Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На дворе уже давно июль 2020-го, а истинное происхождение коронавируса до сих пор не установлено. Официальной версии попросту не существует. Зато сбежавшие китайские учёные, находящиеся сейчас в США, заявляют о том, что в создании заразы виновно правительство Си Цзиньпина.

По словам беглых вирусологов, «уханьская пробирка» стремительно заражала людей ещё в начале зимы 2019-го. Проходят сведения и о том, что вирус мог появиться уже поздней осенью и начать свою «смертоносную кампанию». Доктор Ли-Мэнь-Янь, одна из сбежавших учёных, сообщила, что в КНР прекрасно знали об опасности со стороны Covid-19, но при этом ничего не предприняли. Бездействием занимались и многочисленные сотрудники ВОЗ, подкупленные Си Цзиньпином. Они умышленно не поднимали вопросы заражения до начала января 2020 года.

Бывший помощник американского президента Стив Бэннон считает, что правда о происхождении коронавируса станет шоком для всего человечества. По его сведениям, эта химерная форма возникла непосредственно в Уханьской лаборатории. Крупнейшие разведывательные организации планеты уже давно осведомлены об истинном положении дел. Информация начала поступать ещё в мае. Именно тогда Майк Помпео в своём выступлении заявил о доказательствах прямой вины Китая. В скором времени мы действительно сможем услышать настоящую Правду Века. Вероятно, учёные вскоре дадут специальные интервью для прессы. Но всё же, по мнению экспертов, с правдой следует поторопиться. Беглые вирусологи очень опасаются за свои жизни. По их словам, правительство КНР не церемонится с «предателями родины». К тому же вирус до сих пор не побеждён и продолжает своё активное шествие по планете. Заражённых уже больше 13 миллионов по всему земному шару.