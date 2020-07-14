Эпидемия коронавируса в Индии и Пакистане принимает угрожающие масштабы ​

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14 июля 2020, 00:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Covid-19 продолжает своё распространение по планете. Происхождение зловредного вируса так до сих пор и не выяснено, но в скором времени нам обещают раскрыть все тайны.

Сбежавшие учёные из КНР несомненно обладают такими сведениями. Но тем не менее, индийские учёные пытались рассказать всем правду ещё в начале февраля. Они были одними из первых, кто всерьёз заявил об искусственном происхождении «ковида». Правда потом местное правительство просто заставило их замолчать. И потому сведения о рукотворном вирусе быстро сошли на нет. Всё сокрытое начинает выявляться наружу лишь сейчас, когда «уханьская пробирка» уже поразила 12 миллионов землян.

В Индостане сейчас наихудшее положении. В одной только Индии, «первооткрывательнице рукотворного вируса», число заболевших стремительно приближается к миллиону. На сегодня там более 800 000 заболевших. Власти активно работают над новыми ограничениями, но возвращать общенациональный карантин пока не собираются. Каждые регионы в этой стране получили возможность самостоятельно объявлять об ограничениях. Учёные продолжают активно работать над созданием вакцины. Местные эксперты надеются на скорейшее изобретение лекарства. Но всё же ситуация настолько плохая, что многие индийцы уже в отчаянии. Заразился даже Амитабх Бахчан, самый известный из актёров индийского кино. Впрочем, вирус коснулся и его сына Абхишека, талантливого продюсера. По официальной статистике в Индии уже умерло более 23 000 человек. По неофициальным данным, погибших может быть в два раза больше.

Во многих регионах страны уровень жизни весьма отсталый, и о должном уровне здравоохранения остаётся только мечтать. В этих местах совсем не проводится тестирование. Точно неизвестно, сколько именно сейчас деревень и племенных селений находятся под угрозой вымирания. Умирают не только пожилые, но и молодые, а также зрелые люди. Советы премьер-министра Индии по поводу йоги и эзотерических практик уже не помогают. Всевозможные гуру и духовные учителя тоже бессильны против инфекции. С недавних пор в стране свирепствуют синофобские настроения. В последнее время многие агрессивные индийцы готовы попросту разорвать китайское правительство. Чаша терпения местных по отношению к КНР давно переполнена.



Коронавирус охватил не только Индию, но и другие страны полуострова. Маоистская группировка Непала утверждает, что у них вполне благоприятная ситуация. В Бутане говорят об отсутствии погибших. Но в Пакистане положение отчаянное. На сегодня там более 250 000 заражённых. 5266 пациентов уже скончались, и это только по официальной статистике. Число выздоровевших уже достигает отметки в 161 000 человек. Как утверждают местные инфоагенства, у большинства людей болезнь проходит в лёгкой форме. Но всё же не стоит доверять официальным сведениям, особенно если дело касается Пакистана.

В этой стране всегда имелось слишком скрытное правительство, которое едва ли будет рассказывать всю правду. Заражение в Пакистане уже давно вышло из-под контроля. Инфекцию подхватили многие члены правительства, среди которых и министр здравоохранения Зафар Мирза. Целый ряд политиков умерли от осложнений в результате поражения лёгких. Среди них бывший губернатор Белуджистана и министр Синдской провинции Балух.