Первое июля состоялось. Что будет дальше

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

фото: соцсети

Усовершенствованная Конституция заработала. Коварный вирус разрешено не замечать. Цены на нефть поднялись до уровня поддержки государственных штанов. Но что-то народ не ликует. Чего ему ещё надобно?

Триумф воли и незаурядных организаторских способностей талантов из Администрации президента свершился - на дисплее электронных табло высветились заветные цифры народного одобрямса поправок к Основному закону, о которых волновался президент. Нашли в себе силы совершить волеизъявление две трети от списочного числа избирателей. Из этих двух третей целых три четверти выбрали находиться в браке с лицом противоположного пола с проиндексированной пенсией, и чтоб нынешнее руководство сидело на своём месте долго и ровно.

Это без всякой иронии заслуга лиц, отвечающих за внутреннюю политику. После такого триумфа они заслуживают право именоваться «директивными органами», как ЦК КПСС в своё время. У ЦК, как и у нынешней Администрации президента, был юридически невнятный, но всепобеждающий статус. И на этот раз безвестные труженики со Старой площади спасли престиж государственной власти и вернули институту президентской власти уже было ускользнувшую удачу. Неважно, каким способом были обеспечены цифры на табло, главное - они есть, а недовольные и подозрительные побухтят ещё немножко, и либо успокоятся сами, либо их потихоньку успокоят. Всякие злыдни клевещут, что почти половина имевших право голоса была против

рихтования Конституции, но ведь доказательств у них нет - ни состава, ни события, ни улик - одни только арифметические выкладки на основе какой-то там статистики опросов и догадки на основе теории вероятности. А это в суд не отнесешь. Ни один суд в Российской Федерации такое дело к рассмотрению не примет, особенно в свете внесенных поправок о порядке формирования судов. Поздно пить боржоми, можно лишь измучить себя окончательно нарзаном.

Папа, это хорошо? Да, сынок, неплохо!

Большинство, то есть абсолютное большинство, процентов 99 людей, верят в априорную ценность демократии, под которой понимают власть народа. Но что такое власть народа? Во времена французской революции 1789 года власть перешла от короля к народу. Чем это закончилось? Строили трёхъярусные виселицы на 600 человек, гильотины работали по всей стране не переставая, только подтаскивай. До сих пор стесняются назвать точное число жертв свободы, равенства и братства. Октябрьский переворот 1917 года и последовавшая диктатура пролетариата, которая, по словам Ленина, была властью, опирающейся на насилие и не связанная никакими законами. Полчища пьяных матросов и люмпенов бродили по Питеру и грабили квартиры граждан, а несогласных расстреливали на месте. А художества Розалии Землячки и Белы Куна в Крыму - это разве не власть народа, это разве проклятые буржуи и помещики топили офицеров баржами?

Адольф Гитлер - самый демократически избранный лидер Германии, а НСДАП - самая демократическая партия, получившая парламентское большинство в результате честного и всенародного голосования. Еврейские погромы в Германии получили практически всенародную поддержку. В Польше, известной своей набожностью, народные массы с энтузиазмом ловили сбежавших из концлагерей евреев и с радостью убивали сами, либо продавали обратно за вознаграждение. Южная Родезия буквально за пару лет превратилась в Зимбабве благодаря демократии. По Украине демократия прошлась ураганом, куда сдулась после этого треть населения - неизвестно.

В Соединённых Штатах с 25 мая 2020 года мы наблюдаем разгул демократии, то есть волеизъявления широких народных масс. По буфету прогулялись те, кто жил за счёт демократического и гуманного устройства американского общества. Полиция оказалась бессильна - демократические лидеры запретили ввергать свободу и социальное равенство в рабские оковы законности и кандалы правопорядка. Буквально за месяц флагман свободного мира, светоч демократии, растерял остатки уважения в мире; чтоб поставить окончательную точку в борьбе за демократию, американские посольства вывесили радужное знамя рядом с государственным звёздно-полосатым флагом - дескать, мы сдаёмся педерастам-победителям, ваша взяла, берите и имейте нас.

Если россияне думают, что они умнее всех в мире, то хочется напомнить, что в самой грамотной и читающей стране мира, ещё до ЕГЭ, десятки миллионов граждан заряжали воду и чинили часы флюидами, передавшимися от Анатолия Кашпировского и Алана Чумака по телевизору. Ладно там американцы, с детства приученные к телепроповедникам и целителям типа Кэтрин Кульман, Джимми Сваггерта или Бенни Хинна, воспринимают чудеса и знамения как природную данность, потому что Бог сотворил природу и человека 7500 лет назад, как доказали американские учёные. Но вот миллионы россиян, комсомольцы и коммунисты, с естественнонаучным подходом ко всей Вселенной, порождённой Большим Взрывом 14 миллиардов лет назад, критично ко всему настроенные, особенно ко власти, внимали каждому слову телепсихотерапевтов и держали банки с водопроводной водой перед телевизорами по всей стране, и потом пили её от всякой хвори заместо лекарств.

А теперь давайте доверим этим гражданам право голоса и пусть они выбирают себе президента и парламент, а в Америке ещё и шерифов, и судей, и губернаторов, и мэров. Это же здорово, это же большинство, а разве оно может ошибаться?

Если каждое лыко не в строку...

Президентоцентричная система управления, как показывает практика - а именно практика есть критерий истины, - совсем неплоха. Намного лучше говорильни, когда хитроумные и речистые граждане гоняют порожняки в надежде передемагогить друг друга и тиснуть под это дело пару копеек из бюджета. Но у президента для эффективности политических телодвижений семантика должна дружить с семиотикой, то есть смыслы должны сопрягаться с означающими их знаками и символами.

А то что получилось и на чём чуть не погорела вся вертикаль российской власти? Любимый вождь предстоял в созданном телевизором образе человека сильного, чертовски сильного, которому покорялись стихии - и сенью крыл аистов он покрывал вверенную ему землю, и сильным хвостовым оперением ихтиандра поднимал амфоры со дня морского. Он представал в образе кентавра, когда его запечатлели без маечки верхом - существа сверхъестественной природы, мудрого, мощного, опасного. Он смотрелся круто с ружьём в руках, и с добычей - огромной рыбиной. Зарубежная молва приписывала ему сказочные богатства, чуть ли не 200 миллиардов долларов, а то и триллион, какие-то астрономические суммы наличных. После нахождения сотен миллионов долларов наличными у простых полканов ментовки и чрезвычайки народ начинал верить в подобные бредни. Самый главный популяризатор государственной службы в России, адвокат Навальный, только лишь добавлял уверенности в сказочные предположения россиян - его простые и бесхитростные, полные завидок и ревности рассказы о поместьях чиновников, которых даже близко не бывает у американских миллиардеров, бередили фантазии простых людей и наполняли их сердца чувством гордости за Родину. Короче, Путину создали образ Гарун аль-Рашида из "1001 ночи": сверхмогущественный и сверхбогатый халиф держится поближе к народу и втайне, по ночам, творит большое добро, раздаёт золотые монеты вдовам и сиротам.

А тут бац - пенсионная реформа, бессмысленная и бесполезная, потому что работы как не было, так и нет, а до пенсий теперь точно не дожить даже представителю среднего класса, потому что 17 тысяч полновесных российских рублей - это восемь долларов в день, то есть работа за доллар в час. Но это было сказано, и это было услышано, и впредь следует думать, что говорить, а о чём лучше промолчать, даже Гарун аль-Рашиду. Который обязан не только читать текст, который ему пишут безмозглые выпускники Высшей школы экономики и МГИМО, но и понимать смысл прочитанного, воспринимая его критически. Говорят, хотя это не так, что одной французской королеве подобного рода замечания стоили не только короны - это к вопросу о демократии как формы народовластия. Народу не нравится, когда с ним вот уж совсем так обращаются президентские спичрайтеры.

И ещё бац - запустили вирус, заботливо взращенный убийцами в белых халатах. И кошмарили российское правительство новостями из Италии, где трупы якобы уже отгружали бочками. Устроили истерику, пошла волна массового психоза. Заболевание действительно неприятное для людей зрелого возраста, если кто переболел. Дышать трудно, нутро горит, две недели мучаешься, колбасит и штырит, а потом полгода ходишь и задыхаешься. Плохой грипп, очень плохой. Так что если кто не заболел благодаря самоизоляции - ему просто крупно повезло, тут нечего клясть власти за вынужденное безделье.

Действительно, и президент, и вся власть (реальная, а не номинальная) попали в цугцванговую ситуацию. Но вот что было хуже ошибки и даже хуже преступления - это мелкое жлобство. Это как мужчина знакомится с красивой женщиной, покупает ей роскошный букет за десять тысяч, а потом при ней же лается с продавщицей из-за недоданного рубля сдачи. Это позор какой-то. Не дать народу денег? Это кому такое в голову пришло? На этом сгорело больше демократий и диктатур, чем на самом расточительном расточительстве. И если отдадут команду такую голову с плеч, то будут правы - это вопрос сохранения государственности.

Раздали бы людям пару раз по те же жалкие среднеклассовые 17 тысяч, не всем подряд, а только тем, кто не работает. Ну, обошлось бы это в триллион, ну, в полтора. Свободных денег было 13 триллионов. И что было бы? Народ кричал бы: "Царь! Царь! Отец родной! Кормилец! Жизнь за царя!" А что получилось? Теперь все шипят: "Жлобьё! Всё попёрли, всё никак не нажрётесь, кровопийцы! Дали по жалкому червонцу на детей, а родителям с голоду подыхать?" Русские, люди от натуры щедрые и широкие, могут понять и простить всё, кроме жлобства. Тем более, когда у тебя просят хлеба Христа ради, и у тебя есть в жмене, а ты не даёшь, типа, сдохни, падла, это не мои проблемы, мне плевать.

Утраченный у русских кредит доверия и уважения погремушками на танках и бряцанием оружием не вернёшь. Сложилось у народа впечатление от событий последних нескольких месяцев, что случись реальная беда, власть бросит их подыхать на улицах, как собак, корки хлеба из Госрезерва не подаст. Вот она, цена мелкой экономии, вот он, золотой ключик от двери, за которой оказалась жалкая каморка папы Карло.

...Пересдаём карты

Пока что отдельные товарищи из новокрещённых директивных органов не дали народному холодильнику вдребезги разнести государственный телевизор.

Кремль не спасли от позора даже такие высокие профессионалы (кто бы как к ним не относился) как Дмитрий Киселёв и Владимир Соловьёв. У последнего в обойме есть два умнейших человека современности - Евгений Сатановский и Яков Кедми. Вот эти люди понимали, в какой безысходной позиции оказался президент России и тоже выражали свою поддержку. Но четырёх человек на центральных телеканалах недостаточно, чтоб переиграть сонм дураков и недоброжелателей в дальнейшем.

Российский телевизор стал таким унылым, что после просмотра телепередач хочется удавиться. То же касается и российских газет, они хуже советских, от которых пациенты доктора Борменталя теряли в весе и впадали в затяжную депрессию. Если это называется информационной политикой и даже пропагандой, то что же тогда называется ночным кошмаром и сивушным бредом?

Опять-таки, ошибка власти - это жлобство. У Катара и Саудовской Аравии, основных газовых и нефтяных врагов России, есть мощнейшее лобби в США. Лобби - это прежде всего деньги. Эти страны тратят сотни миллионов долларов в год на донесение своих соображений до ответственных товарищей в США - как в законодательной, так и в исполнительной власти. Они тратят деньги на работу с информацией (так теперь называется пиар), и из всех говорильников в США последние четыре года на Россию льются помои. Известно, что эти небедные ребята занесли более ста миллионов долларов только в фонд Хиллари Клинтон в бытность той госсекретарём. Кто-нибудь слышал, чтоб Хиллари жаловалась на ущемление прав женщин и педерастов в Саудовской Аравии? Вот она, волшебная сила убеждения в своей правоте.

Ходорковский, которого суд обвинил в тяжких преступлениях, тоже нанимал лобби в США, и это лобби немало попортило крови российским властям. Браудер нанимал лобби в США и тоже попортил крови. Все, кто имеет желание и ресурс посворачивать кровь русским чиновникам и бизнесменам, нанимает себе лоббистов в США и тем самым увеличивает рычаг, усиливая давление многократно. В финансах это называется леверидж. Россия вполне может добиться объективности от западных СМИ, если приложит к этому делу много мозгов и немного денег.

Много лет подряд один святой человек в Вашингтоне, Эдвард Лозанский, пытался достучаться до крепких задним умом русских, что им просто необходимо своё лобби. Он имел колоссальные связи в Вашингтоне, куда большие, чем у Дмитрия Саймса, Ариеэля Коэна и Николая Злобина, вместе взятых. В течение многих лет он за свой счёт организовывал Всемирные русские форумы в Вашингтоне, которые проводились прямо в Капитолии, в самом сердце американской политической машины. Там можно было запросто встретиться и поискать точки соприкосновения и с членами Бильдербергского клуба, и с членами Совета по международным отношениям, и с членами Трёхсторонней комиссии. В общем, вся мировая закулиса была к русским услугам благодаря гениальному умению ладить самого Эдварда Лозанского. Но что-то мы пренебрегли установкой человеческих контактов в коридорах власти Вашингтона, теперь платим колоссальную цену за своё жлобство - десятки миллиардов долларов неполученных кредитов, несостоявшихся контрактов. А всё, что брал Лозанский - 250 долларов организационных сборов, все остальные расходы - это билеты Аэрофлота и гостиничка, 150 долларов в сутки.

Можно было в те годы задёшево нанять такого консультанта как Джек Абрамофф, лучший лоббист всех времен и народов после Роя Кона. Джека осудили за полное разложение конгрессменов и сенаторов, и после условно-досрочного освобождения в конце 2000-х он работал в кошерной пиццерии в Балтиморе. Скучал отчаянно. Не Дональд Трамп решает все вопросы в США; в его администрации полно таких же тупых дятлов, как и в российском исте́блишменте. Но есть люди, знающие слова любви и почтения к сердцам американских фондодержателей, и умеющие эту любовь отлить в звонкую монету.

Американцы прекрасно осознают всю важность имиджа и страны, и представителей власти. Они нанимали лучших спецов на рынке, щедро платили, и это окупалось. Из-за приступа массового слабоумия США сейчас переживают нервическое расстройство, самое время устанавливать заботливые и сердечные отношения. Испорченный имидж России и Путина можно поправить, если серьезно работать в этом направлении.

Так что же хочет наш народ? И какое отношение к нашему народу имеют США? Наш народ хочет уважения и спокойствия. И немножко денег. Поскольку денег в резервах, очевидно, уже нет, а США их печатает в достаточном количестве, то скоро придётся занимать; если этого не сделать и не подготовить почву заранее, то занимать будут совсем другие люди. Занимать по-любому придётся. А ещё новые люди будут ловить по всему миру старых и выдавливать коленками всё, что было съедено и выпито за последние двадцать лет. И никто не заступится, и никто не пожалеет. Пока есть время – надо исправлять ошибки.

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