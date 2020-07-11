«Никогда мы не будем друзьями». Сербия не стремится к дружбе с Косово, и возможно это к лучшему

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11 июля 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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По словам Александра Вучича, требования о признании территориальной целостности со стороны властей Косово попросту бессмысленны. Президент Сербии совсем не желает вести хоть какие-то переговоры со своим крайне агрессивным соседом. Все желания Евросоюза нормализовать отношения между двумя странами обречены на нет.

Республика Косово уже давно показала себя с самой наихудшей стороны. Много европейских политиков уже не понимает, почему эта «раковая опухоль планеты» всё ещё находится внутри Сербии. Косово считается жутким рассадником мафии всех времён и народов. Уже много лет в этих местах царит деспотичная власть Хашима Тачи, кровавого криминального авторитета, который винит во всех грехах сербов, при этом забывая про «собственные опилки в глазу».

По неофициальным данным, Косово является едва ли не центром торговли человеческими органами. Почти каждый член правительства этой страны завязан с криминальными синдикатами. Вся армия и полиция была сформирована в своё время из террористических группировок, не гнушавшихся даже детоубийства.

В конце 90-х в районе Косово и Метохии стали действовать агрессивные радикалы-исламисты, выступавшие за создание своего государства. Первыми начали войну именно они. Террористы грабили и сжигали деревни сербов, уничтожали мирных граждан и прибегали к средневековым пыткам. Но Евросоюз и НАТО сочли косоваров за жертв и обвинили во всём Югославию. Теперь же в 2020 году ошибки былых времён стремительно начинают выползать наружу. Косово уже достаточно дискредитировало себя, как государство. По мнению некоторых аналитиков, этому «рассаднику преступности» осталось совсем недолго.