Как предателей превращают в «третью силу» 

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

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В последние десятилетия все большее распространение получает мнение о том, что большинство участников антибольшевистского протеста в годы Второй мировой войны являлись представителями третьей силы, одинаково враждебной как сталинизму, так и гитлеризму во всех их проявлениях.

Украинские националисты, устроившие своим согражданам жестокую Волынскую резню, прямо-таки жаждут попасть в категорию «третьей силы», якобы боровшейся с гитлеризмом. Однако архивы подобную «борьбу» категорически отрицают. В них перечислены 89 городов Западной Украины, из которых ни один не был освобожден от гитлеровцев Украинской повстанческой армией!

К «третьей силе» нередко относят власовцев, в последние дни войны действительно отметившихся в боях против немцев за Прагу. Но это был лишь один уникальный случай, что не позволяет считать их силой, враждебной гитлеризму «во всех проявлениях». Так называемая «третья сила», якобы боровшаяся во время Второй мировой войны за национальное возрождение России, находилась под полным контролем немецкой разведки и пропаганды. Идеология гитлеровского руководства в отношении коллаборационизма характеризуется Генрихом Гиммлером так: «Руками одних недочеловеков убивать других недочеловеков».



Первоначально немцы уговаривали стать главнокомандующим Русской Освободительной Армии (РОА) не Власова, а попавшего к ним в плен после контузии генерал-лейтенанта Красной армии Дмитрия Михайловича Карбышева, бывшего подполковника царской армии. К слову, немецкий язык для него был как родной, а его первая жена была немкой. Но Дмитрий Карбышев не стал на путь предательства и был замучен гестаповцами.

Власова же немцы откровенно презирали. Гиммлер называл его «свиньей и изменником», выражая тем самым неуважение к людям, которые предают свою Родину (хотя и в интересах Третьего рейха). Геббельс откровенно писал, что в случае Власова «можно придерживаться точки зрения: «Я презираю предательство, но использую предателей».

Заслуживает внимания вопрос о попытках реабилитации Андрея Власова. Предателя стремятся подчас обелить и даже облагородить. К примеру, приписывают отсутствие у него антисемитизма. Так, в одной из книг (Романько, 2006) читаем: «Что же касается генерала Власова, то ни один из документов не свидетельствует о том, что он был антисемитом. Более того, по словам эмигранта, бывшего колчаковского офицера профессора Белимовича, еврейский вопрос никогда не поднимался ни в интервью Власова, ни в других публикуемых официальных документах».

Это не так. Приведу некоторые из примеров, опубликованных в книге других авторов (Жуков, Ковтун, 2018), считающих мифом утверждение о том, что Власов антисемитом не был.

11 мая 1943 г. начальник 583-го тылового района генерал-лейтенант Оскар ван Гинкель отправил донесение в штаб 18-й полевой армии о визите генерала Власова. В нем Гинкель отмечал: «Все, что исходило от него в разговорах, выступлениях и высказываниях на чей-то счет, сводилось к одному: в помешательстве русского духа виноваты евреи».

12 мая 1943 г. газета «За Родину» напечатала текст о встрече генерала с коллаборационистскими журналистами. Вот как их наставлял Власов: «Не надо забывать, что Сталин хитер и умен. Он понял, что, если будет опираться только на жидов, он достигнет очень немногого. Он возлагает надежды на отсталость народных масс». Эту же власовскую сентенцию 14 мая 1943 г. опубликовала и газета «Северное слово».

24 мая 1943 г. редактор берлинского Нового слова» В.М. Деспотули сделал в своем дневнике заметки о беседе с Власовым. По поводу евреев «Власов высказался в стиле, характерном, скорее, для донесений органов полиции безопасности и СД, которые на оккупированной территории СССР занимались тотальным уничтожением избранного народа». Антисемитскую риторику Власов открыто использовал даже весной 1945 г. Другие генералы РОА также насаждали антисемитизм, привлекая для этого многочисленных власовских пропагандистов и журналистов коллаборационистских изданий.