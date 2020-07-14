«Нам не нужна гражданская война». В Эфиопии усиливается политический кризис в связи с убийством оппозиционного певца

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14 июля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед уже обратился к парламенту по поводу усиливающегося политического кризиса. Он напомнил, что в Ливии и Сирии подобные действия привели к гражданской войне.

«Нам не нужны усобицы», - заявляет премьер Ахмед, «Проиграют тогда все». Массовые беспорядки начались из-за убийства популярного певца из народа оромо, Хаачалу Хундесса. Он был застрелен 29 июня в Аддис-Абебе. Протестующие обвиняют в этих действиях правительственных агентов, считая, что Хундесса был невыгоден верховной власти. Музыкант всегда позиционировал себя, как человек свободного мышления, стремящийся к реализации демократических идей. Он был одним из тех, кто не поддавался влиянию «вождизма», который преследовал Эфиопию веками.



Вспыхнувшие стихийные митинги быстро переросли в разгромы и беспорядки. Силовикам не удавалось сдержать толпы мятежников, и потому премьер-министр был вынужден пойти на введение армии в бунтующие города.

Худшая ситуация возникла в Аддис-Абебе, где погибло несколько сотен человек в результате уличных боёв. Бунтовщики обвиняют правительство Ахмеда в коррупции и авторитаризме, а также в подавлении демократии. В эфиопских соцсетях идёт активное обсуждение общей деятельности премьер-министра. Ему припомнили и соглашение с Эритреей, за которое он получил Нобелевскую премию. По словам местных радикалов, договариваться с «фашистским» режимом Исайяса Афеворки может только глупец.

Медики советуют протестующим немедленно прекратить свои выступления ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведь массовые скопления людей могут спокойно привести к коронавирусной катастрофе. В Эфиопии Covid-19 ещё не побеждён, ровно как и в других африканских странах. Каждый день продолжают выявляться заболевшие. Более 128 человек уже погибло от осложнений.