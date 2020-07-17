Отход от западных ценностей. Неоосманизм в Эрдогановской Турции – далеко не вымысел

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Османская империя была одной из самых могущественных держав Востока, внушающей ужас почти всем европейским королям.

Ещё в XV веке на усиление империи обратили внимание крупные государства Европы. В 1453 году была полностью уничтожена Византийская империя. Захват Константинополя вызвал настоящий фурор среди многих правителей. Особенно забеспокоилась Венецианская республика, контролирующая множественные торговые пути в Средиземноморье. Византия обрушилась, подобно карточному домику, не выдержав напора османов. Отдельные её осколки ещё продолжали сохраняться вплоть до 1480 года, и потом так же исчезли. Османская армия считалась одной из самых сильнейших не только на Востоке, но и во всём окрестном мире. Именно из-за нарастания мощи империи случился кровавый конфликт на Апеннинах, получивший название Итальянских войн. Франция и Испания всеми силами стремились не допустить укрепление власти султанов, называвших себя Покорителями Второго Рима.

Уже позднее, в XIX веке наблюдался резкий упадок Османской империи. Султаны были вынуждены заключать союзы с Великобританией и Францией, правители которых жаждали новых завоеваний. Экономика будущей Турции рушилась на глазах. К тому же с севера наступала Россия. В XVIII столетии русской армии удалось нанести немало поражений османам. К 1878 году турецкую державу стали называть «умирающим больным человеком». Султанская власть становилась всё более и более шаткой. Сторонники демократических идей медленно наращивали свои силы, стремясь к уничтожению абсолютной монархии. Уже в ХХ веке Османская империя полностью перестала существовать, и на её место пришла Турецкая республика Ататюрка. Мустафа Кемаль Ататюрк организовал свою идеологию. Он провозгласил турками всех обитателей подконтрольной державы. Главными его идеями были движение к светской власти и полная вестернизация общества. Бывшие османские военнослужащие стали надёжной опорой для Ататюрка. Жестокая тирания и диктатура в стиле султана Сулеймана казались немыслимым явлением вплоть до конца ХХ века. Конечно, и Ататюрка невозможно было назвать демократическим лидером. Но всё же он никогда не переходил определённые границы.

Впервые термин «неоосманизма» появился ещё во времена Турецкого вторжения на Кипр. Но официально он стал распространяться с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган начинал свою деятельность как премьер-министр. Впоследствии, он превратился в полноправного президента страны и начал быструю подготовку к укреплению собственной власти. Реджеп не терпел кемализма, демократических идей и обладал крайне консервативными взглядами. Его мечтой было создание нового могущественного государства, которое бы заявило о себе на весь окрестный мир. К тому же партия, к которой принадлежал Эрдоган, давно отреклась ото всех демократических принципов. Её покинули многие богословы и политики, разочаровавшиеся в партийном курсе. Поначалу Турция представляла собой парламентскую республику, где власть закреплялась за премьер-министром и депутатами. По сути, страна неспешно двигалась к европейской демократии. Но с приходом к власти Эрдогана ситуация начала кардинально меняться. По словам профессора Дэвида Грэбера, за 4 года правления нового лидера произошёл капитальный сдвиг в сторону авторитаризма. Власть Реджепа Эрдогана начала стремительно крепнуть. В 2017 году дело дошло до введения особых конституционных поправок. Парламентская республика была упразднена. Полномочия президента расширились.

В итоге, сейчас мы видим полное сосредоточение власти в руках одного человека. Реджепа Тайипа Эрдогана уже давно неофициально называют турецким «султаном». Его воля – это истинный закон, ослушаться который никто не имеет права. СМИ и инфоагенства находятся под полным контролем президента. Президентская власть практически ничем не ограничена. Стали стремительно портиться отношения с США. Эрдоган до сих пор винит американцев в сокрытии его главного врага, богослова Фетхулаха Гюлена, якобы виновного в попытке переворота 2016-го года. Гюлен давно воспринимается президентом, как худший из врагов. Его считают экстремистом и провокатором, стремящегося к дестабилизации политической обстановки в Турции. Гюлен отрицает все обвинения в свой адрес, заявляя, что не хочет никаких беспорядков на своей исторической родине. Против Эрдогана настроено немало людей, но их предпочитают не упоминать в официальных сводках. Пропаганда действующей власти действует не хуже, чем в Азербайджане. Эрдоган активно вмешивается во все военные конфликты, происходящие в соседних государствах. Он считается одним из главных союзников короля Саудовской Аравии. Армия Турции активно противодействует курдам и исламистам в Сирии.

Критики всерьёз считают Эрдогана новым полновластным монархом. По некоторым сведениям, он стремился к абсолютной власти ещё будучи премьер-министром Турции. Российский философ Александр Дугин написал целую книгу по поводу событий на Ближнем востоке, назвав её «Евразийским реваншем России». В своих работах он жёстко раскритиковал политику Реджепа Тайипа Эрдогана, объявив его в диктаторских замашках и в стремлениях к безграничному господству. Правительство нынешнего турецкого лидера Дугин называет умеренно-исламистским. Философ также утверждает, что Эрдоган не продержится долго на своём посту, и в скором времени Турцию ждут масштабные народные выступления.

Военные кемалисты в 2016 году уже показали своё истинное отношение к президентской власти. Они не раз объявляли своего лидера предателем родины. Стоит отметить и крайнюю консервативность Эрдогана. Этот человек давно следует строгим мусульманским традициям. Естественно, подобные идеи отражаются на его семье. Жёны и дочери действующего президента Турции почти не снимают хиджабов. В стране до сих пор не решены олигархические проблемы. Богатейшие турки, представляющие собой ближайшее окружение Эрдогана, уже начинают напоминать средневековых санджак-беев. Во многих регионах страны губернаторам и градоначальникам дозволено практически всё. Народом они воспринимаются, как истинные держатели власти. Правоохранители всегда стоят на страже правительственных чиновников. Несмотря на мощнейшую пропаганду, говорящую о безграничной любви народа к Эрдогану, действующий турецкий президент едва ли считается лучшим в глазах населения. Оппозиционеров в Турции всегда хватало, только сейчас их положение весьма незавидное. Ведь власть Эрдогана не терпит даже самую малейшую критику.