«Закон - это я». Мсвати III - Чрезмерно «законопослушный» король Свазиленда

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20 июля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Свазиленд – одно из тех африканских государств, где правящая власть всё ещё стоит на первобытном уровне. Говорить о какой-либо демократии или свободе слова здесь не приходится. Относительное процветание этой страны приходилось разве что на период Британской колонизации. Тогда местные племена были под полным контролем европейцев. Британцы старались не допускать кровопролития среди народов свази. Но после провозглашения независимости ситуация изменилась. К власти в Свазиленде пришли племенные вожди, которые тут же превратили державу в одно большое племенное объединение, живущие по давно устаревшим законам.

Нынешний король Мсвати III – это обычный племенной «князёк», управляющий страной по старой схеме. Он строго придерживается традиционной системы, активно поддерживает многожёнство и превосходство мужской власти. Несмотря на его заявления о некоторой демократизации общества и возвращении парламентской системы, он всё ещё остаётся полноправным властителем и абсолютным монархом Свазиленда (Эсватини).

Правительство неспособно ни на какие свершения без воли короля. Никаких политических партий там просто не существует. Несмотря на то, что Мсвати III получил европейское образование и изучал культуру западных стран, «родоплеменное» мышление так и не вышло из его головы. 25 апреля 1986 года он официально стал королём Свазиленда. С этого момента в стране начался худший из кризисов. Тяжелейшая экономическая ситуация сохраняется до сих пор. То же самое можно сказать про уровень здравоохранения. Заразиться ВИЧ в этой стране может любой гражданин, а вот вылечиться от болезни – далеко не каждый. Основная часть населения живёт в нищете. При этом правящий монарх и его семья пребывают в роскоши и богатстве. Король является богатейшим человеком в Свазиленде. Мсвати также является главой фонда национального благосостояния, который фактически создан для пополнения его казны.

Король Свазиленда известен несколькими «подвигами», которые превратили его в мировое посмешище. С одной стороны его считают диктатором и тираном, а с другой – над ним просто смеются в цивилизованном обществе. Почти все члены правящей семьи занимают ответственные должности в государстве. Одна из дочерей является министром технологии и связи, ответственным за модернизации в стране. Однако на деле никаких модернизаций не происходит вовсе.

Большая часть людей прозябает на уровне средних веков или даже поздней античности. Король Мсвати заявляет о себе, как о законопослушном монархе. В 2001 году из-за угрозы ВИЧ-инфекции он объявил о законе целомудрия. Правитель запретил всем девушкам вступать в половой акт до 21 года. Наказание было весьма суровым – штраф в 150 долларов США (что крайне много для местных жителей) и 1 корова. Буквально через месяц Мсвати спокойно женился на несовершеннолетней. Он официально признал свою вину в «злостном» нарушении закона и оштрафовал себя на 1 корову. Через 4 года он посчитал закон о целомудрии ненужным для населения (или для себя самого) и попросту отменил его. Он не раз обсуждал проблемы бедности с министрами и вельможами, и при этом спокойно продолжал разграбление родины. На всех банкнотах Свазиленда изображён лишь только Мсвати.

В 2011 году в стране едва не вспыхнуло полномасштабное восстание. Уставший от деспотии и гнёта народ потребовал от тирана немедленного отречения от престола. Но Мсвати благополучно подавил мятежи. Он приказал полицейским использовать всё, что попадётся под руку, лишь бы как можно скорее утихомирить народ. Более 10 организаторов протестов были арестованы. Началась охота на всех оппозиционеров, жаждущих реальных демократических преобразований. В 2018 году Мсвати III официально переименовал страну в Эсватини в честь ознаменования 50-й годовщины независимости народа Свази. По некоторым данным, он сделал это, чтобы избежать путаницы в названиях стран. Прежнее название «Свазиленд» уж слишком походило на «Швейцарию». Деспот остаётся на троне до сих пор и активно продолжает вгонять собственную державу в пучину средневекового мрака. Не исключено, что в будущем выступления народа могут повториться. Уже даже в Африке люди начинают понимать, что жизнь без демократии ведёт лишь к гибели и полному разрушению общества.