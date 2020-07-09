«Двуличность Китая зашкаливает». Китай и США достигли высшей формы недопонимания

Недавно глава китайского МИД Ван И официально заявил, что КНР не желает никаких войн с правительством США. По его мнению, в Поднебесной совсем не стремятся к полномасштабному конфликту. Напротив, в этих затеях обвиняют именно правительство США.
Ван И считает все обвинения в адрес Китая попросту необоснованными. Он также заявил, что руководство Си Цзиньпина всеми силами стремится к миру со всеми странами. Никто не желает массового кровопролития. Ван И очень надеется на достижение взаимопонимания с США уже в ближайшее время и прекращение "холодной войны". В мае этого года сверхдержавы почти оказались на грани полномасштабного ядерного конфликта. Ведь Трамп и его адмиристрация официально обвинили КНР в создании коронавируса.
Однако при этом Китай совсем не следует своим же собственным принципам. По словам представителей МИД КНР, Си Цзиньпин не желает войны. Однако в США считают, что это лишь просто слова. В КНР продолжают размышления об аннексии Тайваня, планируя даже военное вторжение.
Гонконг уже оказался в "цепких лапах " Си Цзиньпина, вознамерившегося лишить автономию всякой надежды на демократию. Помимо этого в Китае идёт глобальная пропаганда против правительства США. Ненависть к американцам - обычное дело во многих регионах республики. К тому же в Уханьскую лабораторию до сих пор не допущены эксперты из ВОЗ, а значит, вопрос лабораторного происхождения коронавируса все ещё актуален. В Китае всячески возбуждается ненависть к США. Американцы отвечают Си Цзиньпину взаимностью.
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