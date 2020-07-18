Disney убил Звёздные Войны. Фанаты знаменитой фэнтези-саги в негодовании от диснеевской «обработки»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Звёздные Войны – одна из самых интересных и удивительных космических саг, существующих в наше время. Стопроцентно к научной фантастике относить её нельзя, и потому многие использует термин «гибридного жанра».

В этой вселенной фэнтези и фантастика давно слились воедино. Именно этим сага и стала знаменита на весь мир. Отличное сочетание магии и мифических существ с космическими кораблями и роботами. Вселенная включает в себя 11 полнометражных фильмов (9 эпизодов и 2 спин-оффа), а также всевозможные мультсериалы, компьютерные игры, книги и другие произведения искусства. Общая стоимость франшизы насчитывает до 70 миллиардов долларов США. Над каждым эпизодом саги была проделана поистине титаническая работа.

Но всё же фанаты в последнее время пребывают в бурном негодовании. Всё началось ещё с 2012 года, когда создатель сеттинга Джордж Лукас объявил о том, что продаёт свою франшизу другим людям. Цена была назначена гигантская – более 4 миллиардов долларов США. Лукас также сообщил, что не будет принимать участия в создании новых эпизодов. “Walt Disney Company” получила полный контроль над вымышленной вселенной и над всеми её произведениями. Компания Lucasfilm была также приобретена руководством «Диснея». Многие фанаты восприняли эту покупку неоднозначно. Стали появляться опасения о том, что 100 000-летняя история Звёздных войн будет полностью переписана. Впрочем, так оно и случилось.

Задолго до 2012 года Lucasarts уже разработало целую историю вселенной, начиная с самых Первых Дней, заканчивая событиями, произошедшими спустя 200 лет после Галактической Гражданской войны. Получилось что-то вроде межгалактического «Властелина Колец». Многие элементы вселенной действительно напоминают творчество Толкина. Есть всевозможные Боги (Небожители), аналоги Архангелов и Ангелов, демонические сущности, высшие расы, могущественные артефакты и древняя магия. В Lucasarts прекрасно расписали историю древнейших джедаев, позже разделившихся на светлых и тёмных (ситхов). Также стоит отметить, что некоторые инородные расы напоминают всё тех же эльфов, орков, гномов или гоблинов. До продажи медиафраншизы, всё это представляло собой каноническую часть сеттинга.

Но после «порабощения» вселенной руководством «Диснея» всё резко изменилось к худшему. Новые хозяева сеттинга признали каноничным лишь только показанные кинофильмы, включая знаменитый мультсериал «Войны Клонов». События после VI эпизода, расписанные в многочисленных комиксах и книгах, были объявлены неканоном. В «Диснее» занялись полной переработкой вселенной. То, что уже было расписано ранее, причислилось к так называемым «Легендам Звёздных войн». То есть, эти произведения оставались в интернете и на книжных полках магазинов, но при этом они уже не являлись частью основной вселенной. Огромная история и летопись, детально расписанная авторами из Lucasarts, была попросту выпилена из франшизы. Это не только коснулось будущих сценариев «Звёздных войн», но и даже сведений о далёком прошлом. В неканон умудрились угодить даже Хроники Старой Республики.

По приказу дирекции из «Диснея», были в срочном порядке написаны новые сценарии для грядущих эпизодов. И мы получили то, что имеем сейчас. По сути, все эти новые эпизоды, повыходившие в 2015-2019 годах, представляют собой повторение саги 80-х, когда перед нашими экранами представали отважные Повстанцы, сражающиеся с могущественной Империей. Ничего из того, что было создано в «Легендах», так и не появилось на экранах. А ведь как было бы интересно, увидеть не только вечное противоборство Джедаев и Ситхов, а что-нибудь совсем новое, которое бы нас приятно удивило. Фанатам жутко не понравилось повторение уже знакомой саги. Им было бы куда более интересно увидеть что-нибудь из «Легенд», в которых события разворачивались совершенно по-другому. Посему новые эпизоды подверглись суровой критике. К тому же первые два фильма новой кинотрилогии были сняты как будто бы ради денег, и мнение фанатов здесь совершенно не учитывалось.

В «Пробуждении Силы» и «Последних Джедаях» мы видим давно знакомые пейзажи и полное повторение предыдущих сюжетов, созданных ещё молодым Джорджем Лукасом. Первый Орден представляет собой всё ту же Галактическую Империю. Его ужасное супероружие под названием «Старкиллер» - это усовершенствованная «Звезда Смерти». Новая Республика толком и не показана. Нет никаких огромных городов, планетарных осад или масштабных сражений с участием сотен тысяч воинов. Всё действие посвящено лишь одному «Сопротивлению», повстанческой организации, ведущей борьбу с ненавистным Орденом на его территориях. Но где здесь что-то неординарное и новое? Всё, что нам показали на экранах, мы уже видели. Не спасли ситуацию даже женщины-джедаи и кое-какие необычные сюжетные элементы. Девятый эпизод стал настоящим ударом для всех поклонников «Звёздных войн». По мнению многих фанатов, «Дисней» изнасиловал и уничтожил самую величайшую из всех космических вселенных. Люди писали, что готовы в прямом смысле разорвать сценаристов на части.

А ведь руководство «Диснея» могло бы просто последовать сюжетной линии Лукаса и ничего не изменять. Возможно, в этом случае все новые эпизоды стали бы для нас всех настоящим фурором. По старым наработкам, после уничтожения Галактической Империи произошёл целый ряд масштабных событий, который всколыхнул не только галактику Звёздных войн, но и всю вселенную. Всемирно известный Люк Скайокер никуда не улетал и в изгнание не отправлялся. Он возродил Академию Джедаев на уровне Старой Республики, став одним из самых величайших магистров. Хан Соло получил звание генерала и участвовал в многочисленных военных кампаниях против Осколков Империи. Впрочем, и знаменитый вуки Чубакка тоже разделил славу со своим командующим. Сенатор Альянса Повстанцев Мон Мотма и принцесса Лея возглавили Новую Республику. История разворачивалась совсем по-другому, не так как в Новом Каноне от компании «Дисней».

Лукас уже давно понимал, что вечное противоборство Джедаев и Ситхов может изрядно надоесть поклонникам вселенной. Поэтому в будущих фильмах он планировал показать нам нечто совершенно необычное. Возьмём хотя бы ситуацию на отдалённой планете Бакура. После уничтожения Империи, многие планеты не желали входить в состав Новой Республики (или Альянса Свободных Планет). Какие-то миры оставались под властью имперских наместников и князей, другие объявляли независимость. По одному из грядущих сюжетов, принцесса Лея отправляется на планету Бакура для переговоров с местными лордами. Но внезапно планета подвергается осаде со стороны рептилоидной расы Сси-Руук. Начинается жестокое противостояние местных защитников с пришельцами. Поначалу всё идёт хорошо, но потом случается неожиданное. Принцессу Лею арестовывает бакуранское правительство.

Некогда лояльный Империи губернатор Нереус считает её преступницей и экстремисткой. Хан Соло активно помогает бакуранцам сражаться с Сси-Руук, а когда возвращается назад, обнаруживает, что Лея в плену, а все военачальники Альянса закованы в цепи. Тогда на помощь своим друзьям прибывает Люк Скайокер и приказывает бакуранцам сдаться. Флотилия Сси-Руук быстро уничтожается у орбиты планеты. Светлые герои расправляются со всеми пособниками Империи и устанавливают на Бакуре новое правительство. Подобный сюжет мог бы стать отличным сценарием для будущих эпизодов франшизы.

Можно взять и другие наброски, посвящённые Хану Соло. После событий на Бакуре, можно было бы спокойно реализовать другой эпизод, посвящённый знаменитой «Охоте на Зинджа». Лорд Зиндж был одним из лучших флотоводцев Империи во времена господства Ситхов. Но после падения Палпатина и Дарта Вейдера, он решил создать своё собственное государство на планетах Серенно и Датомир. Его самопровозглашённая Империя просуществовала аж целых четыре года. Многие имперские флотилии оказались под контролем нового государя. Зиндж безжалостно расправлялся со всеми неугодными, прибегая к геноциду населения и к выжиганию целых миров. С Новой Республикой бывший имперский флотоводец поначалу не воевал, но вскоре дело дошло до конфронтации. Знаменитому Хану Соло пришлось поучаствовать в полномасштабном конфликте с Империей Зинджа. В итоге всё закончилось поражением «князька». Зиндж оказался сжатым со всех сторон. Его не терпели ни бывшие соратники из Имперского Осколка, ни военачальники Новой Республики. Он умудрился поссориться даже с собственными полководцами. В итоге, Хан Соло быстро разрешил судьбу наследника Империи. Вместе с Люком Скайокером он атаковал силы Зинджа в системе Датомира. «Тысячелетний Сокол» Хана сумел проникнуть под щиты гигантского суперкорабля «Железный Кулак» и взорвать его мостик торпедами. Последнее, что услышал Зиндж, были насмешливые слова Хана Соло: «Посмотри на свои экраны, ублюдок, и поцелуй моего вуки».

Подобных набросков в Lucasarts имелись тысячи. Существует целая энциклопедия по вселенной «Звёздных войн», которую уже давно назвали «ВУКИпедией». Там до сих пор можно найти немало сведений о возможных сюжетах по Старому Канону. Но к сожалению, ничто из этого так и не было реализовано в новых эпизодах. Фанаты лишились практически всех своих надежд после разделения сеттинга на «Легенды» и «Канон». А ведь сколько интересного весь мир мог увидеть в будущем, если бы не продажа франшизы! К сожалению, ничего из созданного Лукасом до 2012 года скорее всего не вернётся, и навечно останется для всех обыденным фан-творчеством. Из Старых вариаций вселенной вернулся разве что только адмирал Траун из синекожей расы Чиссов, да и то его полная история практически неизвестна. А в «Легендах», между прочим, о его жизни было сказано куда больше сведений. По ещё одному из несостоявшихся сюжетов, гранд-адмирал Траун даже попытался возродить Галактическую Империю на прежнем уровне. Это случилось уже после событий «Охоты на Зинджа». Но, как это обычно бывает в «Звёздных войнах», злодей потерпел чудовищный крах, а вся его громадная держава, прозванная Империей Руки, попросту рассыпалась. К несчастью, все эти сюжетные линии уже давно приравниваются к обычным интернетным историям. И так, скорее всего, будет уже всегда. «Дисней» явно не собирается возвращаться к «Легендам». Он давно поставил на этом вопросе жирную точку.