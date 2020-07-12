Непрекращающийся хаос. Сомалийский кризис 2020

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12 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Война и опустошение уже давно стали нормой для жителей Сомали. Противостояние с террористами и взбунтовавшимся Сомалилэндом идёт здесь уже целые десятилетия. Каждый день продолжают гибнуть сотни невинных людей.

Ситуация здесь по-настоящему катастрофическая. Помимо бесконечной бойни в стране уже давно выявляются всё новые и новые коронавирусные больные. Точное число заболевших всё ещё неизвестно. Официальной статистике едва ли стоит доверять. Уровень жизни в Сомали пожалуй хуже, чем в Судане или Эритрее. Говорить о каком-то здравоохранении не приходится вообще.



Продолжает своё разрушительное действие исламистская группировка «Аш-Шабаб» в союзе с разбойничьими племенами. Её фанатики всё так же устраивают чудовищные взрывы на улицах городов. Буквально 4 июля прошла новость о новых терактах. Один из них произошёл в Могадишо недалеко от порта. В результате семь человек серьёзно пострадали от рук террориста-смертника.

В городе Байдабо погибли 5 человек. Раненых были десятки. Всему виной – бесконечные атаки «Аш-Шабаб» и её боевиков. Напомним, что эта группировка напрямую связана с организацией «Аль-Каида». Главной целью террористов является получение тотального контроля над республикой и установление исламистской тирании. Они активно ведут противодействие, как с правительственными силами, так и с другими вооружёнными группами, базирующимися в Сомали.