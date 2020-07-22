Star Wars: Far-Far Future. О безымянной новой трилогии «Звёздных войн» пока ничего неизвестно

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Очередная трилогия «Звёздных войн» завершилась ещё в 2019 году. По мнению большинства фанатов, это было настоящее извращение легендарной вселенной. Компанию «Дисней», ответственную за нынешнюю разработку франшизы, уже не раз обвиняли в уничтожении основ глобального фэнтези-сеттинга.

Но всё же в «Диснее» не унывают и занимаются разработкой новой трилогии, которая, по словам местных экспертов, расскажет совершенно другую историю. О новой трилогии было объявлено ещё в 2017 году. Сценаристов и режиссёром возможно выступит Райан Джонсон, руководитель проекта «Последние Джедаи». Продюсером вполне может стать не менее известный творческий деятель, Рэм Бергман. По их словам, сюжетная линия будет посвящена совершенно другим мирам и никак не будет связана с Сагой о Скайокерах.



Точной информации о грядущих сюжетах пока не поступило. Известно только, что новая трилогия подойдёт к нам уже в 2022 году. Возможно до этого времени нам всё же раскроют определённые тайны. Фанаты вселенной всеми силами надеются на реализацию событий Старой Республики и возвращение многих аспектов Старого Канона. Приравнивание «Расширенной вселенной» Звёздных Войн к неканону вызвало жуткую ненависть со стороны ценителей сеттинга. Многие из них всё ещё продолжают верить в здравомыслие руководства «Диснея». Ведь в Старом Каноне было слишком много всего интересного, что действительно достойно, как минимум, нескольких трилогий. Лукас и его соратники расписали всю историю вселенной от господства Небожителей и Начала Времён до Второй Галактической Гражданской войны, также известной как Война Дарта Крейта. В «Диснее» же объявили фан-творчеством всё, что не относится к оригинальным кинотрилогиям и мультсериалам вроде «Войны Клонов».

Конечно, было бы куда интереснее, если бы нам показали истоки войны между Джедаями и Ситхами. Период Старой Республики уже был более-менее реализован с одобрения Lucasarts в одноимённой онлайн-игре под названием Star Wars: The Old Republic. Там действие происходит за 3600 лет до Войны Клонов. В ожесточённой схватке схлестнулись две громадные силы – Империя Ситхов из Коррибана и Галактическая Республика. Многие события показаны достаточно эффектно. Особенно стоит уделить внимание древнейшим артефактам вселенной, некоторые из которых принадлежат таинственной расе Небожителей. Не менее увлекательным было бы путешествие в ещё более древние времена, когда Республика находилась под контролем фанатиков из «Пиус Деа» или когда во вселенной господствовала Бесконечная Империя Раката. Сектанты из «Пиус Деа» пытались уничтожить все инопланетные расы в галактике. Фанатичные лидеры культа считали всякого инородца за порождение скверны. В этом они напоминали средневековых инквизиторов. Что до Бесконечной Империи, то это уже совсем отдельный разговор. Ракатанцы (представлявшие собой разумных амфибий) едва не положили конец существованию многих цивилизаций. Именно они впервые стали глобально использовать Тёмную Сторону Силы для порабощения врагов. Раката уничтожали всё на своём пути и подвергали целые расы тотальному геноциду. Чтобы победить столь великую тьму, мятежникам пришлось пойти на создание опасного вируса, смертельного только для ракатанцев.

Но всё вышеупомянутое зависит непосредственно от «Диснея». Ведь только они сейчас командуют судьбой франшизы. Возможно, события после Битвы за Эндор из «Расширенной вселенной» нам не увидеть никогда, но возвращение прошлого Республики никто не отменял. Учитывая негативную реакцию фанатов на прошлые части, в «Диснее» вполне могут пойти на возвращение некоторых аспектов из Старого Канона.