«Чудовище должно быть наказано». В Судане начался суд над бывшим диктатором Омаром-аль-Баширом

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24 июля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие тираны всегда получали по заслугам, в особенности те, кто подвергал геноциду и истреблению собственный народ.

С 21 июля поступили сведения о том, что в Судане начался судебный процесс против свергнутого президента Омара-аль-Башира. Диктаторская власть аль-Башира просуществовала более 30 лет. За это время экономика державы полностью обрушилась. Многочисленные гражданские войны и разгул терроризма превратили Судан в настоящий ад на Земле. Аль-Башир вместо того, чтобы хоть как-то остановить войну и гибель людей, заботился лишь только о расширении собственной власти.

Для народа он давно превратился в очередного «султана». Посему президентом этого человека именовать попросту неразумно. Аль-Башир действовал лишь только в своих интересах, бесконечно грабил население и устраивал геноцид среди местных племён. Его солдаты уничтожили почти 500 000 мирных жителей, и это только по официальным данным. Под предлогом борьбы с терроризмом армия Аль-Башира устраивали в окрестных деревнях настоящую бойню. Расстрелам подвергались все: и мужчины, и женщины, и старики, и даже маленькие дети. Голод и смерть стали вечными спутниками Судана.

В 2019 году начались демонстрации оппозиции, выступающей против тирании. Аль-Башир попытался подавить мятеж силой, обвиняя бунтовщиков в уничтожении страны. Но армия уже не стала терпеть присутствия «монстра на троне» и организовала переворот. Аль-Башир был свергнут и немедленно отправлен в тюрьму. Военные заняли правительство Судана и заявили, что попытаются исправить ситуацию. Однако голод, постоянные войны и экономические проблемы привели страну к чудовищному краху. Судану уже никак не обойтись без посторонней помощи.

Аль-Башир обвиняется во многочисленных преступлениях, среди которых геноцид собственного народа. За устроенную серию убийств среди мирного населения диктатора давно приравняли к преступникам, вроде Гитлера или Амина. Европейские лидеры и правительство США всеми силами добиваются, чтобы Аль-Башир предстал перед Гаагским трибуналом. Но нынешние власти Судана заявили, что будут судить его сами и не отдадут никому из «чужеземцев». Следующее судебное заседание было назначено на 11 августа. По мнению аналитиков, диктатор вполне может закончить свою жизнь на местном эшафоте.