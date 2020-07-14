Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Коронавирус не только не ослабевает, но даже усиливает своё воздействие на мир

, 13:21 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Коронавирус не только не ослабевает, но даже усиливает своё воздействие на мир
фото соцсети

Сегодня уже середина июля 2020 года. Но коронавирус даже не думает отступать. Несмотря на отчаянную борьбу человечества с «уханьской пробиркой», болезнь не только не уходит, но даже усиливается. На сегодня в мире уже больше 13 миллионов заболевших (точная цифра – 13 103 290 чел.)

С каждым днём выявляется, как минимум, по 100 000 инфицированных. За минувшие сутки было выявлено 192 933 человека, заражённых коронавирусной инфекцией. Это уже настоящий глобальный антирекорд. Значительно растёт и количество погибших. Не справились с болезнью уже более 570 000 человек. В одних только Штатах от вируса умерли 135 605 пациентов.

Наиболее худшая ситуация остаётся в обеих Америках, включая государства Индостана. В этих секторах выявлено до 50% всех случаев заражения. В Южной Америке по количеству заболевших лидирует Бразилия, президент которой ещё весной заявлял про отсутствие опасности. В США поистине катастрофическая ситуация, и при этом в стране не утихают бунты. Любые массовые скопления людей и уж тем более акции протеста значительно ускоряют распространение «ковида». Главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фауч недавно заявил, что мир находится ещё только в начале пандемии. Он также отметил, что перед ослаблением, вирус усилит своё пагубное воздействие на человечество. Говорить о какой-то победе сейчас очень рано. Ситуация может ухудшиться в любой момент. Вполне вероятно, всё закончится лишь только к 2021 году. Некоторые аналитики настроены более пессимистично и утверждают, что вирус пришёл к нам на долгие годы. По их мнению, человеческой расе придётся сражаться с «ковидом» едва ли не целое десятилетие.


Единственная хорошая новость пожалуй в том, что мир стал ещё на несколько шагов ближе к раскрытию тайны о коронавирусном происхождении. Недавно поступили сведения о бежавших в США учёных из КНР, которые всерьёз занимались природой Covid-19. По словам правительства Штатов, в скором времени мы все узнаем об истинном положении дел. Напомним, что большая часть представителей американской власти возлагает вину на Китай. В КНР так и не удосужились допустить комиссию из ВОЗ в пределы Уханьской лаборатории, где велись секретные биологические разработки. К тому же проходят сведения, что дирекция ВОЗ давно подкуплена Си Цзиньпином.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью