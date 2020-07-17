Коронавирус в США заразил уже больше 3 миллионов

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Многие американцы уже давно называют ситуацию в стране худшим кризисом в истории. На сегодня на территории США уже больше 3 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией (точное число – 3 576 430). Почти 140 000 пациентов не справились с заболеванием и умерли от осложнений.

В день продолжает выявляться по 50 000 -70 000 больных. Сегодня был официально поставлен новый антирекорд. За сутки заразилось до 75 000 американцев. Рекордный прирост был зафиксирован в штате Техас недалеко от границ с Мексикой, где тоже активно ведётся борьба с «ковидом». Врачи работают на пределе своих сил. Очень много людей со средней или тяжёлой формой заболевания. Пока ещё страна находится на первом месте по количеству инфицированных, и в ближайшее время обстановка едва ли изменится к лучшему.

В США все медслужбы слишком заняты. Учёные и врачи активно сражаются с «уханьской пробиркой», пытаюсь хоть как-то остановить её распространение. При этом никто уже совершенно не реагирует на другие заболевания. Эксперты заявляют, что из-за эпидемии в США просто некому отслеживать опасных комаров, являющихся переносчиками малярии или лихорадки Западного Нила. А ведь эти болезни тоже могут унести немало человеческих жизней. Есть опасение, что смертность в этом году в США от геморрагических лихорадок окажется намного выше, чем во все предыдущие годы. Значительно осложняют ситуацию всевозможные бунты, устраиваемые лидерами движения «Black Lives Matter». Конспирологи уверены, что все эти беспорядки были сделаны неспроста, и что в этом постарались таинственные организаторы пандемии коронавируса.