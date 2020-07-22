Самоуверенность – путь к провалу. Хашим Тачи рискует закончить как Омар-аль-Башир

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22 июля 2020, 00:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Военный преступник Косово Хашим Тачи в полной уверенности, что его оправдают. Как Хашим сам уже успел выразиться, после окончания расследования он будет «чистым как слеза». Он также утверждал, что всю жизнь посвятил народно-освободительной борьбе жителей Косова с «югославской деспотией».

Хашим Тачи давно считается лжецом, палачом и террористом, виновником убийства более 100 человек. Его подозревают в жестоких пытках своих противников, изнасилованиях, похищениях и торговле человеческими органами. Также проходят сведения о его связях с экстремистскими организациями и наркодилерскими картелями. Все обвинения Хашим Тачи отрицает.

Вокруг так называемого «президента» Косово уже сформировывается неплохая коалиция. Уже даже в Европе и странах НАТО начинают понимать, кого именно они водрузили на трон. Хашим был известен своими расправами над невинными ещё в конце 90-х годов. Косовская армия бесчеловечно расправлялась с мирными сербами, объявляя их в «геноциде албанцев». В ответ югославы предприняли ответные действия, уничтожив косоварские селения. В результате под трибунал попали только сербские командующие. Косовские убийцы были признаны невиновными. Тачи рассчитывает на очередное оправдание, но в этот раз ему едва ли повезёт. У обвиняющей стороны достаточно доказательств его военных преступлений.

Известно ещё и то, что самоуверенность нередко ведёт к провалу. Посему Хашим рискует закончить свою жизнь как Омар-аль-Башир, то есть заключённым под надёжную стражу. Тачи уже не терпят даже собственные сограждане, которые порядком устали от мафиозной тирании.