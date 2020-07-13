Как на Западе пытаются оправдать коллаборационизм 

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

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Под коллаборационизмом понимают добровольное сотрудничество с военно-политическим руководством агрессора с целью установления или укрепления нового административно-политического режима. Принято выделять политическую, административную, военную, экономическую, культурную и бытовую разновидности коллаборационизма, при этом к наиболее активным разновидностям относят три первые.

Под административным коллаборационизмом понимают работу в органах местного «самоуправления», организованных при поддержке оккупантов. Политический коллаборационизм – участие в деятельности всевозможных «комитетов», созданных с целью получения власти. Военный коллаборационизм – это служба в силовых структурах противника – в вермахте, войсках СС и полиции.

Немецкое руководство крайне было заинтересовано в привлечении добровольцев из числа населения оккупированных советских территорий. Оно тем самым пополняло свои людские ресурсы, поредевшие к зиме 1941 года, а также создавало из добровольцев эффективные силы для борьбы с крепнувшим партизанским движением.

В определение советского коллаборационизма отдельные авторы вносят существенные коррективы, явно нацеленные на его оправдание. В качестве примера можно привести трактовку коллаборационизма, данную двумя историками (Романько и Мамулиа, 2006) в их предисловии к книге Э. Абрамяна «Кавказцы в Абвере». Начинают они с того, что «сотрудничество граждан того или иного государства с представителями вооруженных сил другого государства, вторгнувшихся на их территорию, является преступлением». Это так, однако далее начинаются занятные «оговорки»:

«Тем не менее, это определение имеет силу лишь в том случае, если речь идет о легитимном правительстве подвергшегося агрессии государства, избранном свободным волеизъявлением большинства населения. Таким образом, под категорию коллаборационистов могут попадать лишь сотрудничавшие с Третьим рейхом граждане демократических государств. В 1917 г. большевики пришли к власти в результате государственного переворота, насильственно свергнув легитимное правительство страны. Узурпировав власть, они навязали народам бывшей Российской империи беспрецедентную по своей бесчеловечности 70-летнюю тоталитарную диктатуру.

…В силу данного обстоятельства говорить о какой-либо легитимности советского правительства и режима не приходится, что, со своей стороны, освобождает порабощенные режимом народы от каких-либо моральных обязательств по отношению к большевистскому правительству и государству в целом».

Приехали, как говорится! Так, может, и Победа советского народа над нацистской Германией, в силу подобной логики, так же была нелегитимна?!

Далее, эти авторы утверждают следующее: «Большинство участников антибольшевистского протеста в годы Второй мировой войны являлись представителями «третьей силы», одинаково враждебной как сталинизму, так и гитлеризму во всех их проявлениях».

С этим нельзя согласиться. Воевать можно было либо на стороне Гитлера, что и делали коллаборационисты, либо против него. Упомянутая выше книга Э.Абрамяна завершается сомнительным признанием: «С моей точки зрения, ясно одно: каков бы ни был исход этой страшной войны, хочется верить, что армянский народ все равно был бы победителем – имея отличную репутацию преданного народа и в СССР, и в странах Оси». Думается, однако, что «быть победителем» и «выжить» - это две большие разницы… Возрождение нацизма и русофобии сопровождается оправданием предателей и нацистов.