Дальний Восток: шествие «Четырёх площадей» или кто следующий

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели», Ника КУДРЯШОВА, Даниил АЛЕКСАНДРОВ ]

ФОТО: Даниила АЛЕКСАНДРОВА

Жители региона несколько дней протестовали против ареста губернатора Сергея Фургала. Разузнать обстановку прибыл Юрий Трутнев. Он дал понять, что недоволен работой правительства. Теперь осталась одна интрига – кто станет претендентом на пост врио.

Однако – всё по порядку. Воспроизведём картину происходящего и попытаемся оценить сложившуюся ситуацию.

Неожиданная новость

Утро четверга 9 июля для жителей региона началось с сенсации: «Во дворе своего дома был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал» – пестрили заголовками страницы социальных сетей и новостных лент. Многие не поверили своим глазам, и даже оперативному видео следственного комитета РФ, приняв его за фальшивку.

На записи видно, как спецназовцы и оперативники ФСБ окружают губернатора в тот момент, когда он собирается сесть в свой служебный автомобиль, чтобы, вероятно, отправиться на работу. После этого чиновника оперативно доставили в аэропорт и спецрейсом перевезли в Москву, где поместили в СИЗО. На следующий день Басманный суд вынес решение об аресте Сергея Фургала. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Ряд участников уголовного дела заявили о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого", – сказал представитель следственного комитета.

Под стражей губернатор будет находиться два месяца – до 9 сентября. Однако защита готова опротестовать это решение.

Сергея Фургала обвинили в организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. То есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, Фургала подозревают в махинациях с активами крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», которым он начал заниматься, будучи депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

В рамках уголовного дела, по которому проходит губернатор, в 2019 году были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы, в том числе экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков. Им уже предъявлены обвинения и предложено сотрудничать со следствием.

Недальновидная позиция

Некоторые сочли процесс задержания главы региона неприемлемым. К примеру, в день ареста Фургала Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказал своё мнение на произошедшее.

– Зачем наручники, зачем спецназ, разве нельзя было нормально его вызвать для дачи объяснений? Это губернатор, он никуда не сбежит. А его силовики – в машину, голову нагибают. А ведь глава региона – лицо неприкосновенное, – сказал Жириновский. – В Хабаровском крае для блага простых жителей было сделано многое, намного больше, чем при прежнем губернаторе. И его убрали, такая вот кадровая политика в отношении губернаторов от ЛДПР. К чему это приведёт? К ухудшению положения в масштабах всей страны. Впереди будут голод, безработица. Пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был лучший губернатор за всю историю региона.

Позже, перед пленарным заседанием Госдумы, Владимир Вольфович вновь заговорил об уголовном деле Фургала и пригрозил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста, а губернаторы-члены ЛДПР – досрочно подать в отставку.

Это громкое заявление Жириновского прокомментировала спикер Законодательной думы Хабаровского Края Ирина Зикунова в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск», подчеркнув, что не поддерживает позицию лидера партии, членом которой она является.

– С одной стороны, есть вопрос партийной дисциплины, единодушия. Но я точно могу сказать, что это заявление – не есть какой-то вынесенный результат осознанного коллективного обсуждения, чтобы все депутаты от ЛДПР в составе Думы единодушно подняли руки, проголосовали и осознали это решение. Я думаю, что это решение на волне партийного соответствия, – сказала она. – Я все-таки надеюсь, что депутаты достаточно благоразумны для того, чтобы это решение не воплотилось. Иначе это будет означать крах законодательной ветви власти в Хабаровском крае. Необходимость принимать законы – очень серьезна. Иногда нужно срочно завести в действие тот или иной законодательный акт, чтобы состоялись, например, социальные выплаты. У нас был прецедент, когда мы собирали Думу специально для этого. Люди приезжали из других городов с одной целью – принять один закон, чтобы несколько тысяч семей получили выплаты в кризисный период. Сдавать мандаты — это недальновидная позиция, это нацеленность на хаос, анархичность. Это не есть позиция ответственных цивилизованных людей. Я её не поддерживаю. Дума будет продолжать работать.

Я/Мы Фургал

На арест Сергея Фургала жители региона отреагировали моментально, чего ранее не бывало. Тут же родилась петиция в поддержку губернатора «Я/Мы Сергей Фургал», которая к обеду четверга набрала более 5 тысяч подписей. Во всех районах Хабаровского края были организованы несанкционированные митинги и шествия. В Комсомольске-на-Амуре более пятидесяти человек собрались у доски почёта напротив здания администрации, развернув большой баннер с фотографией Фургала, и протестуя против его задержания. На следующий день, 10 июля акция повторилась. А автомобилисты Николаевска-на-Амуре организовали флешмоб. Соцсети пестрили фотографиями и видео митингующих.

Только Хабаровск пока молчал, о чём недоумевали в своих комментариях подписчики различных аккаунтов. И вот, настал день ответа. В соцсетях появилось объявление о времени и месте сбора на митинг.

Шествие четырех площадей

Правда, наутро субботы главная площадь города, где планировалась акция в поддержку арестованного губернатора оказалась перегороженной властями. «...проводятся дезинфекционные мероприятия в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции COVID-19. Надеемся на ваше понимание», – гласили объявления на оградах, расставленных по периметру площади имени Ленина.

Собирались хабаровчане у памятника Ленину

Однако эта мера не остановила хабаровчан, которые, начиная с 11 часов всё прибывали и прибывали к назначенному месту (собирались у памятника Ленину). В скором времени центральная площадь города стала доступной для посещения – ограждения были сдвинуты.

Люди доставали плакаты с надписями: «Я/Мы Сергей Фургал», «Руки прочь от Фургала», скандировали: «Свободу губернатору!», «Наш выбор – наш Фургал!», Автолюбители поддерживали земляков протяжными сигналами клаксонов. Площадь и улицы вокруг не прекращали гудеть ни на минуту. Между тем, в толпе раздавались одиночные провокационные призывы: «Фургал – убийца!» и так далее.

Однако этот ход не сработал, конфликт не случился. Вероятно, цель акции была в другом.

Далее началось шествие «Четырёх площадей». Обогнув дважды площадь Ленина, поток людей двинулся по проезжей части к Комсомольской площади, затем свернул на улицу Тургенева и потянулся к площади Славы. Далее шествие продолжилось по улице Ленина к площади Блюхера. Количество шагающих было настолько велико, что казалось этой реке не будет конца.

Примечательно, что полиция не только не вмешивалась в процесс несанкционированного шествия, но и сопровождала хабаровчан на всем пути, останавливая общественный транспорт для безопасности колонны. Рядом дежурили кареты скорой медпомощи и реанимации на случай чрезвычайных ситуации.

Завершилось массовая акция возле главного входа в здание правительства Хабаровского края. Здесь митингующие продолжили сбор подписей под петицией в поддержку Сергея Фургала, критиковали правительство Российской Федерации, а также бурными аплодисментами и возгласами: «спасибо!» благодарили сотрудников силовых структур за содействие. Каждый митингующий мог выйти и высказать своё мнение о сложившейся ситуации.

– Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия ещё не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Всё началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с бессмертным полком. Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой – не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы её разделяем вместе с вами и уважаем. Это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам, – обратилась пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко к участникам акции, когда они подошли к крыльцу здания правительства.

Шествие первого дня завершилось митингом на крыльце здания правительства

Мирная акция собрала несколько десятков тысяч горожан. Люди не расходились почти до двух часов ночи.

Провокации

В воскресенье акция повторилась, но была уже не так многочисленна. А накануне Надежда Томченко вновь обратилась к землякам, предупредив, что в правительство начала поступать противоречивая информация, что из различных регионов сюда направили Росгвардию.

– Также есть сведения, что сюда прибыла группа провокаторов, которые прилетели, в том числе из Москвы. Они могут попытаться подтолкнуть людей, которые, возможно, сегодня выйдут на улицы, площади или ещё куда-то, к погромам, к поджогам и так далее. Я хочу сказать, что не надо «вестись» на эти провокации. Поддержка, безусловно, нужна, но есть опасения, что сегодня всё это может перерасти в фарс и ярую агрессию. Это только повредит. Например, вчера многие пришли на акцию поддержки с благими намерениями. Но были и те, кто пришёл в выпившем состоянии, были задержания. Многие расходились в два часа ночи, вели себя буйно. Всё это дискредитирует ту акцию поддержки, которую граждане устроили в субботу, – отмечалось в видеообращении Надежды Томченко, размещённом на официальной странице правительства в Instagram.

И провокаторы не заставили себя долго ждать. По краю стали разлетаться слухи, что Томченко задержали, что проводятся обыски у неё дома. На что пресс-секретарь губернатора ответила очередным роликом в соцсетях, опровергнув всю информацию.

Сигнал бедствия

Тем временем, в Хабаровск тихо, без особой огласки прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В воскресенье он провёл совещания с силовиками и членами правительства. После – объяснил цель своего визита журналистам и ответил на их вопросы.

– Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации, – отметил полпред. – Сказать честно, я думаю, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было сто процентов железного обоснования. Но ещё раз говорю: принимать решение будет суд. Если судом и президентом РФ будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы.

Далее Трутнев раскритиковал работу правительства региона.

– До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношениями к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз сигнал бедствия, потому что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае это, к сожалению, довольно часто, – подчеркнул он. – Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, дворца самбо в Хабаровске, поликлиник в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре. Ничего не построено абсолютно. Ни один объект.

Сейчас Хабаровский край живёт в ожидании назначения временно исполняющего обязанности губернатора. ЛДПР уже определилась с возможными кандидатами на этот пост. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. По его словам, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Однако кто встанет на пост, вероятно, будет известно в ближайший четверг. Источники «Ъ» утверждают, что Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового врио. На пост рассматриваются пять кандидатур: глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту от ЛДПР Михаил Дегтярев, замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Сергея Фургала Юрий Золочевский, экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Тем временем, эксперты дают оценку происходящему сейчас в крае. Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин уверен, что люди взбунтовались, потому что устали молчать, глядя на произвол Центра, а также согласился с оценкой работы нынешнего правительства края полпредом президента.

– В экономическом отношении правительство Хабаровского края ничего из себя не представляет. Все более или менее серьёзные специалисты ушли по разным причинам, а другие не пришли. Но правительству нужно сообщество, которое решало бы насущные проблемы. Покажите мне хоть одного профессионала. Ну да, есть у нас министр здравоохранения Витько. Он из правительства в правительство кочует, и что – у нас улучшилась медицина? Он просто не дает ей окончательно развалиться. Здесь надо отдать ему должное.

По словам Илдуса Файзрахмановича, Юрий Трутнев никогда не скрывал своего отношения ни к Фургалу, ни к ситуации в Хабаровском крае.

– С одной стороны он прав – деньги государство даёт, а мы их не осваиваем, потому что специалистов нет для этого. Но с другой стороны – что сделал представитель президента сам для того, чтобы правительство Хабаровского края заработало? И есть ли смысл давать деньги, если вы знаете, что они не будут использоваться? Это звонок Москве. Вы, когда даёте, спрашивайте и сопровождайте процесс осваивания средств жёстким контролем. Или предварительно научите, как это делать. У нас ведь не осталось промышленников. Они выбиты вместе с экономикой, которая давно рухнула и влачит жалкое существование.

Политолог также отмечает, что за год и десять месяцев нахождения у власти Сергей Фургал не смог изменить в радикально лучшую сторону именно решение экономических проблем.

– Что-то, конечно, сдвинулось с мертвой точки, но, к сожалению, задвинулось назад. Да, Сергей Иванович знает эти проблемы, принимал решения, пытался что-то сделать. Но он все-таки далёк от экономики, провёл много лет в законодательных органах. Это какое-то проклятье Дальнего Востока. Пожалуй, после Алексея Чёрного, который в сапогах всю территорию Хабаровского края облазил, знал многих доярок, жил экономикой региона, понимая, что от этого зависит благосостояние людей, никто из губернаторов в серьёз ею не занимался.

Вот и сейчас среди предполагаемых кандидатов – ни одного экономиста нет. А краю нужен работяга. Мы насмотрелись на тех, кто рисует планы и прожекты. Минвостокразвития тоже не работает. Сидя в Москве, они знать не знают про особенности Дальнего Востока.