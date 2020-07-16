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Самодержавная власть Алиевых: правда или вымысел?

, 14:38 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Самодержавная власть Алиевых: правда или вымысел?
Фото: соцсети

Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан, по словам прессы и многих проправительственных политологов, одни из самых достойных людей Азербайджана. 

Ильхама уже давно называют мудрейшим человеком страны и правильным политиком. Мехрибан же приравнивают к заботливой и любящей матери, которая всегда поддержит в трудную минуту и поможет, чем только сможет. Местные телевидение и СМИ всегда заявляют про благостную политику действующего азербайджанского лидера, про улучшение уровня жизни и помощь населению. Даже когда случилась коронавирусная инфекция, Алиевы предстали перед всеми как защитники своего народа. По словам прессы, Алиев приказал всем лишившимся работы из-за пандемии немедленно помочь с трудоустройством. СМИ заявляли про оказанную поддержку населению.

По мнению же оппозиции, семья Алиевых уже долгое время разоряет Азербайджан и активно усиливает собственную власть. Оппозиционеры считают, что Алиевы давно превратились в самодержцев, забывших про всякие намёки на демократию. Бедность в стране за долгие годы так и не исчезла. Вопросы с трудоустройством для населения по-прежнему актуальны. Кто-то предпочитает попросту уезжать из страны. Власть Алиевых лишь только возрастает и становится крепче. Абсолютно все члены президентской семьи занимают высшие руководящие посты в государстве. Мехрибан Алиева занимает должность вице-президента, а также президента фонда Гейдара Алиева. Дочь Ильхама и Мехрибан, Лейла, - активный общественный деятель, главный редактор журнала «Баку» и вице-президент фонда Гейдара. Также она имеет множество других ответственных должностей, за которые получает баснословные премии. К тому же не стоит забывать, что до избрания президентом Ильхама, у власти стоял Гейдар Алиев, отец нынешнего лидера. Получается, по мнению недовольных, самая настоящая абсолютная монархия, и все демократические идеи в этой стране – лишь простая формальность.

Некоторые СМИ утверждают, что правительство Алиева установило в стране стабильность и порядок. Но с другой стороны, малейшая критика в адрес правящего режима может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Официальные источники отрицают наличие высокого уровня преступности в стране. То же самое заявляется и про коррупцию. Действующая правительственная система была установлена ещё во времена Гейдара Алиева. Народу было официально заявлено, что «верховный лидер всегда прав». Каждый, кто хоть как-то намекал на ошибки властей, объявлялся врагом государства. После восшествия «на престол» Ильхама идеи о высшем превосходстве правительства еще усилились. Действующего лидера не раз обвиняли в суровом подавлении оппозиционных настроений и преследовании инакомыслящих. Его жену и детей оппозиционеры уличали в масштабном воровстве и возвеличивании самих себя.

Активно наблюдается жёсткая критика правительства в соцсетях и Youtube. Порою местные жители заводят анонимные аккаунты для своих разоблачительных статей. По мнению оппозиции, нынешней власти Азербайджана давно стоит задуматься об изменении политики. Иначе рано или поздно начнутся многочисленные народные выступления.

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