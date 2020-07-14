Коронавирус не только не ослабевает, но даже усиливает своё воздействие на мир

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото соцсети

Сегодня уже середина июля 2020 года. Но коронавирус даже не думает отступать. Несмотря на отчаянную борьбу человечества с «уханьской пробиркой», болезнь не только не уходит, но даже усиливается. На сегодня в мире уже больше 13 миллионов заболевших (точная цифра – 13 103 290 чел.)

С каждым днём выявляется, как минимум, по 100 000 инфицированных. За минувшие сутки было выявлено 192 933 человека, заражённых коронавирусной инфекцией. Это уже настоящий глобальный антирекорд. Значительно растёт и количество погибших. Не справились с болезнью уже более 570 000 человек. В одних только Штатах от вируса умерли 135 605 пациентов.

Наиболее худшая ситуация остаётся в обеих Америках, включая государства Индостана. В этих секторах выявлено до 50% всех случаев заражения. В Южной Америке по количеству заболевших лидирует Бразилия, президент которой ещё весной заявлял про отсутствие опасности. В США поистине катастрофическая ситуация, и при этом в стране не утихают бунты. Любые массовые скопления людей и уж тем более акции протеста значительно ускоряют распространение «ковида». Главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фауч недавно заявил, что мир находится ещё только в начале пандемии. Он также отметил, что перед ослаблением, вирус усилит своё пагубное воздействие на человечество. Говорить о какой-то победе сейчас очень рано. Ситуация может ухудшиться в любой момент. Вполне вероятно, всё закончится лишь только к 2021 году. Некоторые аналитики настроены более пессимистично и утверждают, что вирус пришёл к нам на долгие годы. По их мнению, человеческой расе придётся сражаться с «ковидом» едва ли не целое десятилетие.



Единственная хорошая новость пожалуй в том, что мир стал ещё на несколько шагов ближе к раскрытию тайны о коронавирусном происхождении. Недавно поступили сведения о бежавших в США учёных из КНР, которые всерьёз занимались природой Covid-19. По словам правительства Штатов, в скором времени мы все узнаем об истинном положении дел. Напомним, что большая часть представителей американской власти возлагает вину на Китай. В КНР так и не удосужились допустить комиссию из ВОЗ в пределы Уханьской лаборатории, где велись секретные биологические разработки. К тому же проходят сведения, что дирекция ВОЗ давно подкуплена Си Цзиньпином.