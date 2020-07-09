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США могут оказаться на грани Гражданской войны из-за протестов и фанатиков

, 12:52 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

США могут оказаться на грани Гражданской войны из-за протестов и фанатиков
фото: соцсети

Ситуация в Северной Америке уже давно вышла из-под всякого контроля. Несмотря на попытки властей хоть как-то неадекватные протесты, они всё ещё продолжаются. Агрессивные афроамериканцы и радикалы всё так же разгуливают по улицам, пропагандируя свои безумные идеи.

Они набрасываются на всё, что хоть малейшим образом напоминает расизм. Любой косой взгляд в сторону темнокожего может вызвать жуткую агрессию. Нападения до сих пор происходят во многих Штатах. Белым уже становится опасно просто выходить на улицы. Протесты рискуют перерасти в скором времени в настоящую войну. Хоть "автономия" Сиэтла и уничтожена, опасность от радикалов из Black Lives Matter никуда не делась. Неадекватные требования и скандирования натурально расистских лозунгов продолжаются.

Правительству США пора бы уже признать, что так называемое движение "Black lives matter" - это расистская организация, стремящаяся не к равенству, а к превосходству темнокожих. Всё что они делают - это чинят разбой и разваливают могущественную сверхдержаву. Из оплота демократии и свободы она рискует превратиться в обитель чёрного нацизма. Радикалы призывают к настоящему "изнасилованию" истории США. Они требуют сноса памятников великих людей, которые вообще не относились к расистам. Некоторые фанатики даже хотели устроить сожжение американского флага перед тысячами людей. Полиция и армия пока продолжают выжидать удобного момента. Никто пока не знает, каким будет следующее решение Дональда Трампа. Но всем уже ясно одному: американскому президенту уже действительно надоело всё это попустительство. Он вполне может перейти к решительным методам уже в ближайшее время. К тому же акции радикалов рискуют привести народ США к массовой гибели от надвигающейся новой волны коронавируса.

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