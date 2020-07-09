Бедствия продолжаются. Коронавирус и бунты

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9 июля 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Америка переживала разные эпохи за всю свою историю. Но этот год стал для Штатов по-настоящему ужасающим. Вместе с массовыми бунтами в страну пришла новая коронавирусная волна. Число заболевших уже зашкаливает за 3 миллиона. В сутки выявляется почти 60 000 заболевших. Врачи работают на износ и всеми силами пытаются спасти инфицированных.

Но вирус по-прежнему продолжает свое наступление. В интернете уже давно идут беседы о страшной каре, обрцшившейся на вполне благоприятную страну. Причем кара эта считается совсем уж незаслуженной. "Не ту страну выбрали для несчастий" - заявляет некоторые пользователи в соцсетях. Конспирологи между тем считают, что всё случившееся в США могло быть заранее спровоцировано неизвестной организацией, рассчитывающей 'вывести из строя' крупнейшие сверхдержавы мира.

Главный инфекционист США выдает крайне пессимистические выводы. По его мнению, мир находится ещё в самом начале пандемии, и в скором времени мы увидим стремительное ухудшение ситуации. Однако правительство Штатов и президент Трамп надежд не теряют. По словам Майка Помпео, США успешно сдерживают коронавирус. Трамп же считает, что победа над "уханьской пробиркой" уже не за горами. Ведь во многих странах мира, в том числе и в Штатах, уже вовсю тестируется вакцина. К тому же многие сторонники Трампа очень рады за разрыв отношений с ВОЗ, представителей которых они считают за обычных любителей подзаработать.