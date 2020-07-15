«Фургала не отдадим!» Несанкционированные митинги в Хабаровске продолжаются до сих пор

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15 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вот уже четыре дня в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, члена ЛДПР и доверенного человека Владимира Жириновского. По неофициальным данным, на улицах выступают до 60 000 человек. «Позор Москве», - раздаются яростные голоса людей, «Фургала не отдадим!».

9 июля глава региона был взят оперативниками СК и ФСБ. Задержание прошло жёстко, с применением насилия. Фургалу едва не нанесли серьёзные увечья. Кадры ареста потом показали по всей России. Бывшего губернатора обвиняют в создании преступной группировки в 2000-х годах и целой организации убийств предпринимателей. Местные жители не доверяют подозрениям властей и активно поддерживают Фургала. Ведь по их мнению, при этом губернаторе, жизнь в Хабаровске начала хоть как-то налаживаться. Тем более, что задержанного выбирали местные жители, а не тайная группа лиц, «заведующая» голосованием. Люди получили хоть какую-то надежду на дальнейшее улучшение жизни. Именно поэтому они и сделали выбор в пользу кандидата из ЛДПР. «Единую Россию» в этих местах давно уже не жалуют.

Некоторые политологи называют задержание Фургала политикой «закручивания гаек». Неизвестно, сколько именно губернаторов и политических деятелей РФ были завязаны с криминальными организациями. Можно вспомнить хотя бы «легендарное» видео из Уфы, в котором местные правоохранители охотно скандировали лозунги преступных группировок. Можно выделить и историю Сергея Зайцева из Ширинского района Хакасии, избившего журналистов. За свои действия он получил всего лишь два года условно. Коррупция в России остаётся крайне злободневной проблемой. В некоторых регионах полный контроль и вовсе принадлежит лишь местной олигархической элите, которая никак не собирается помогать жителям. Из-за безудержного воровства в РФ до сих пор не решены проблемы с дорогами. Часто случается, когда государственные деньги, высылаемые на нужды регионов, попросту идут в чьи-то карманы.

Владимир Жириновский уже пригрозил уходом всей фракции из Госдумы в знак протеста. Сергей Фургал был весьма популярным человеком, славящимся либеральными идеями и желанием помогать людям.