США переносят гонку вооружений в космос

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

В июне нынешнего года министр обороны США Марк Эспер изложил основные положения «Оборонной космической стратегии» США, которая будет действовать в течение последующих десяти лет.

В открытой части стратегии провозглашена необходимость достижения превосходства США в космосе. Подтверждены предыдущие заявления американского военно-политического руководства о том, что космическое пространство является сферой военных действий и «уникальной областью применения военной силы». В документе определены способы укрепления американской космической мощи в этой «сложной среде безопасности», где наблюдается «конкуренция великих держав». Впрочем, какую-либо конкретную информацию в открытой части стратегии найти сложно. Однако предпосылки ее появления вполне понятны и очевидны.

ВС США в настоящее время проходят этап радикальной смены приоритетов. После 1991 года они вели войны против заведомо многократно более слабых противников, что, во многом, изуродовало структуру и оснащение ВС, характер боевой подготовки и психологическое состояние войск. США практически разучились воевать против сопоставимого по силам противника.

При этом нынешние ВС США чрезвычайно сильно зависят от своих ИСЗ связи, навигации, разведки, управления, метеорологического обеспечения и т.д. На этом, по сути, полностью основана концепция сетецентрической войны, в соответствие с которой сейчас ведется американское военное строительство. Все, против кого воевали США в последние 30 лет, не имели даже теоретической возможности помешать действию космических систем США, не говоря уже о применении собственных космических систем.

Начиная с крымских событий 2014 г., руководство ВС США занимается переосмыслением сложившейся ситуации и постепенной переориентацией на войну против равных по силам противников, коими являются Россия и Китай. В этом плане космос имеет для американских военных очень больше, причем двоякое значение.

Как в России, так и в Китае прекрасно знают, насколько велико значение космических систем для США. Соответственно, оба потенциальных противника США будут стремиться в самом начале военного конфликта эти системы выбить, сделав американских военных буквально «слепыми» и «глухими». Лишившись своих ИСЗ, ВС США фактически превращаются в армию времен Второй Мировой, что почти автоматически означает поражение в современной войне (или переход к ядерной стадии с взаимным гарантированным уничтожением на ее завершающем этапе). Соответственно, США должны гарантировать защиту своих ИСЗ от воздействия российских и китайских средств поражения. Это является оборонительным аспектом американской космической стратегии.

Разумеется, у стратегии есть и наступательный аспект. На самом деле, все три главные военные сверхдержавы (США, КНР, РФ) находятся сейчас в состоянии стратегического пата по отношению друг к другу применительно к традиционной войне в пределах Земли. Они могут взаимно гарантированно уничтожиться в случае ядерной войны, а в случае обычной войны ни одна из этих стран не сможет добиться решительной победы над другими, при этом практически гарантируя себя от решительного поражения. Выйти из ситуации такого стратегического пата можно попробовать путем достижения превосходства в космосе (в ближайшие десятилетия под космосом подразумевается околоземное пространство не дальше Луны). Например, имеющимися в ВВС и ВМС средствами США ни сейчас, ни в обозримом будущем не могут нанести ни по России, ни по Китаю обезглавливающий обезоруживающий удар (как ядерный, так и неядерный), не получив гарантированного полномасштабного ядерного ответа. Однако можно попытаться разместить средства поражения на околоземной орбите. Получив соответствующую команду, эти средства, замаскированные под обычные ИСЗ, сойдут с орбиты и поразят приоритетные цели (объекты СЯС, пункты государственного и военного управления) противника. Данная операция занимает всего несколько минут (полет обычной МБР – не менее получаса, КРМБ/КРВБ – до двух часов), к тому же сходящие с орбиты аппараты весьма сложно поразить силами ПВО/ПРО. Соответственно, это дает гораздо больше шансов на общую победу в войне.

Кроме того, гонка космических вооружений является делом крайне технически сложным и очень дорогостоящим, а это дает Вашингтону шанс измотать обоих потенциальных противников: Россию – экономически, Китай – технологически.

Вообще, в настоящее время человечество постепенно приближается к ситуации, когда станет возможным ведение боевых действий в космосе (по крайне мере, в том самом околоземном пространстве не дальше Луны). Именно поэтому страны, которые имеют возможность создавать космические системы, формируют космические войска или преобразуют ВВС в ВКС. Кроме вышеупомянутой «Большой тройки», такими странами могут быть Великобритания, Франция, ЕС (при условии объединения усилий), Индия, Япония, обе Кореи, в более отдаленном будущем – Израиль, Австралия, Бразилия, а также, может быть, Иран и Турция. Но, разумеется, всерьез соревноваться с «Большой тройкой» им будет крайне сложно. Следует отметить, что, хотя европейские страны обладают высокими финансовыми и технологическими возможностями, но реальное участие в развитии космических боевых систем примут азиатские страны. Это объясняется тем, что европейцы сегодня психологически не готовы к ведению серьезной войны и, соответственно, к по-настоящему значительным военным расходам. Азия же находится в стадии экономического, геополитического и психологического подъема.

В техническом плане принципиальным прорывом станет создание воздушно-космического самолета, т.е. аппарата, который способен взлетать и садиться как обычный самолет, при этом в ходе полета выходить в космос, причем такой полет не требует никакой специальной подготовки и возможен в ежедневном режиме (как у обычного самолета). Пока, однако, ни одна страна не приблизилась к созданию подобного аппарата, даже наиболее «продвинутый» американский Х-37 его прототипом считать крайне сложно. Страна, которая первой создаст подобный аппарат, получит огромное преимущество над всеми остальными.