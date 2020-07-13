«Достижения» африканских правителей с прошлого века и до наших дней​

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото соцсети

С 1960-х годов началась полноценная история независимой Африки. Британцы и французы более не хозяйничали в этих землях. За европейцами оставался лишь один ЮАР. Все остальные земли и контроль над бывшими колониями, решили передать местным жителям. Но местные обычаи и нравы оказались уж слишком дикими и жестокими. Весь ХХ век Африку наводняли столь кошмарные правители, что легенды о них сохраняются до сих пор. По сравнению с тем, что они творили со своим населением, даже «апартеид» в ЮАР может показаться лишь незначительными нарушениями прав человека.

Потребности в вождях и самодержцах никуда не ушли. Во многих странах центральной и южной Африки они сыграли свою злобную шутку с местным населением. Впрочем, то же самое коснулось и восточной части материка с его знаменитыми империями. Почти все правители, которые встали во главе своих стран после ухода колонистов, были очень далеки от демократических принципов. Как бы эти люди ни называли себя президентами, они всё равно сохраняли роль племенных вождей, от которых зависели судьбы миллионов. В Африке издревле процветали первобытные отношения. В этих местах не появлялись никакие философы с демократическими идеями, а если бы и появились, то скорее всего закончили свою жизнь где-нибудь в клетке со львами.

Из самых худших диктаторов можно выделить следующую группу лиц. Эфиопия прославилась своим «богом-императором» Хайле Селассие. Его всерьёз почитали, как одно из воплощений Создателя. Однако его тирания была настолько сильна, что уже к 60-х годам в стране возникали многочисленные восстания. Хайле Селассие не признавал никого, кроме лишь самого себя. Его страна находилась в жуткой нищете, но при этом сам император и его знатные вельможи купались в роскоши, покупали новые автомобили, самолёты и поезда, и жили, словно настоящие боги. Закончил свою жизнь Селассие в одной из больниц, где его благополучно задушили свои же бывшие соратники. Однако после его смерти нашлись странные личности, которые возвели Селассие в ранг божеств и создали растафарианскую общину. Ведь поклонение правителям в Эфиопии ещё до конца не ушло. Все эти идеи идут из далёкого прошлого, со времён царства Мероэ, где местные властители приравнивались к фараонам. А фараоны, как известно, считались воплощениями Богов среди смертных.

В других странах Африки было значительно хуже. Ангола почти 40 лет терпела власть Жозе Эдуарду душ Сантуша, почти полноправного императора. Его власть никем не ограничивалась и была практически полностью абсолютной. Как это обычно бывает в диктаторских странах, народ прозябал в страшной нищете и сталкивался с нападениями различных племён, в то время как представители власти жили вполне неплохо и даже не горевали. В Уганде случилась настоящая трагедия, связанная с правлением психически больного Иди Амина. Этот тиран уничтожал своё население не хуже Пол Пота. При его правлении каждый день погибали сотни, а то и тысячи людей. Всех неугодных в правительстве он предпочитал потреблять на обед, и возможно даже на ужин. Ещё он прославился тем, что как-то объявил войну Соединённым Штатам, а на следующий же день провозгласил победу Уганды. На деле же никаких боевых действий так и не случилось. В недалёкой Центрально-Африканской республике крайне отличился диктатор Бокасса, такой же людоед, как и Амин. Он официально провозгласил себя императором и основал новую династию. Его политика по отношению к населению была чудовищной. Все блага были лишь для знати и чиновников. Простой народ погибал от голода и жажды. Но к счастью, Амин и Бокасса были свергнуты в результате переворотов. Многие мировые правители желали их скорейшей кончины.

В Нигерии десятилетия продолжались бесконечные столкновения фракций. К власти приходили в основном агрессивно настроенные военные. Особенно отличился подполковник Букасука Димка, свергнувший режим Мурталы Мухаммеда. Он попытался установить в стране тиранию, но был снят своими противниками во главе с генералом Обасанджо. За все эти годы Нигерия превратилась в худшую страну мира с полным отсутствием всякого уровня жизни. Бедняки там живут почти как в средневековье. В провинции люди сотнями умирают от опасных заболеваний. Антисанитария и коррупция давно стали нормой для этой страны. В Гамбии же была почти схожая ситуация, в которой военные диктаторы захватывали власть и устанавливали свои законы. Наиболее выдающимся лидером Гамбии был Яйя Джамме, молодой офицер, метивший не то, чтобы в президенты, а даже в короли. При его правления страна была полностью разграблена и разорена. Сбежав из Гамбии в результате переворота, Джамме прихватил с собой почти все государственные деньги.

В Судане десятки лет продолжалась деспотия «самопровозглашённого султана» Омара-аль-Башира. Несмотря на то, что аль-Башир имел президентскую должность, его правление походило на самодержавие древних арабских властителей. Он устроил в собственной стране полномасштабный геноцид против некоторых этнических групп населения, в основном темнокожих. Лишь только в 2019 году диктатор официально покинул свой пост и был заключён в тюрьму. Почти весь мир требовал его выдачи в Гаагский трибунал из-за многочисленных преступлений. Аль-Башир был виновен в уничтожении сотен тысяч человек, в разорении и разграблении страны, а также в сотрудничестве с террористами. При нём Судан раскололся на несколько частей. На юге возникло новое государство, получившее название Южный Судан. Там установилась почти такая же деспотия, но всё же не доходящая до уровня Аль-Башира. В обеих Суданах люди тысячами умирают от голода и болезней. Международное сообщество пока не может решить данную проблему, хотя и всеми силами пытается. То же самое относится и к Сомали, где власть как таковая отсутствует в целом.

В Эритрее до сих пор царствует жестокий Исайяс Афеворки, ввергнувший свою страну в пучину древнего мира. Причём речь идёт не о том древнем мире, когда развивались Афины с его могучими философами, а именно об эпохе царства Куш и Мероэ. Как известно, Эритрея издревле считалась территорией Эфиопии. Местные десятилетиями боролись за независимость. Но в результате они получили не свободу и демократию, а деспотию абсолютного монарха, получившего полную власть. Из Эритреи каждый год сбегают тысячи людей, предпочитая переплывать через Красное море. Экономика находится в жутком упадке. В стране действует бессрочная служба в армии для всех молодых и зрелых. Работу найти практически нереально. Афеворки давно превратил Эритрею во вторую Северную Корею и активно распространяет собственный культ личности.

К сожалению, Африка до сих пор ещё остаётся обителью весьма отсталых государств. Таких стран там не меньше десятка. Но всё же и там совсем не безнадёжное положение. Порою и в этих державах выявляются люди с демократическими идеями и замыслами, рассчитывающие на светлое будущее материка. Так что никому не стоит списывать Африку со счетов. Когда-нибудь и в этих местах мы увидим резкое улучшение ситуации.