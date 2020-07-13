Вселенская тайна. Сбежавшие учёные из КНР обещали раскрыть секреты о происхождении коронавируса

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13 июля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Бывший стратег Белого Дома Стивен Бэннон официально поведал, что из Китая в США сбежали несколько учёных, всерьёз занимавшихся коронавирусными исследованиями. Они собираются вот-вот раскрыть истинное происхождение «ковида» перед всем миром.

Уже сейчас известно, что во всём они обвиняют Си Цзиньпина и его руководство. Бежавшие вирусологи ещё не давали никаких интервью для СМИ, но они ясно заявляют, что верховное правительство Китая несёт прямую ответственность за создание опаснейшего вируса. По словам Бэннона, мир столкнулся со «вторым Чернобылем», но уже в более худшей форме. В скором времени мы уже получим более точную информацию.

Одна из сбежавших учёных – это доктор Ли-Мэнь-Янь, работавшая под строжайшей секретностью. Она уже заявила, что КНР оказывало давление на её семью и родственников. Они заставили подчиниться её мужа, опытного учёного и исследователя. Власти без конца угрожали учёным смертью, всеми силами пытаясь скрыть тайну происхождения вируса. По словам Ли-Мэнь-Янь, если бы не сокрытие фактов, вероятно эпидемиологическая ситуация не дошла бы до планетарной катастрофы. Также доктор заявляет, что в ВОЗ уже давно свирепствует коррупция. Си Цзиньпин просто подкупил нескольких членов организации для того, чтобы избежать ответственности. Сбежавшая учёная сдала правительству США всех тех, кто по её мнению, виновен в сокрытии фактов и пособничестве в распространении «ковида».

Тайну происхождения вируса обещают раскрыть уже в ближайшие дни. Многие эксперты считают, что это будет самая громкая новость за всю историю человечества. Разумеется, Си Цзиньпин уже планирует очередные отговорки, но судя по всему, они ему вряд ли помогут.