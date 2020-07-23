«Похоже, что это надолго». Пандемия коронавируса может не прекратиться вплоть до 2021 года

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Человечество уже порядком устало от коронавирусной пандемии. Из-за «уханьской пробирки» рушится мировая экономика, ухудшаются отношения большинства стран с КНР, а медицина работает просто на износ. Несмотря на меры по снятию ограничений, которые уже давно запущены во многих странах, эпидемиологическая ситуация в мире становится хуже. С каждым днём выявляется, как минимум, по 200 000 заболевших.

В последнее время очень сильно возросла смертность, особенно в неблагополучных странах. Всё так же продолжается «чехарда теорий». Истинное происхождение COVID-19 до сих пор не выявлено, хотя многие эксперты полагают, что вирус был сделан рукотворным путём и возможно умышленно распространён по планете.

Виктор Малеев

Отечественный эксперт Виктор Малеев, ближайший советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, считает, что в этом году надеяться на улучшение просто бессмысленно. По его словам, пандемия закончится очень не скоро и произойдёт это явно не в этом году. Малеев охотно доверяет ВОЗ и солидарен с мнением руководства Гебрейезуса по поводу эпидемиологического плато. Ведь недавно в ВОЗ заявляли, что человечество стоит ещё только в самом начале пандемии. Пик ещё далеко не пройден. Это означает, что заболеваемость будет стремительно расти уже в ближайшие месяцы. Впрочем, есть и более пессимистичные выводы. Учёные мужи из Королевского Лондонского Колледжа сообщили, что в ближайшее время от коронавируса может умереть 80% человечества. Подобная катастрофа будет связана с полным уничтожением иммунной системы. К тому же нередко проходят сведения о том, что переболевшие «ковидом» могут заразиться повторно. По словам учёных-пессимистов, человеческая цивилизация вполне может вернуться на уровень средневековья.

А вот главный инфекционист ФМБА России, доктор наук Владимир Никифоров, считает иначе. Он заявил, что коронавирус конечно же огромная неприятность для всего мира, но гибелью для человечества она не грозит. По мнению Никифорова, в прошлом году от пневмонии в России умерло до 20 000 человек, и причиной был никакой не коронавирус. Вирусы всегда были неотъемлемой частью земной природы, и они едва ли приведут к вымиранию человеческой расы. Тем более, что даже несмотря на смертность от «ковида», общее население Земли продолжает расти. С позитивным мнением Никифорова солидарны многие учёные. Некоторые из них считают, что паника намного страшнее самого коронавируса. А ещё, инфоагенства слишком редко обращают внимание на количество выздоровевших. Напомним, что от COVID-19 уже прекрасно оправились почти 9 миллионов человек.