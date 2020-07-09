Грянет ли буря гнева в Гонконге

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9 июля 2020, 23:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ещё 30 июня этого года в КНР официально приняли решение о получении над Гонконгом полного контроля. Народ автономии воспринял эти новые реформы в штыки.

Ведь так называемый закон о безопасности Гонконга по сути окончательно лишает автономию демократии. Относительная Свобода и равенство царили в этих землях столетия. Долгие годы Гонконг оставался в руках Великобритании. Демократические идеи европейцев прижились и в этих местах. Сейчас же ситуация доходит до критической точки.

Местные жители, привыкшие к свободной торговле и демократическим принципам, принудительно войдут в состав авторитарного Китая. Си Цзиньпин всеми силами пытается отнять у людей Гонконга то, чем они дорожили долгие десятилетия. Даже после отдачи британцами этой земли под власть КНР, Гонконг по праву считался полунезависимым государством.

Си Цзиньпину никогда не нравились "проамериканские" настроения местных. Жители Гонконга опасаются , что он планирует не только распространить свои идеи в автономии, но и устроить настоящую охоту за инакомыслящими. Народ Гонконга находится в поистине трагическом положении. Многие в отчаянии , потому что никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Полиция подавляет любые выступления. Но многие забывают, что израненный и измученный зверь порою опаснее любой катастрофы. Никто не может знать, что случится в Гонконге уже в ближайшие недели. Не исключено , что настоящая буря народного гнева все же грянет.