«Не все ушли от ответа». Африканские диктаторы, получившие заслуженное наказание​

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2020, 02:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Так уж вышло, что в Африке издавна процветали родоплеменные отношения. Вождизм появился здесь ещё очень давно, задолго до расцвета Египетской цивилизации.

Как поговаривают, подобия государств существовали в этих местах даже до строительства Пирамид. Древние африканцы тесно соседствовали с Египтом, и многое перенимали от его культуры. Например, почитание правителя, как Бога, считалось нормой не только в стране фараонов, но и в таких государствах как Куш, Мероэ и Керма. Вероятно, подобное существовало и в древнейшем Пунте, о котором так много говорили египтяне. Поклонение вождям и их почитание считалось неотъемлемым признаком этих культур. Богов они воспринимали за истинный свет (как правило, Солнца), и посему возникли правила никогда не смотреть владыке в лицо. Ведь неугасимое пламя из его глаз, как думали местные, могло попросту испепелить любого смертного.

В Африке никогда не существовали демократии, как таковой. Эти места не посещали философы и мыслители. Здесь никогда не рассуждали о смысле человеческой жизни. Отрицать эти факторы – глупо. Это далеко не расистские теории, а истина во всём своём проявлении.

С приходом европейцев жизнь африканцев изменилась с одной стороны к худшему, но с другой – в их культуру стали вливаться многие знания из продвинутых стран. Местные цивилизации получили множество сведений о том, как живут их «бледнолицые» собратья. Впрочем, необычные знания пытались донести до африканцев и арабы, но все их попытки были безуспешными. Да и к тому же в арабском мире существовали почти схожие традиции почитания властителей. Европейские колонизаторы вначале использовали африканцев, как рабов. Но уже потом, стали появляться мыслителей, пропагандирующие единение человеческой расы. В США произошла гражданская война из-за вопросов о дискриминации бывших африканцев. Рабство стало рушиться буквально на глазах и сохранялось только в отдельных государствах. Уже в ХХ столетии африканцам пытались прививать многие демократические идеи. Некоторые из их будущих правителей охотно посещали европейские страны и учились в местных университетах. Им пытались привить понятия о демократии, свободе и равенстве среди людей. Однако в большинстве своём эти будущие вожди никогда не забывали про традиции. В их родных странах даже в простом селе господствовала власть старейшин, и никто даже не смел заговаривать про свободу и равенство. Многое из этих худших идей они навечно впитали в своём сознании.



После ухода европейцев и предоставления независимости Африки, большинство местных правителей превратили свои страны в настоящие обители зла. Но как это часто бывает в мире, любая дискриминация и деспотия рано или поздно приводит к краху. Любая диктатура когда-нибудь заканчивается. Вопрос лишь в том – как именно?! В большинстве африканских государств жестокая тирания приводила к массовым восстаниям и гражданским войнам. Порою восстания выигрывали, и диктаторы поносили заслуженные наказания. Но за этим, как правило, следовали новые периоды деспотии. Взамен свергнутых тиранов приходили новые, которые мнили себя героями и освободителями своего народа. На деле же всему виной была обычная жажда власти и невероятного уровня эгоцентризм, навеянный ещё древними царями. В Эфиопии жестокая деспотия Хайле Селласие продолжалась вплоть до 1974 года, когда преступника наконец-то свергли военные. Селласие провозглашал себя Богом-Императором и истинным наследником царя Соломона. Любая оппозиция в Эфиопии уничтожалась местными силовиками. Селласие позволял себе строительство гигантских дворцов и жил в роскоши, в то время как простой народ умирал от голода и болезней. Закончилось всё тем, что живого «божка» задушили подушкой в одной из больниц. Никакое «сверхъестественное» происхождение не спасло его от народного гнева. Люди по достоинству оценили правление диктатора.



Иди Амин и Жан-Бедель Бокасса прослыли, как жуткие психопаты и людоеды. Они довели свою страну до средневекового уровня, пытаясь напрочь подавить все европейские идеи. Их правление признали худшим во всей Африканской истории. Оба этих тирана замучали сотни тысяч человек. Закончили они весьма плачевно – государственными переворотами и изгнаниями. Оба лишились собственных государств. США и европейские страны мечтали заполучить их живыми для проведения Гаагского трибунала, но ,к сожалению, ничего из этого осуществить не удалось. Тираны всё же умерли своей смертью. Они едва не уничтожили собственные державы, и их преемникам пришлось применить немало сил, чтобы уберечь эти страны от мучительной смерти. В недалёком Чаде не раз возлагали надежды на стремления к «демократии» Хиссена Хабрэ. Европейцы полагали, что он сумеет бросить вызов ещё большему душегубу из Ливии, известного под именем Муаммар Каддафи. Однако Хабрэ предпочёл использовать вполне «каддафистские» методы. Он уничтожил более 40 000 собственных сородичей. 200 000 человек подверглись жутким пыткам со стороны палачей. Вскоре дело дошло до бунтов, а затем и до революции. Хабрэ бежал в соседний Сенегал, где был арестован и заключён под стражу. Каддафи же оставался у власти вплоть до XXI столетия. Он правил более 40 лет. Американцам пришлось пойти на убийство этого тирана, так как иного метода по урегулированию ситуации в Ливии не нашлось. Однако уничтожение «народного киллера» ни к чему не привело, кроме как к новой гражданской войне.

Заслуженные наказания получили и такие лидеры, как Сесе Мобуту, Яйя Джамме, Роберт Мугабе и Жозе Эдуарду душ Сантуш. Режим Мобуту в Конго был свергнут мятежниками во главе с главарём Кабилой. Он успел достаточно награбить в собственной стране и превратил её в настоящий оплот воровства. Диктатор всеми силами пытался учредить культ собственной личности, но это у него так и не вышло. Народ всегда ненавидел деспота и желал ему скорейшей смерти. В 1997 году страна уже погружалась в жуткий кризис, а люди умирали от голода и болезней. Сесе Мобуту же продолжал наживаться на простом народе. Но повстанцы не допустили дальнейшего разграбления страны и сместили режим тирана. Мобуту был вынужден бежать из Конго, и спустя три месяца умер в Марокко. Роберт Мугабе установил настоящий расистский режим в подконтрольном Зимбабве. Белые люди тысячами выселялись с родных мест и покидали страну. Бизнес был доступен лишь только для темнокожих. Однако, несмотря на идеи о превосходстве «чёрных», Мугабе поставил жизнь соплеменников под удар. Он уничтожил практически все трущобы, лишив миллионы людей крыши над головой. Он бесчеловечно издевался над собственными соратниками, за что и поплатился. В 2017 году режим Мугабе пал, и власть перешла к новым лидерам, более мягким по отношению к населению. Многие зимбабвийцы до сих пор не могут забыть страшнейший период в истории страны, продолжавшийся почти 30 лет.



Яйя Джамме пытался создать полумонархическую систему в Гамбии. Он стал одним из самых молодых президентов страны, придя к власти в результате переворота офицеров. Наговорив массу обещаний местному населению, он тут же отказался от своих идей демократизации и начал плавный переход к тирании. Джамме даже заявлял, что собирается объявить себя королём Гамбии. Но в конце 2017 года народ официально показал своё отношение к правящему деспоту. Джамме был вынужден уступить свой пост президенту Адаму Бэрроу. Возникла угроза полномасштабной войны между Гамбией и целой лигой государств. Джамме пришлось бежать в Гвинею. При этом он прихватил с собой почти всю государственную казну. Сантуша из Анголы тоже можно приравнять к диктаторам, получившим заслуженное наказание. Но в случае с ангольским лидером имеется ввиду не арест и не изгнание, а банальное унижение. За все 38 лет правления Сантуш не только не остановил гражданскую войну в стране, но и намного ухудшил жизнь местного населения. Его семья владела практически всеми ресурсами Анголы.

Простые жители продолжали гибнуть от бесконечных войн между тремя группировками. В итоге, всё закончилось тем, что Сантуш подал в отставку в 2017 году. Новый ангольский президент, хоть и был сторонником прежнего лидера, но всё же не стал руководствовать старыми принципами. Он сразу же дал понять, что предыдущий властитель – не более, чем обычный тиран, жаждущий власти и контроля над народом. В результате многие члены семьи Сантуша лишились всех владений в Анголе. Сын «устранённого» диктатора даже получил тюремный срок за коррупцию и разграбление населения. В Судане же в 2019 году сумели свергнуть местного душегуба Омара-аль-Башира, уничтожившего по меньшей мере полмиллиона местных. Теперь он находится под стражей и ожидает скорого суда. По некоторым данным, ему грозит смертная казнь.

Вывод из этого можно сделать следующий. Всякая власть, что стремится репрессировать своё население и действует лишь в собственных интересах, рано или поздно приходит к концу. Вполне возможно, что в скором времени мы все увидим, как рушится режим Исайяса Афеворки в Эритрее. Ведь то, что творит Афеворки в своей стране – это и есть настоящий геноцид и бесчеловечное истребление собственного народа. Пока что этот диктатор всё ещё находится у власти, и едва ли собирается уходить.