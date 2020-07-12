Король Хаоса и Разложения. Хашим Тачи – один из худших криминальных авторитетов Косово

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12 июля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Хашим Тачи – действующий президент республики Косово. Человек, который формально возглавляет это так называемое «государство» с 2008 года. Ещё будучи премьер-министром, он считался одним из сильнейших лидеров республики. По неофициальным данным, вся верховная власть в Косово всегда принадлежала албанским мафиозным кланам, считающимся худшими преступными группировками в Европе.

конце 90-х годах Хашим Тачи был одним из влиятельных террористических лидеров, боровшийся за независимость целого края. На деле же его главными желаниями всегда были власть и безраздельное богатство. Простые люди его никогда не волновали. В 1997 году ему предъявили обвинения в террористической деятельности против Югославии, и вполне заслуженно. Ведь Тачи и его команды боевиков не раз вступали в союзы с различными исламистскими сообществами и распространяли экстремистские идеи. В 1999 году Хашим считался лучшим из полевых командиров ОАК (Освободительной Армии Косово). Его отряды безжалостно расправлялись, как с югославскими солдатами, так и с мирными жителями, которые не желали никакой войны. По многим данным, Тачи виновен в сотнях, а то и тысячах убийств, и среди его жертв весьма немало ни в чём не повинных людей.

По мнению многих экспертов, в том числе и швейцарского прокурора Карлы дель-Понте, нынешний президент Косово является главным поставщиком человеческих органов в Европе. По её сведениям, у Тачи отлично налажены контакты со многими преступными синдикатами. Есть связи даже в крупных европейских клиниках. Хашим профессионально занимается контрабандой оружия и наркотических веществ. Палачи Тачи не просто убивают своих жертв, а обожают подвергать всевозможным мучениям. Пособники албанского мафиози нередко прибегают к средневековым пыткам для достижения цели. Швейцарский юрист по имени Дик Марти открыто называет Хашима руководителем жестокой преступной группировки. Но бороться с режимом Тачи всегда было сложно. Его защищали опытные адвокаты, которые всячески отрицали любые обвинения. К тому же Евросоюз и ООН много лет признавали его законным лидером Косово. Но в нынешние дни ситуация изменилась. Буквально в конце июня 2020 года Специальная прокуратура по преступлениям в Косово подготовила доклад с обвинениями против Хашима Тачи и его пособников. Хашим обвиняется в десятках страшных преступлений, среди которых пытки, изнасилования, исчезновение неугодных, политические преследования и геноцид.

Против Тачи стремительно сформировывается особая коалиция, которая более не желает видеть его на посту президента. Уже многие влиятельные политики Европы начинают понимать, кого именно они «водрузили на трон». Человек, возглавляющий так называемую «республику Косово» - на деле совсем не защитник своего народа, а настоящий убийца и террорист, заслуживающий пожизненного заключения. По словам обвинителей, агенты Тачи уже не раз пытались помешать проводимому расследованию. Хашим напрочь отрицает все предъявленные обвинения и утверждает, что является вполне законопослушным гражданином. Он всё также продолжает винить во всех грехах соседнюю Сербию.