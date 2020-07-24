Анархии – конец. Президент Трамп устал от преступности в США и может принять радикальные меры

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Разгул анархии и преступности в США, вызванный убийством афроамериканца Джорджа Флойда, уже давно вышел из-под контроля. Темнокожие бунтари из движения «Black Lives Matter» перешли все необходимые границы в своих требованиях. Они устраивают в городах беспредел и хаос, всё больше и больше погружая в анархию родную страну.

Протестующие везде и всюду трубят о равенстве и братстве, рассуждают о расистском зле и дискриминации, но при этом сами умудряются прибегать к вполне расистским действиям. Дело обернулось не только сносом памятников исторических личностей, но и настоящими расправами над белыми. Белых стали приравнивать едва ли не к генетическим мутантам. Некоторые фанатики из «Black Lives Matter» даже утверждали, что белокожие люди с рождения дефективны, как и весь этот подвид. Подобные настроения вполне могут привести к деспотии чёрного расизма, как это уже случилось в своё время в Зимбабве во времена правления деспота Мугабе.

Дональд Трамп ежедневно обсуждает с политиками сложившуюся ситуацию в стране. По недавней статистике, более 60% американцев солидарны с протестующими. Радикальное движение стремительно набирает обороты. Уже становится похоже, что для фанатиков важны лишь только «чёрные жизни». Но есть ещё не только темнокожие, но и индейцы, у которых имеются свои требования. Индейцы и выходцы из латинской Америки выступают в основном за “Black Lives Matter”, но некоторые из них уже начинают задумываться о последствиях. В соцсетях то и дело идут настоящие бои между сторонниками разных движений. Всё больше и больше появляется людей, желающих мира и гармонии; людей, которым опостылела вся эта репетиция гражданской войны. Президенту Трампу давно надоел стремительно возрастающий уровень преступности. Темнокожие мародёры уже больше месяца занимаются разграблением собственной страны. В Сиэтле они даже попытались провозгласить независимую республику, которая была вскоре благополучно ликвидирована силовиками.

Во время специального брифинга в Белом Доме Трамп заявил, что вина в разрастании преступности лежит на сторонниках левого толка. Поэтому он и принял решение расширить кампанию по противодействию бунтарям. Он сообщил, что собирается направить до 70 тысяч федеральных сил для подавления преступных группировок, рассчитывающих уничтожить всех правоохранителей. Операция уже получила особое название – «Легенда». Наиболее серьёзная ситуация сложилась в штатах Чикаго, Иллинойс и Нью-Мексико. Именно там от Трампа больше всего ждут помощи. Некоторые главы штатов считают подобную операцию признаками «деспотии». Но у трампистов совсем иное мнение. Преданные сторонники действующего лидера США уже много недель бьют тревогу и заявляют о недопущении «развращения» протестующих. По мнению трампистов, бунтарей давно бы следовали признать государственными преступниками и террористами, уничтожающими собственную страну. Проживающие в США хасиды ещё в начале июня утверждали, что с экстремистами следует бороться самым жёстким образом и ни в коем случае не идти им навстречу.