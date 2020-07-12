«Защищу от ковида». Шарлатаны и псевдомаги могут воспользоваться коронавирусной пандемией

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июля 2020, 00:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В нынешнее время полным-полно всевозможных странных личностей, любителей лёгкой наживы и быстрого заработка. Коронавирусная пандемия породила на свет множество людей, которым не прочь нажиться на чужом горе и хорошенько обогатиться. Всевозможные «маги» и «колдуны» существовали ещё задолго до начала вирусного распространения. Но в большинство, как правило, воспринимало их «учения» за обычные шарлатанские фокусы.

Во время пандемии всё изменилось. В тех же азиатских странах подобные люди стали весьма популярны. Особенно это коснулось такой державы, как Индия. Она по праву считается худшей из всех стран мира, где уровень жизни во многих регионах едва ли не средневековый. Индия всегда славилась различными лжеучителями. Там нередко можно услышать про особую «магию», защищающую от любых вирусных инфекций.

Подобные люди – обычные мошенники. Исцелиться от коронавируса можете лишь только вы сами. На данный момент от этой болезни даже не существует официальной вакцины. Лекарство до сих пор в разработке. Учёные активно борются за то, чтобы как можно скорее достичь успеха. Посему реагировать на всякую «магию» - попросту неразумно. Настоящие люди, знающие толк в изучении древних знаний, едва ли будут рассказывать об этом всему свету, и уж тем более хвалиться в интернете. В России тоже немало всяких «ведьм» и «святых старцев», многие из которых не слишком чисты на руку. Они едва ли смогут исцелить человека от гриппа, не говоря уже про такую неестественную форму, как Covid-19.

Единственные, кто хоть как-то смогут позаботиться о коронавирусных больных – это врачи. Настоящие, опытные и профессиональные медики, такие как пульмонологи, кардиологи, анестезиологи и реаниматологи. Люди, которые жертвуют жизнями ради того, чтобы спасать других. Они-то уж точно не станут хвалиться своими подвигами, не станут выпячивать всё это наружу для привлечения внимания.

Всем людям сейчас необходимо всячески избегать обращений к «колдовским» экспертам. Никто из подобных «магов» не сможет ни защитить от коронавирусной инфекции, ни уж тем более изгнать его из организма. Никакая «магическая» защита не сможет помочь от губительного воздействия «уханьской пробирки». А вот профилактика, принятие витамина D и следование санитарным нормам – как раз наоборот, лучшее средство для предотвращения коронавирусной опасности.