Банда разрушителей: кто стоит за движением «Black Lives Matter»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Экстремистское движение «Black Lives Matter» настолько набирает обороты в Штатах, что с каждым днём к ним присоединяется всё больше и больше темнокожих. Хотя проще сказать, не просто темнокожих, а банальных любителей хаоса и разгромов.

Все эти люди давно известны своими не слишком адекватными требованиями к правительству. Они заявляют о деспотии и диктатуре там, где её в принципе не существует. Президента Трампа уже не раз обвиняли в расизме, в уничтожении собственного народа и притеснении людей разных рас. На деле же Трамп никогда не отличался особым расизмом и уж тем более деспотичным характером. А вот лидеры «Black Lives Matter» похоже всерьёз вознамерились превратить США в обитель кровавой тирании на уровне какой-нибудь Анголы середины 70-х годов.

В последнее время создаётся всё больше и больше вопросов о том, кто же является главенствующей силой экстремистов из «BLM». Для начала стоит отметить, что эта организация возникла далеко не в мае 2020 года, а задолго до событий с убийством Флойда. Всё началось ещё с 2013 года, когда впервые появилось знакомое наименование «Чёрные жизни важны». Это случилось после оправдания Джорджа Циммермана, застрелившего 17-летнего афроамериканца. В те времена движение «BLM» ещё не было экстремистским и уж тем более не имело столько влияния в обществе. На интервью его лидеров совсем не обращали внимания. Для многих может показаться удивительным, но во главе преступной организации стоят три девушки с крайне радикальным мировоззрением. Они позиционируют себя, как защитницы прав темнокожих, а также сексуальных меньшинств. Их полные имена – Патрисия Калорс, Алисия Гарза и Опаль Томети. Они официально заявляют, что полностью поддерживают марксистскую идеологию и общественную систему, разработанную ещё до воцарения Ленина в России. «Мы хорошо разбираемся в идеологических теориях», - недавно заявила Калорс. Их главная цель – как можно скорее добиться отставки действующего президента США. Они требуют, чтобы Трамп не просто покинул страну во время грядущих выборов, а сделал это прямо сейчас.

Одним из самых ярых радикалов в организации является Хоук Ньюсом, глава Нью-йоркского «сопротивления». Он не раз давал всевозможные советы Дональду Трампу по переделу политической системы. Недавно Ньюсом даже угрожал полностью «сжечь» весь старый порядок в США и установить новое правление. Трамп же обвинил руководство «BLM» в попытке создания междоусобиц и развязывании новой гражданской войны. В последнее время многие члены движения, включая и самого Ньюсома, выступают уже не против расизма, а за создание «чёрной деспотии». Они призывают к уничтожению всех памятников, которые, по их мнению, принадлежат «расистским преступникам». Хотя, к примеру, тот же Теодор Рузвельт и уж тем более Джордж Вашингтон никогда в жизни не занимались этническими чистками, и даже подумать не могли о притеснении других народов. Насколько все знают из истории, эти люди призывали к сплочённости всех народов и племён перед общими завоевателями. Вашингтон отчаянно боролся с англичанами за независимость. Рузвельт активно руководил страной в период Второй Мировой и яростно сражался с настоящим рассадником расизма по имени Третий Рейх.

Как бы лидеры «Black Lives Matter» ни называли свою деятельность борьбой с расизмом, они сами не замечают, что ведут вполне демократичную страну мира к краху и разрушению. То, что они предлагают в последнее время – просто не поддаётся воображению. Они заставили многих белых упасть на колени перед всеми чернокожими. Они пытались лишить полицию всяческих прав, совершенно забывая, что те же правоохранители спасали многие жизни во времена коронавирусной эпидемии, и продолжают это делать до сих пор. Радикалы умудрились сделать святого из отъявленного негодяя по имени Джордж Флойд, известного своим бурным криминальным прошлым. Они призывают к разрушению памятников ни в чём не повинных людей, жгут американские флаги, устраивают разгромы по всем городам, грабят и убивают своих же сограждан. Не исключено, что в случае победы данной организации, в США надолго установится жестокая деспотия. Причём дискриминировать будут не только белых, но и даже индейцев. Никто не отменял тот факт, что темнокожим фанатикам не понравятся бледноватые оттенки кожи у коренных американцев. Некоторые из этих безумцев уже начинают заявлять, что белый цвет кожи – настоящий генетический дефект и следствие многочисленных мутаций.

Некоторые конспирологи утверждают, что движение «Black Lives Matter» могло быть подкуплено неизвестными террористами, ответственными за распространение коронавируса по планете. Если это так, то те загадочные девушки-марксистки, стоящие во главе организации, на деле лишь простые марионетки и подставные фигуры. Не стоит забывать, что многочисленные протесты и беспорядки привели США к увеличению численности заболевших. Covid-19 стремительно распространяется по всем территориям государства. Инфицированных уже больше 3 миллионов, и их число возрастает с каждым днём. Возможно, выводы конспирологов наиболее реалистичны, и недавние бунты в Америке действительно могли быть тщательно спланированной операцией.