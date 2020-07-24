Оплот диктаторов и нищих. Маоисты Непала так и не решили вопросы бедности в стране

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24 июля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Непал – одна из самых беднейших и низкоуровневых стран мира, в которой жизнь считается настоящим испытанием. Вплоть до 2007 года здесь шла опустошительная гражданская война между властью королей (шахов) и радикалами-маоистами.

Победа досталась сторонникам «дядюшки Мао», за которыми было большинство. На сегодня Объединённой Маоистской организации уже не существует. В 2018 году она была объединена вместе с другими группировками в единую Непальскую Коммунистическую Партию. Её возглавляют два известных и фанатичных лидера, прославившиеся своим участие в кровавой войне против королевской династии потомков Нараяна. Один из них – легендарный «товарищ» Прачанда, местный аналог Владимира Ильича Ленина (наст. Имя – Пушпа Камал Дахал). Он сумел объединить марксистские и маоистские идеи. Его особую доктрину именуют «Путём Прачанды». «Товарищ» Прачанда и поныне считается верховным руководителем Непала, несмотря на то, что официально главами государства считаются Кхадге Прасада Оли и символичный президент республики Бидхья Бхандари.

Непальская Коммунистическая Партия во многом считается радикальной. Некоторыми странами признаётся за террористическую организацию. Непальские маоисты в свою очередь считают за врагов всех мировых «империалистов». К враждебным государствам они приписывают и Россию, где, по их мнению, уже давно отошли от «священных» идей Маркса. Свою политику Непальская Компартия называют «новой демократией», хотя на деле власть принадлежит всё тем же монархам, только уже называющихся по-другому. Прачанда и его соратник Кхадга Прасада Оли являются высшими руководителями Непала. От их слова зависит практически всё. Каждая их фраза едва ли не воспринимается за священные тексты Вед. Построенный маоистами социализм в Непале прекрасно сочетается с некоторыми капиталистическими методами, однако для населения этот фактор является малозначимым.

Бедность в Непале настолько широко развита, что почти каждый местный житель задумывается о собственном выживании. Уровень безработицы составляет почти 50%. Более 70% населения проживает в сельской местности безо всяких условий. Лишь только иностранный туризм хоть как-то спасает Непал от полного погружения во тьму средневековья.

Говорить про дороги в Непале – глупо. Дорог там нет практически совсем. Горная местность не даёт возможности проехать во многие селения на автомобиле. Местные жители предпочитают передвигаться пешком или на местных животных. Несмотря на богатство Компартии Непала, руководители страны до сих пор не могут решить вопросы с дорожным движением. Никто всерьёз не занимается проблемами ужасающей нищеты среди сельского населения. Идеология в Непале не позволяет местным даже намекать на критику власти. Как и во многих тиранических державах, здесь действует только один центральный телеканал, на котором, как правило , местные дикторы рассказывают про «благости» Компартии. Маоисты продолжают возглавлять Непал и по сей день. Их власть окрепла ещё в конце 90-х годов. По неофициальным данным, в стране очень развита проституция и секс-торговля с Китаем. Открытые границы между двумя державами привели к тому, что некоторые китайцы предпочитают себе покупать непальских жён. Либо же юных непалок просто переправляют в КНР для занятия проституцией. Местные власти, как правило, закрывают глаза на подобные проблемы.