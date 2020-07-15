Протестами эпидемию не остановить : в Сербии уже почти 19 тысяч заболевших коронавирусом

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июля 2020, 00:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото соцсети

Ситуация с коронавирусом в Сербии стремительно ухудшается. Число заражённых продолжает увеличиваться. В основном все случаи – завозные. А ведь ещё недавно в Сербии говорили о скорой победе над «уханьской пробиркой».

Властям ЕС пришлось обновить свой список безопасных стран. И среди уже не найти ни Сербию, ни соседнюю Черногорию. На сегодня в республике насчитывается более 18 000 заболевших (точное число – 18 983). Премьер-министр Ана Брбич бьёт тревогу, сообщая о том, что до победы ещё очень далеко. Главными причинами роста заболеваний называют недисциплинированное отношение к инфекции.

Сербы в срочном порядке преобразуют целый институт под коронавирусный диспансер. Это касается института ревматологии. Теперь туда будут отвозить тех, кто подцепил Covid-19. Несмотря на должную помощь России поздней весной, Сербия всё ещё остаётся крайне нестабильной. Ухудшают ситуацию и массовые протесты, вспыхнувшие недавно из-за введения новых карантинных ограничений. Люди более не желают запираться по домам и соблюдать санитарные нормы. Коронавирусная инфекция уже порядком измотала жителей Балкан. Но всё же власти настоятельно советуют населению слушаться врачей. Недавние беспорядки и бунты резко осудили в правительстве и назвали попыткой покушения на сербскую государственность.