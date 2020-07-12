«Они знали, но ничего не сделали». Вирусолог, сбежавшая из КНР, винит своё правительство в коронавирусной пандемии

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12 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

КНР и её деспотичное правительство давно себя дискредитировало. Власть Си Цзиньпина уже начинает напоминать маоизм. Такие же репрессии, убийства, казни и сокрытие важных данных.

Недавно прошла весть о сбежавшей из Гонконга китайской учёной, которая всерьёз занималась коронавирусными исследованиями. Доктор Ли-Мэнь-Янь, убежавшая в США от властей, утверждает, что правительство Си Цзиньпина было в курсе насчёт опасности «ковида» ещё в конце декабря прошлого года. По её словам, ещё тогда они прекрасно знали о масштабности заражения и отказывались допускать к исследованиям зарубежных специалистов. Врачи и учёные, открыто обсуждавшие проблему коронавируса, внезапно утихли и стали опасаться за свою жизнь. Коллега Ли-Мэнь-Янь даже сказал ей, чтобы она не говорила ни слова про «ковидную» опасность, иначе их всех попросту ликвидируют.

Доктор сообщила и о масштабной коррупции в ВОЗ. Профессор Малик Пейнс из этой организации был осведомлён о произошедшем в Китае, но при этом ничего не сделал. Судя по всему, он был просто-напросто подкуплен Си Цзиньпином и потому не предпринимал никаких действий для спасения людских жизней. Не доверять словам Ли-Мэнь-Янь было бы глупо, учитывая тот факт, что она была одним из первых учёных, всерьёз занимавшихся коронавирусом по заданию ВОЗ. Её начальником был человек по имени Лео Пун, ещё один из «купленных» научных руководителей.

Между тем, в китайском правительстве уже заявили, что не знают никакую Ли-Мэнь-Янь. Те же самые сведения сообщили и в ВОЗ. По словам администрации Тедроса Гебрейезуса, доктор Янь никогда в жизни не работала на их организацию напрямую.