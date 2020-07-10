А не пора ли поучиться у Африки

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи" ]

фото: соцсети

В Африке живут негры, которые сидят под пальмами и едят бананы! - эту удивительную для меня фразу я услышал не от деклассированной личности в винном отделе универмага. А от вполне успешного молодого бизнесмена, ко всему прочему окончившего один из престижных вузов. Замшелые стереотипы. Именно они царствуют в головах сограждан. Дело в том, что огромный и перспективный континент последние 30 лет находится в нашей стране в информационной изоляции.

А Западная Европа, долгие годы имевшая там множество колоний, так и не нашла времени и желания узнать, понять и принять далекую, древнюю и самобытную цивилизацию. Интересно, что почти все французы, многоми поколениями живущие на Мадагаскаре, не считали нужным сделать элементарную вещь - выучить малагасийский язык. А во многих учебниках истории, которые Париж присылает в свои бывшие колонии в рамках культурного сотрудничества первая фраза звучит так - Наши предки, галлы...

Почести, одной из королев Франции

Запад свысока, менторским тоном привык поучить страны Юга. Много разговоров ведется о демократии, правах человека, диктатурах, толерантности. Впрочем, когда речь заходит о стратегических полезных ископаемых, алмазах, золоте, все эти требования тут же забываются. Вспомню лишь один эпизод. Коронацию имперора ЦАР Жана-Беделя Бокассы. Тогда Париж презентовал своей недоброй памяти марионетке, в прошлом капитану французской армии, воевавшему во Вьетнаме, четверку самых чистокровных как снег белых коней. А сама церемонии была калькой коронации Наполеона Бонапарта. И на нее ушло четверть всего годового бюджета несчастной страны.



Конечно, Африка многолика и разнообразна. Есть страны и даже зоны, где идут жесточайшие войны, бесчинствуют террористические группировки, присягнувшие на верность запрещенным у нас Аль-Каиде и ИГИЛ, царят голод, бедность, разруха. Но есть и вполне благополучные государства, где граждане очень неплохо живут, и где доход на душу населения значительно выше, чем в родных пенатах.

Межрасовые отношения, на мой взгляд, самый опасный вызов современности. И сегодня Запад буквально полыхает, сотрясаемый расовыми волнениями, беспорядками и столкновениями. И никто не может найти выход из ситуации. А между тем в Африке есть страны, которые сумели разрешить эту проблему. И не пора ли просвещенному Западу поучиться у них?

Сегодня я расскажу только об одной стране - Намибии.Это бывшая германская колония. После Второй мировой войны была отдана под управление Южной Африке, которая всем, чем могла, помогала антигитлеровской коалиции. Режим белого меньшинства продолжил политику Германии, нещадно эксплуатировавшей местное население и огромные природные ресурсы богатой территории. Прошло совсем немного времени и население начало борьбу за свободу. Ее возглавила СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки. А во главе единственного в этой стране национально-освободительного движения встал Сэм Нуйома. Сын верховного вождя народности овамбо, составляющей большинство. Это был умный и образованный политик, позже ставший Отцом намибийской нации.

Россия активно помогала СВАПО. Здесь не могу не сказать несколько слов о прекрасном человеке, практике, известном ученом-африканисте Владимиром Геннадиевиче Шубине. Вот уже 22 года мы знаем друг друга. И я всегда советуюсь с ним, когда готовлю серьезные, развернутые материалы о странах Юга континента. Именно он вел все важнейшую работу в Москве, касающуюся региона и, в частности, СВАПО. Для руководителей организации он был самым авторитетном человеке. Он курировал материальную помощь, военную подготовку бойцов СВАПО, принимал лидеров в Москве. Сейчас он трудится в главном мозговом центре по африканской

проблематике - в Институте Африки РАН. Много пишет, составляет аналитические записки для Инстанций, часто бывает на Юге континента, где его радушно принимают давние друзья. Этот удивительно талантливый человек ни разу в жизни не изменял своим принципам и убеждениям ни при каких обстоятельствах!



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Он сыграл очень важную роль в Намибийском урегулировании, которое вошло в историю мировой дипломатии. Тогда Москве удалось сложить сложнейший геополитический пазл. Усадить за стол переговоров непримиримых оппонентов. До этого ситуация выглядела так. В 1974 году в Португалии произошла Революция красных гвоздик. Новые лидеры сразу же предоставили независимость африканским колониям. В Анголе к власти пришло левое, марксистское правительство партии МПЛА. Это очень разгневало правящие круги Претории. И ЮАР начала масштабное военное вторжение в Анголу. Элитарные части подошли уже к столице - Луанде. И тогда кубинцы пришли на помощь африканским революционерам.

Чуть позже на вилле посла Острова Свободы в одной из зарубежных столиц, я видел прекрасный документальный фильм "Кубинцы в Анголе", снятый министерством обороны. Огромные Аны и Русланы один за другим приземлялись в раздолбанном аэропорте Луанды. По специальным трапам танки и бронетранспортеры спускалась на землю. И тут же вступали в бой. Армия южноафриканского вторжения понесла огромные потери и бежала на юг страны. А позже кубинцы еще раз наказали южноафриканцев. Под ангольским городом Квито-Кванавале бесстрашные мачо в бронетанковом сражении в пух и перья разодрали элитарные части ЮАР. Если Союз платил за ангольскую и намибийскую революцию военной техникой и долларами, то кубинцы - жизнями своих прекрасных парней. Тысячами жизней.

И ЮАР, и США были очень обеспокоены долгим присутствием кубинских интернационалистов в Африке. А тем временем в Намибии разгорелась полномасштабная партизанская война. И тогда в дело включилась Москва и Смоленская площадь. По своим проверенным, закрытым каналам она начала диалог со всеми участниками намибийского конфликта и с США. И через полгода начались многосторонние переговоры. Все в той или иной мере пошли на уступки и на карте Африки появилось новое независимое государство - Намибия.

На первых в стране общенациональных выборах СВАПО победила с огромным отрывом, а Сэм Нуйома был избран президентом. Намибийцы не пошли по стопам соседей из Зимбабве. В этой стране была проведена земельная реформа. И огромные, приносящие доход и валюту фермы белых были раздроблены на маленькие участки. В стране начался голод. Национальная валюта обесценивалась едва ли не на порядок каждый день. Годовой рост инфляции доходил до миллиона процентов. Сейчас в Зимбабве нет своей валюты. Там ходят доллар, южноафриканский ранд и юань.

А в успешной Намибии все товарные хозяйства сохранены. После переговоров с правительством белые фермеры резко подняли зарплаты намибийцам. Те живут очень достойно. Действует строгий трудовой кодекс. А государство стало житницей Южной Африки, поставляющим сельскохозяйственную продукцию даже в ЮАР.



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Думаю, что главная причина намибийского чуда - высочайшие уровень IG и моральный качества его преемников и соратников. На моих глазах сформировалась молодая, динамичная и устремленная в будущее нация. Где нет деления по цвету кожи и стране происхождения предков. А у наших былых союзников по антигитлеровской коалиции и их менее значимых партнеров нет никаких оснований навязывать свои нормы, взгляды и порядки Остальному миру. А для начала им стоит навести хоть какой-то порядок в своем собственном доме. Который, как выяснилось, основан не на камне, а на песке!