нередко пробивались абсолютно бездарные личности, не имевшие никаких талантов и способностей. Подобное происходило и в окрестных государствах. В ХХ веке с непотизмом стали активно бороться в Европе, СССР и США, но всё же это явление так и не было уничтожено.

Данная проблема существует и до сих пор. В той же современной России при власти Бориса Ельцина нередко наблюдались случаи «кумовства» среди чиновников, политиков и даже военных. Впоследствии, уже при президенте Путине с подобным явлением стали ожесточённо бороться правоохранительные органы. «Кумовство» активно процветает в Средней Азии, где местные правители порою ведут себя, как настоящие самодержцы. В Украине нередки случаи продвижения чиновниками своих сыновей или племянников. Высшая форма непотизма наблюдается в Арабском мире и странах Африки. То же самое касается и Ближнего Востока. В Иране при власти аятолл многие знакомые, друзья и родственники местной элиты неплохо разжились и разбогатели, заняв ответственные посты. В соседнем от России Азербайджане вся верховная власть давно состоит из правителя и его многочисленных непотов. Президент Ильхам Алиев активно продвигает своих членов семьи, раздавая им всевозможные государственные должности. Его жена Мехрибан Алиева недавно получила пост вице-президента страны. Оба этих лидера никак не заботятся о собственном населении и его экономическом благополучии.

В современном мире непотизм – всё ещё очень актуальная проблема. Порою у самой верхушки оказываются люди, совершенно не способные ни на какие достойные решения. Нередко наблюдается явление, когда судьбы других людей оказываются в руках бездарных и бесталанных личностей, которые даже не пытаются что-либо изменить. Особенно это касается политиков и депутатов. Страны с высоким уровнем непотизма, как правило, не существуют в мире и гармонии. Процветание и изобилие совсем не свойственны подобным государствам. Больше всего страдают люди, действительно талантливые и способные, которым непоты закрывают все дороги. Посему стоит надеяться, что в ближайшем будущем этой проблемой серьёзно займутся ответственные люди и наконец-то окончат дни многовековой эпидемии «кумовства».