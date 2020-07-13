Вирус по имени Раскол. Протесты и беспорядки в США могут привести к полнейшей политической дестабилизации

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2020, 00:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Уже давно наступил июль, а протесты и демонстрации в США до сих пор не прекращаются. Всё так же на улицах городов происходят уличные бои. По мнению некоторых экспертов, репутация Трампа серьёзно пошатнулась за весь этот год.

Однако по мнению других аналитиков, влияние американского президента лишь только возросло, и «демократы», почуяв изменения, начали попытки политической дестабилизации. Существует великое множество мнений по поводу того, что именно сейчас происходит в Штатах. Интернет-пользователи активно обсуждает возможные проявления внешних врагов США и провокации. Конспирологи считают, что в акциях протестов могли постараться даже таинственные создатели коронавируса. Ведь массовые скопления и стихийные митинги привели к резкому росту заболевших.

Несмотря на ликвидацию «автономной зоны» Сиэтла, беспорядки в городах всё ещё продолжаются. Многие белые совсем не чувствуют себя спокойно. Некоторым даже приходятся браться за оружие, чтобы обезопасить свой дом. Из-за проведённых реформ полицейским почти никто не доверяет. До сих пор идут призывы к уважению со стороны белокожих по отношению ко всем «цветным». Разрушаются памятники достойных людей. Уничтожается государственное имущество. Нападения на улицах продолжаются. Президент Трамп всеми силами стремится урегулировать ситуацию и вернуть порядок, но пока у него получается не слишком хорошо. Вместе с бунтовщиками активизируются и представители Демократической партии. Мэр Нью-Йорка, яро осуждавший Трампа, пошёл на крайне рискованный шаг, пытаясь выпустить на свободу задержанных агрессивных демонстрантов. Однако как бы демократы ни поддерживали бунтарей, всё равно им не удаётся их полностью контролировать. Те, кто устраивают на улицах США разгромы и хаос, явно не желают быть законопослушными гражданами. Скорее всего, им будет по нраву полнейшая анархия. Недаром же протестующие призывали к всеобщей отмене полиции в Штатах, заявляя, что народные дружины могут справиться намного эффективнее.

США сейчас переживают тяжелейшие времена в истории. Некогда могучая держава действительно начинает трещать. Вот-вот может пролезть опасный вирус, куда страшнее Covid-19. Это вирус зовёт себя Расколом, и он ведёт, как правило, к уничтожению государства. Но у оплота демократии и свободы всё ещё есть шанс на победу. Пока у власти стоит Дональд Трамп, считающийся весьма адекватным и умным лидером, США ещё могут удержаться и вновь вернуть себе былое величие.