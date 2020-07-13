Новый Хомейни? Восставший схиигумен Сергий Романов всё больше напоминает иранского аятоллу

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13 июля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Схиигумен Сергий Романов уже давно превратился в отъявленного экстремиста, призывающего к установлению в России православной диктатуры.

Без сомнения, поддерживающих его людей сейчас много, и учитывая многие ошибки властей, их ряды пополняются. Но эти люди совсем не понимают, к чему именно идут. Недавно Романов заявил, что действующий президент РФ должен оставить свой пост и передать всю полноту власти «главному церковному мятежнику». Но что бы случилось, если схиигумен действительно бы встал во главе власти? Какой бы тогда была Россия? Неужто нас ждало бы светлое будущее? Или всё ровным счётом наоборот?

Романов давно известен своими странными высказываниями, яро свидетельствующими о его психической нестабильности. Он призывает общество снова оказаться в допетровских временах. Законной и божественной он считает лишь только абсолютную царскую власть. Помимо этого он утверждает, что нововведения вроде ИНН и СНИЛС происходят от дьявола и пытаются погрузить человечество в так называемое цифровое рабство. По его словам, информация о тех или иных людях из ИНН и СНИЛС передаётся неизвестному Брюссельскому компьютеру, контролируемому Люцифером. Хотя уже многие, даже самые неадекватные люди планеты давно поняли, что никакого суперкомпьютера в Бельгии попросту не существует. Сергий Романов выступал за всеобщую «православизацию» общества. В 2019 году он яро осудил законопроект против домашнего насилия. В конце декабря прошлого года Романов заявил про то, что никакого Путина на самом деле не существует, и страной управляет его силиконовый двойник. К тому же Сергий не раз положительно отзывался о Сталине, к которому у верующих неоднозначное отношение.

Романов активно поддерживал и идеи против Билла Гейтса. Нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа он всерьёз воспринимает за пособника «цифровой тирании» Гейтса и распространителя дьявольских идей. Весной 2020 года бывший схиигумен активно выступал против российского правительства. Он считает президента Путина, премьера Мишустина, патриарха Кирилла и почти всю власть РФ виновной в создании «цифрового концлагеря». Кирилла же он возненавидел хуже всего, посчитав того за ростовщика и предателя отечества. Монархические и диктаторские идеи Романова уже всерьёз озаботили верховное правительство. Многие эксперты и политические деятели считают схиигумена экстремистом и психически нездоровым человеком. РПЦ уже давно отстранило этого человека от богослужения и лишило сана. Однако это не мешает Романову до сих пор вести свою «беспощадную борьбу с силами зла».

Даже если Владимир Путин и пошёл бы на передачу власти схиигумену Сергию, вероятно, нас ждало бы погружение в Иран 1979 года. У Романова ведь немало поддержки. К сожалению, в нашей стране находятся люди, сочувствующие схиигумену. Особенно таких вот «одарённых» много в социальных сетях. У Сергия активно работает собственный Youtube-канал, на котором очень часто публикуются его видеообращения. Приход к власти Романова в России означал бы закат великой державы. Ведь то, что предлагает ввести Сергий – это просто недопустимо. Мнение женского пола бы сразу потеряло всякий вес. Романов – женоненавистник, и самый настоящий домостроевец. Светская власть была бы полностью ликвидирована и заменена на православную диктатуру. Посещение церквей стало бы для всех нас обязательным занятием. Атеизм бы, вероятно, подвергался преследованию и жестоко наказывался. Схиигумен бы с превеликим удовольствием поссорился со всеми остальными державами, превратив Россию в настоящий оплот тирании на уровне Эритреи. Всех демократически настроенных иноземцев он бы сразу же посчитал за врагов русского народа и еретиков. Естественно инакомыслие бы всячески преследовалось и уничтожалось. Велика вероятность и создания особой Инквизиции, которая бы следила за послушанием граждан и за «истинной верой» в Бога.

В любом случае, всем нам известно, что президент Владимир Путин –очень здравомыслящий человек. Вероятно, он просто посмеялся над странными и безумными заявлениями Романова. Никто никогда не сможет передать власть подобному фанатику, который бы превратил нашу страну во второй Иран. Россия уже давно прошла через мракобесие и средневековье. Никто не станет погружаться в этот период снова. Все уже давно привыкли жить свободно и так же свободно дышать. Посему, стоит предположить, что в ближайшем будущем судьбой восставшего схиигумена всерьёз займутся правоохранительные органы.