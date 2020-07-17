Триады Смерти. Преступники, не связанные с Си Цзиньпином

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17 июля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Китайское правительство уже давно считается преступным в глазах большинства государств мира. Но всё же верховные власти КНР никак не связаны с могущественными преступными Триадами, о которых ходит так много легенд. Существует уже немало всевозможных боевиков, снятых как в китайском кинематографе, так и в знаменитом Голливуде. Те самые Триады, о которых ведётся речь, в основном не поддерживают связи с правительством Си Цзиньпина, и предпочитают вести собственную игру.

Коммунизм и неомонархическая система, установленная в Поднебесной XXI века, никак не может быть по душе Триадам и их участникам. Ведь пращуры нынешних глав китайского преступного мира являлись далеко не сторонниками династии Цин или коммунистов Мао Цзэдуна. На сегодня в КНР даже косвенное участие в тайных обществах карается смертной казнью. По приказу Си Цзиньпина, в стране безжалостно расправляются с Триадами и их пособниками. Нынешний китайский лидер ориентируется далеко не на своих коммунистических предшественников, а скорее на императоров из династии Цин. Любые тайные общества являются для него злейшими врагами.

Триады зародились ещё во времена Маньчжурского вторжения. Огромная орда из государства Чжурджэней в начале XVII века полностью покорила Китай. Вместо династии Мин к власти пришла семья Айсингёро, положившая начало созданию Империи Цин. Поднебесная оказалась в руках своего главного врага, пытавшегося поработить местное население ещё до монгольского ига. Напомним, что первое государство, основанное тунгусо-маньчжурскими племенами, называлось Империей Цзинь, и активно процветало в XII столетии. После захвата крупнейших городов Китая маньчжурами, многие несогласные с новым режимом бежали на Тайвань. Именно там впервые зародились легендарные Триады, верующие в мистическое значение цифры «3». Это были в основном сторонники предыдущей династии Мин, которая оказалась полностью разгромлена чужеземцами.

Во времена Тайпинского восстания 1855 года Триады активно противостояли деспотии Цин. Они представляли собой особые религиозные группы фанатиков, в основном буддистов. Члены Триад были не просто бандитами, а настоящими «ассасинами» Востока, следующие чётким правилам. Так же как и в Ордене Ассасинов из Аламута, в каждой Триаде существовал свой собственный свод законов. Неповиновение и предательство там наказывалось смертью. Во времена мятежа Тайпинов Триады нанесли немало урона ненавистным маньчжурам. Тогда Китай раскололся на множество государств. Династия Айсингёро едва не потеряла свои владения из-за многочисленных восстаний. Но всё же Цин удалось воспользоваться помощью европейцев, получить современное вооружение и ударить по повстанцам со всей силы. Триады были вынуждены снова уйти в тень, вплоть до Синьхайской революции.

Члены новообразованных синдикатов совсем не переваривали христиан и западных деятелей. Потому во время Боксёрского восстания они всеми силами пытались изгнать из Поднебесной чужеземцев. Во время восстаний против династии Цин в 1911 году Триады поддержали Сунь Ятсена, нового национального лидера, стремящегося к избавлению от тирании. Сунь Ятсен привлекал их своими республиканскими идеями. Однако потом в Китае начался целый период опустошительных гражданских войн. Сыграло свою «злобную» роль и японское вторжение. Известно немало случаев о противостоянии Триад и японских захватчиков. В 1949 году после прихода к власти Мао Цзэдуна, судьба фанатичных сообществ была решена. Новый тиран охотно воспользовался опытом династии Цин и полностью запретил любые тайные организации. Участие в Триадах стало наказываться мучительной смертной казнью. Члены Триад были вынуждены бежать в более-менее безопасные земли. Они хорошо обосновались в Гонконге и на острове Тайвань. Там они создали целую преступную сеть, которая активна даже в нынешние дни.

На сегодня Триады профессионально занимаются контрабандой, браконьерством, нелегальной иммиграцией и торговлей наркотиками. Их влияние всё ещё сильно в Тайваньской республике и Гонконге. Многие их лидеры базируются в США. Как правило, эти люди обладают отличной юридической поддержкой и хорошей охраной. Деятельность Триад полна тайн и секретов, и потому многие сведения о них скрываются спецслужбами. Известно то, что многие лидеры этих организаций неравнодушны к эзотерическим учениям и мистицизму забытых времён. Они занимаются профессиональными медитациями, изучают древние единоборства и постигают тайные знания давно умерших мудрецов. Полное искоренение Триад и их руководства – всё ещё довольно трудная задача для спецслужб и правоохранительных органов.